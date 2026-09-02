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తమ్ముడు పవన్ కళ్యాణ్‌కు బర్త్ డే విషెస్ తెలియజేసిన అన్నయ్య చిరంజీవి..

Chiranjeevi Birthday Wishes to Pawan Kalyan: ఈ రోజు పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ 55వ  పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయనకు సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ సహా పలువురు కేంద్ర మంత్రులు ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రత్యేకంగా బర్త్ డే విషెస్ తెలియజేశారు. అందరు చెప్పడం వేరే.. అన్నయ్య మెగాస్టార్ చిరంజీవి చెప్పడం వేరు. తమ్ముడి పుట్టినరోజు సందర్భంగా అన్నయ్య చిరంజీవి స్పెషల్ బర్త్ డే విషెస్ తెలియజేయనున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 02, 2026, 11:11 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 11:11 AM IST
తమ్ముడు పవన్ కళ్యాణ్‌కు బర్త్ డే విషెస్ తెలియజేసిన అన్నయ్య చిరంజీవి..
Image Credit: Pawan Kalyan Chiranjeevi (Chiru Instagram Pic/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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తమ్ముడు పవన్ కళ్యాణ్‌కు బర్త్ డే విషెస్ తెలియజేసిన అన్నయ్య చిరంజీవి..
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