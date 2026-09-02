Chiranjeevi Special Tweet on Pawan Kalyan Birthday: అందరు చెప్పడం ఒక ఎత్తు.. అన్నయ్య మెగాస్టార్ చిరంజీవి తమ్ముడు పవన్ కళ్యాణ్కు బర్త్ డే విషెస్ చెప్పడం మరో ఎత్తు. అవును అన్నయ్య అడుగుజాడల్లో సినిమా ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టి తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు పవన్ కళ్యాణ్. అన్న రాజకీయాల్లో ఎక్కడైతే ఫెయిల్ అయ్యాడో.. అక్కడ తడిబడి నిలబడ్డాడు. అంతేకాదు ఇపుడు ఏపీతో పాటు దేశ రాజకీయాలను శాసిస్తున్నాడు పవన్ కళ్యాణ్.
ఈ సందర్బంగా చిరంజీవి తన ఇన్స్టాతో పాటు ఎక్స్లో చేసిన పోస్ట్ వైరల్ అవుతుంది.
నిబద్ధత నిండిన ప్రేమ.. బాధ్యతతో కూడిన సంకల్పం.. అనుక్షణం ప్రజలకు మంచి చేయాలనే చిత్తశుద్ధి ఇవన్నీ మా కళ్యాణ్ బాబులో చిన్నప్పటి నుంచీ చూస్తున్నట్టు ఓ భావోద్వేగానికి గురయ్యారు చిరంజీవి. అంతేకాదు పవన్ చేసే ప్రతి పనిలో పూర్తిగా నిమగ్నమవుతారంటూ చెప్పుకొచ్చారు. తన ప్రతి అడుగూ పదిమందికి మేలు చేయాలనే తపనతో వేస్తాడని కొనియాడారు.
మా కుటుంబంపై ఎంత ప్రేమ చూపిస్తాడో.. , తనను నమ్మిన ప్రజలపైనా అంతే ప్రేమ, వాత్సల్యం చూపించే అసలు సిసలు జన సైనికుడు అంటూ కొనియాడారు. .ఉప ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన తరువాత గ్రామాల అభివృద్ధి, గిరిజన ప్రాంతాల అభ్యున్నతి, పర్యావరణ పరిరక్షణ, ప్రజల మౌలిక అవసరాల కల్పన కోసం అంకితభావంతో పనిచేస్తూ పాలనలో తనదైన ముద్ర వేస్తున్నట్టు చెప్పుకొచ్చారు.
ఏళ్లుగా పరిష్కారం కాని ఎన్నో సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారాలు చూపిస్తున్నారన్నారు. అభివృద్ధిని మారుమూల ప్రాంతాలకు సైతం తీసుకువెళ్తున్న తీరు నాకు ఎంతో ఆనందాన్ని, గర్వాన్ని కలిగిస్తోందని చిరంజీవి ఒకింత గర్వంతో చెప్పారు. తనను గెలిపించిన పిఠాపురం ప్రజలకు ఒక ప్రజాప్రతినిధిగా కాకుండా, కుటుంబ సభ్యుడిలా అండగా నిలుస్తున్నారు పవన్ కళ్యాణ్.
ప్రజల కష్టాలను తన కష్టాలుగా భావించే కళ్యాణ్ బాబు.. తెలుగు ప్రజలందరూ మెచ్చే నాయకుడిగా తన భవిష్యత్ లక్ష్యాలను చేరుకునే క్రమంలో ప్రతి అడుగులోనూ విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నట్టు చెబుతూ.. పవన్ కళ్యాణ్..నిండూ నూరేళ్లు ఆయురాగోగ్యాలతో జీవిస్తూ మరింత శక్తితో ప్రజా సేవకు పునరంకితం కావాలని మా ఇలవేల్లు శ్రీ ఆంజనేయ స్వామిని ప్రార్థిస్తూ తమ్ముడికి ప్రత్యేకంగా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.
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