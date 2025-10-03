Kodama Simham Re Release: రీ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతున్న చిరంజీవి కౌబాయ్ చిత్రం ‘కొదమ సింహం’.. ఫ్యాన్స్ కు మళ్లీ పండగే..

Kodama Simham Re Release: మెగాస్టార్ చిరంజీవి కెరీర్ లో చేసిన ఏకైన కౌబాయ్ చిత్రం ‘కొదమ సింహం’. జానర్ పరంగా చూస్తే ఒక ప్రత్యేకమైన చిత్రంగా ‘కొదమసింహం’ నిలిచిపోయింది. అప్పట్లో చిరు, శ్రీదేవిల ‘జగదేకవీరుడు అతిలోకసుందరి’ ప్రభంజనం కొనసాగుతున్న సమయంలోనే అదే 1990 ఆగస్టు 9న ఆడియన్స్ ముందు కొచ్చి ఈ సినిమా మంచి విజయమే సాధించింది. అప్పట్లో మంచి విజయాన్ని అందుకున్న ఈ చిత్రాన్ని రీ రిలీజ్ చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. నవంబర్ 21న ఈ చిత్రాన్ని 4K కన్వర్షన్, 5.1 డిజిటల్ సౌండింగ్ తో సరికొత్తగా ప్రేక్షకులు ముందుకు రాబోతుంది. ఈ చిత్రాన్ని రమా ఫిలింస్ అధినేత కైకాల నాగేశ్వర రావు నిర్మించారు. కైకాల సత్యనారాయణ ఈ చిత్రాన్నికి సమర్పకులు వ్యవహరించారు. పరుచూరి బ్రదర్స్ స్క్రీన్ ప్లే అందించారు. సత్యానంద్ మాటలు అందించిన ఈ చిత్రానికి విజయేంద్ర ప్రసాద్, శివశక్తి దత్తా కథ అందించారు.
రాజ్ కోటి ఈ సినిమాకు అద్బుతమైన మ్యూజిక్ అందించారు. ఈ సినిమాలో మోహన్ బాబు.. సుడిగాలి అనే కామెడీ విలన్ ఈ సినిమాకు హైలెట్ గా నిలిచింది. ఈ చిత్రంలో చిరంజీవి సరసన రాధ, సోనమ్, వాణీ విశ్వనాథ్ లు కథానాయికలుగా నటించారు. అప్పట్లో రూ. 4 కోట్ల భారీ బడ్జెట్ తో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 6 కోట్ల వరకు పైగా వసూళ్లను రాబట్టింది.
‘కొదమ సింహం’ కంటే ముందు తెలుగులో ‘మోసగాళ్లకు మోసగాడు’, ‘మంచివాళ్లకు మంచి వాడు’, దొంగల దోపిడి, కౌబాయ్ నెంబర్ 1, మెరుపుదాడి వంటి పలు చిత్రాలొచ్చాయి. ఈ సినిమాను బ్రిటిష్ కాలం నేపథ్యంలో మన దేశంలో ఆర్కాట్ సామ్రాజ్య నేపథ్యంలో తెరకెక్కించారు. ఈ సినిమాను హిందీలో ‘మై హై ఖిలాడియోంకా ఖిలాడి’ పేరుతో డబ్ చేశారు. ఇంగ్లీష్ లో ‘హంటర్స్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ ట్రెజర్’ పేరుతో డబ్బై అక్కడ మంచి రెస్పాన్స్ తెచ్చుకుంది. చిరు ఓ చిత్రం ఇంగ్లీష్ లో డబ్బైన ఏకైక చిత్రం ఇదే కావడం గమనార్హం. ఈ సినిమా అప్పట్లోనే 22 కేంద్రాల్లో 100 రోజులుగా పైగా నడిచింది.
Read more: విడాకుల దిశగా టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్.. షాక్ కు గురి చేస్తోన్న న్యూస్..
Read more: ఒకే టైటిల్ ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ హిట్స్ అందుకుంటే.. చిరు డిజాస్టర్ అందుకున్నాడు..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.