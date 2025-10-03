English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kodama Simham Re Release: రీ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతున్న చిరంజీవి కౌబాయ్ చిత్రం 'కొదమ సింహం'.. ఫ్యాన్స్ కు మళ్లీ పండగే..

Kodama Simham Re Release: గత కొన్నేళ్లుగా తెలుగులో పాత సూపర్ హిట్ చిత్రాలను రీ రిలీజ్ చేయడం అనే ట్రెండ్ మొదలైంది. అప్పటి చిత్రాలను ఇప్పటి ట్రెండ్ కు తగ్గట్టు 4K టెక్నాలజీలో రిలీజ్ చేస్తున్నారు. తాజాగా మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన 90లలో విడుదలైన ‘కొదమ సింహం’ చిత్రాన్ని ప్రస్తుత అధునాతున టెక్నాలజీలో  రీ రిలీజ్ చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 3, 2025, 01:05 PM IST

Kodama Simham Re Release: రీ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతున్న చిరంజీవి కౌబాయ్ చిత్రం ‘కొదమ సింహం’.. ఫ్యాన్స్ కు మళ్లీ పండగే..

Kodama Simham Re Release: మెగాస్టార్ చిరంజీవి కెరీర్ లో చేసిన ఏకైన కౌబాయ్ చిత్రం ‘కొదమ సింహం’.  జానర్ పరంగా చూస్తే ఒక ప్రత్యేకమైన చిత్రంగా ‘కొదమసింహం’ నిలిచిపోయింది. అప్పట్లో చిరు, శ్రీదేవిల  ‘జగదేకవీరుడు అతిలోకసుందరి’ ప్రభంజనం కొనసాగుతున్న సమయంలోనే అదే 1990 ఆగస్టు 9న ఆడియన్స్ ముందు కొచ్చి ఈ సినిమా మంచి విజయమే సాధించింది. అప్పట్లో మంచి విజయాన్ని అందుకున్న ఈ చిత్రాన్ని రీ రిలీజ్ చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. నవంబర్ 21న ఈ చిత్రాన్ని 4K కన్వర్షన్, 5.1 డిజిటల్ సౌండింగ్ తో సరికొత్తగా ప్రేక్షకులు ముందుకు రాబోతుంది. ఈ చిత్రాన్ని రమా ఫిలింస్ అధినేత కైకాల నాగేశ్వర రావు నిర్మించారు. కైకాల సత్యనారాయణ  ఈ చిత్రాన్నికి సమర్పకులు వ్యవహరించారు. పరుచూరి బ్రదర్స్ స్క్రీన్ ప్లే అందించారు. సత్యానంద్ మాటలు అందించిన ఈ చిత్రానికి విజయేంద్ర ప్రసాద్, శివశక్తి దత్తా కథ అందించారు. 

రాజ్ కోటి ఈ సినిమాకు అద్బుతమైన మ్యూజిక్ అందించారు. ఈ సినిమాలో మోహన్ బాబు.. సుడిగాలి అనే కామెడీ విలన్ ఈ సినిమాకు హైలెట్ గా నిలిచింది. ఈ చిత్రంలో చిరంజీవి సరసన రాధ, సోనమ్, వాణీ విశ్వనాథ్ లు కథానాయికలుగా నటించారు. అప్పట్లో రూ. 4 కోట్ల భారీ బడ్జెట్ తో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 6 కోట్ల వరకు పైగా వసూళ్లను రాబట్టింది.

‘కొదమ సింహం’ కంటే ముందు తెలుగులో ‘మోసగాళ్లకు మోసగాడు’, ‘మంచివాళ్లకు మంచి వాడు’, దొంగల దోపిడి, కౌబాయ్ నెంబర్ 1, మెరుపుదాడి వంటి పలు చిత్రాలొచ్చాయి. ఈ సినిమాను బ్రిటిష్ కాలం నేపథ్యంలో మన దేశంలో ఆర్కాట్ సామ్రాజ్య నేపథ్యంలో తెరకెక్కించారు. ఈ సినిమాను హిందీలో ‘మై హై ఖిలాడియోంకా ఖిలాడి’ పేరుతో డబ్ చేశారు. ఇంగ్లీష్ లో ‘హంటర్స్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ ట్రెజర్’ పేరుతో డబ్బై అక్కడ మంచి రెస్పాన్స్ తెచ్చుకుంది. చిరు ఓ చిత్రం ఇంగ్లీష్ లో డబ్బైన ఏకైక చిత్రం ఇదే కావడం గమనార్హం. ఈ సినిమా అప్పట్లోనే 22 కేంద్రాల్లో 100 రోజులుగా పైగా నడిచింది. 

