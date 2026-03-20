English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  NTR Award: ఎన్టీఆర్ అవార్డు రావడం పట్ల చిరంజీవి భావోద్వేగం.. ఎమోషనల్ ట్వీట్..

Chiranjeevi Emotional About NTR National Award: మెగాస్టార్ చిరంజీవికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎన్టీఆర్ చలన చిత్ర అవార్డుతో గౌరవించింది. ఈ అవార్డు స్వీకరించిన సందర్బంగా చిరంజీవి ఎమోషనల్ అయ్యారు. అంతేకాదు అన్నగారితో తన బాండింగ్ ను గుర్తు చేసుకున్నారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 20, 2026, 02:58 PM IST

Trending Photos

Chiranjeevi Emotional Tweet Taken NTR National Film Award: తెలంగాణ ప్రభుత్వం గతేడాది సినిమా అవార్డులను గద్దర పేరిట ఇవ్వడం ప్రారంభించింది. తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఈ అవార్డులను అందజేయడం జరిగింది. 2024 యేడాది నుంచి ఈ అవార్డులను ఇవ్వడం ప్రారంభించారు. అంతకు ముందు 2014 నుంచి 2023 వరకు సెన్సార్ అయిన చిత్రాలకు ఉత్తమ చిత్రం, ఉత్తమ ద్వితీయ, ఉత్తమ తృతీయ చిత్రాలకు బహుమతులు అందజేసారు. ఇక 2025 యేడాదిలో సెన్సార్ అయిన చిత్రాలకు అవార్డులను ప్రకటించింది. ఇందులో భాగంగా స్పెషల్ జ్యూరీలో భాగంగా  మెగాస్టార్ చిరంజీవిని ఎన్టీఆర్ జాతీయ చలన చిత్ర అవార్డుతో గౌరవించింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

అంతేకాదు తెలంగాణ గద్దర్ ఫిల్మ్ అవార్డులను ప్రతి యేడాది తెలుగు సంవత్సరాది రోజున ప్రధానం చేయనున్నట్టు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా నిన్న ఉగాది సందర్భంగా హైదరాబాద్ హైటెక్స్ లో అవార్డుల ప్రదానోత్సవం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో చిరంజీవిని ఎన్టీఆర్ జాతీయ అవార్డుతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం గౌరవించింది. 

ఈ సందర్భంగా చిరంజీవి మాట్లాడుతూ.. చరిత్ర కర్తగా నిలిచిన నందమూరి తారక రామారావు తన పేరుతోనే లలిత కళలను ముందుకు తీసుకుని వెళ్లిన మహా కళాకారుడు అని కొనియాడారు. ఈ సందర్భంగా ఎన్టీఆర్ అంటే…N నాట్యం, T తాళం, R రాగం… కళల సమ్మేళనం అంటూ కొనియాడారు. 

తెలుగు సినిమాకు ఉన్న కీర్తిని ఖండాంతరాలకు చేర్చిన మహానుభావుడు అన్నారు. దేవుడు ఎలా ఉంటాడో మనకు తెలియకపోయినా…ఆయన పోషించిన పాత్రల ద్వారా దేవుడిని మన కళ్ల ముందుంచిన అపూర్వ ప్రతిభ రామారావు సొంతం అన్నారు. 

అంతేకాదు రామారావు గారు జన్మించిందే సినిమాల కోసం అన్నట్టుగా, ఆయన లేని తెలుగు సినిమా ఊహించలేనిదన్నారు. 
అలాంటి మహానుభావుని పేరుతో ఉన్న ‘ఎన్టీఆర్ నేషనల్ అవార్డు’ నాకు లభించడం.. నా జీవితంలో గొప్ప గౌరవంగా భావిస్తున్నట్టు తెలుపుతూ ఎమోషనల్ ట్వీట్ చేశారు. ఇక ఎన్టీఆర్ తో కలిసి చిరంజీవి కే.రాఘవేంద్రరావు దర్శకత్వంలో ‘తిరుగులేని మనిషి’ సినిమాలో నటించారు. వీళ్లిద్దరు కలిసి నటించిన ఏకైక సినిమా ఇదే. 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

ChiranjeeviNTR National Film AwardTelangana Gaddar Film Awards 2025TGFA AwardNTR Chiranjeevi

Trending News