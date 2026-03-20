NTR Award: ఎన్టీఆర్ అవార్డు రావడం పట్ల చిరంజీవి భావోద్వేగం.. ఎమోషనల్ ట్వీట్..

Chiranjeevi Emotional Tweet Taken NTR National Film Award: తెలంగాణ ప్రభుత్వం గతేడాది సినిమా అవార్డులను గద్దర పేరిట ఇవ్వడం ప్రారంభించింది. తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఈ అవార్డులను అందజేయడం జరిగింది. 2024 యేడాది నుంచి ఈ అవార్డులను ఇవ్వడం ప్రారంభించారు. అంతకు ముందు 2014 నుంచి 2023 వరకు సెన్సార్ అయిన చిత్రాలకు ఉత్తమ చిత్రం, ఉత్తమ ద్వితీయ, ఉత్తమ తృతీయ చిత్రాలకు బహుమతులు అందజేసారు. ఇక 2025 యేడాదిలో సెన్సార్ అయిన చిత్రాలకు అవార్డులను ప్రకటించింది. ఇందులో భాగంగా స్పెషల్ జ్యూరీలో భాగంగా మెగాస్టార్ చిరంజీవిని ఎన్టీఆర్ జాతీయ చలన చిత్ర అవార్డుతో గౌరవించింది.
అంతేకాదు తెలంగాణ గద్దర్ ఫిల్మ్ అవార్డులను ప్రతి యేడాది తెలుగు సంవత్సరాది రోజున ప్రధానం చేయనున్నట్టు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా నిన్న ఉగాది సందర్భంగా హైదరాబాద్ హైటెక్స్ లో అవార్డుల ప్రదానోత్సవం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో చిరంజీవిని ఎన్టీఆర్ జాతీయ అవార్డుతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం గౌరవించింది.
చరిత్ర కర్తగా నిలిచిన నందమూరి తారక రామారావు గారు…
తన పేరుతోనే లలిత కళలను ముందుకు తీసుకుని వెళ్లిన మహా కళాకారుడు.
ఎన్టీఆర్ అంటే…
N నాట్యం, T తాళం, R రాగం… కళల సమ్మేళనం.
తెలుగు సినిమాకు ఉన్న కీర్తిని ఖండాంతరాలకు చేర్చిన మహానుభావుడు.
దేవుడు ఎలా ఉంటాడో మనకు తెలియకపోయినా…
ఆయన… pic.twitter.com/YTILoPPlL8
— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) March 20, 2026
ఈ సందర్భంగా చిరంజీవి మాట్లాడుతూ.. చరిత్ర కర్తగా నిలిచిన నందమూరి తారక రామారావు తన పేరుతోనే లలిత కళలను ముందుకు తీసుకుని వెళ్లిన మహా కళాకారుడు అని కొనియాడారు. ఈ సందర్భంగా ఎన్టీఆర్ అంటే…N నాట్యం, T తాళం, R రాగం… కళల సమ్మేళనం అంటూ కొనియాడారు.
తెలుగు సినిమాకు ఉన్న కీర్తిని ఖండాంతరాలకు చేర్చిన మహానుభావుడు అన్నారు. దేవుడు ఎలా ఉంటాడో మనకు తెలియకపోయినా…ఆయన పోషించిన పాత్రల ద్వారా దేవుడిని మన కళ్ల ముందుంచిన అపూర్వ ప్రతిభ రామారావు సొంతం అన్నారు.
అంతేకాదు రామారావు గారు జన్మించిందే సినిమాల కోసం అన్నట్టుగా, ఆయన లేని తెలుగు సినిమా ఊహించలేనిదన్నారు.
అలాంటి మహానుభావుని పేరుతో ఉన్న ‘ఎన్టీఆర్ నేషనల్ అవార్డు’ నాకు లభించడం.. నా జీవితంలో గొప్ప గౌరవంగా భావిస్తున్నట్టు తెలుపుతూ ఎమోషనల్ ట్వీట్ చేశారు. ఇక ఎన్టీఆర్ తో కలిసి చిరంజీవి కే.రాఘవేంద్రరావు దర్శకత్వంలో ‘తిరుగులేని మనిషి’ సినిమాలో నటించారు. వీళ్లిద్దరు కలిసి నటించిన ఏకైక సినిమా ఇదే.
Also Read: మేజర్ చంద్రకాంత్ లేదా శ్రీనాథ కవిసార్వభౌముడులో ఏది అన్నగారి చివరి చిత్రం..!
Also Read: బాలకృష్ణ తన మొత్తం కెరీర్ లో విలన్ గా నటించిన ఏకైక చిత్రం ఇదే..!
