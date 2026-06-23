/‘స్టూడెంట్‌’గా మేఘాంశ్ శ్రీహరి.. ఆసక్తి రేకిస్తోన్న ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్..

Student Movie First Look: శ్రీహరి తనయుడు మేఘాంశ్ హీరోగా నటిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘స్టూడెంట్’. ఈ సినిమా విద్యార్ధి పాలిటిక్స్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్నట్టు పోస్టర్ చూస్తే తెలుస్తుంది. పవర్ స్టార్ చిత్రానికి బ్యానర్స్ కట్టడం.. జామెట్రీ బాక్స్లోని డివైడర్ను క్లాస్ రూమ్లో కాకుండా ఫైట్స్లో ఉపయోగించడం.. కాల్చిన సిగరెట్.. అందంగా లవ్ లెటర్స్ రాయం.. ఇలా స్టూడెంట్ జీవితంలో భాగమైనవన్ని ఈ పోస్టర్లో చూపించారు. ఒక్క పోస్టర్తో ఈ సినిమా ఎలా ఉండబోతుందో చెప్పకనే చెప్పాడు దర్శకుడు తత్త్వమసి.
'ధైర్యం ఉన్నవాడే తన వెంట అందరూ నడిచేలా చేసుకుంటాడు' అని రాసిన కొటేషన్ హీరో ధైర్యవంతుడనే పాయింట్ను మెన్షన్ చేస్తుండగా.. 'ఈ భాను గాడు అంతా చూసుకుంటాడు, నువ్వు లవ్ చేయి, తన్మయ్ లవ్స్ భాను..' అని రాసిన మాటలు ఈ స్టూడెంట్ బ్యాక్ డ్రాప్ యాక్షన్ డ్రామాలో ఉన్న పవర్ ఫుల్ లవ్ స్టోరీని చూపిస్తున్నాయి.
"స్టూడెంట్" సినిమా మేఘాంశ్ శ్రీహరి కెరీర్ కు ల్యాండ్ మార్క్ మూవీగా నిలవడం ఖాయం అని పోస్టర్ చూస్తే తెలుస్తుంది. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన మరిన్నివివరాలను నిర్మాతలు త్వరలో వెల్లడించనున్నారు.ఈ సినిమా టీజర్, ట్రైలర్తో పాటు రిలీజ్ డేట్ను అనౌన్స్ చేయనున్నారు. తండ్రి బాటలోనే కుమారుడు మేఘాంశ్ కూడా మార్షల్ ఆర్ట్స్లో శిక్షణ తీసుకున్నట్టు తెలుస్తుంది.
శ్రీహరి విషయానికొస్తే.. మాములు విలన్గా ఎంట్రీ ఇచ్చి.. క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా.. మెయిన్ విలన్గా.. హీరోగా.. సైడ్ హీరోగా తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. ఈయన మరణంతో తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ పెద్ద నటుడిని కోల్పోయింది. అతను పోయి చాలా కాలం అవుతున్న అతని సినిమాల ద్వారా ప్రేక్షకుల గుండెల్లో కొలువైనాడు. ఇక శ్రీహరి తనయుడు మేఘాంశ్ తండ్రి బాటలో సక్సెస్ అందుకోవలని ఆయన అభిమానులు ఆకాంక్షిస్తున్నారు.
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