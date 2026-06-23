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‘స్టూడెంట్‌’గా మేఘాంశ్ శ్రీహరి.. ఆసక్తి రేకిస్తోన్న ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్..

Meghamsh Srihari as Student: స్వర్గీయ రియల్ స్టార్ శ్రీహరి కుమారుడు కథానాయకుడిగా నటిస్తూన్న లేటెస్ట్ మూవీ ‘స్టూడెంట్’. ఈ చిత్రంతో విజేత పరీక్ కథానాయికగా పరిచయం కాబోతుంది.బాలు తత్త్వమసి డైరెక్ట్ చేశారు.  బెల్లం సిద్దారెడ్డి తన జోవికా సినిమాస్, చెరీష్ మీడియా వర్క్స్  బ్యానర్ పై ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా నిర్మిస్తున్నారు. తాజాగా విడుదల చేసిన ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్‌కు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 23, 2026, 05:17 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 10:35 PM IST
‘స్టూడెంట్‌’గా మేఘాంశ్ శ్రీహరి.. ఆసక్తి రేకిస్తోన్న ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్..
Image Credit: Student (Movie First Look/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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