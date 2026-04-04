Aasman Pooja Ceremony: మేఘాంశ్ శ్రీహరి హీరోగా శ్రీ క్లీంక్లార సెల్యులాయిడ్స్ పై ‘ఆస్మాన్’ సినిమా ప్రారంభం..

Aasman Pooja Ceremony: మేఘాంశ్ శ్రీహరి హీరోగా పరిచయమవుతూ శ్రీ క్లింకార సెల్యులాయిడ్స్ ప్రొడక్షన్ నెంబర్ వన్ గా ‘ఆస్మాన్’ చిత్రం పూజా కార్యక్రమాలతో శనివారం రామానాయుడు స్టూడియో ఘనంగా ప్రారంభమైంది. ఈ సినిమాను కొండారు వెంకటేష్, శ్రీకాంత్ మన్నెం సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి రామ్ నందన్ డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. ఈ సినిమా పూజా కార్యక్రమానికి సాయి దుర్గ తేజ్, సందీప్ కిషన్, మెగా బేబి నిహారిక కొణిదెల, రోషన్ కనకాల, తిరువీర్, నార్నే నితిన్, రామ్ తాళ్లూరి చీఫ్ గెస్ట్స్ గా హాజరయ్యారు. ఈ సినిమా ముహూర్తపు సన్నివేశానికి సాయి దుర్గ తేజ్ క్లాప్ కొట్టారు. సందీప్ కిషన్ కెమెరా స్విచ్ఛాన్ చేశారు. నిహారిక కొణిదెల స్క్రిప్ట్ ను అందించగా.. ఫస్ట్ షాట్ ను రామ్ నందన్ డైరెక్ట్ చేశారు.
ఈ సినిమా ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో హీరో మేఘాంశ్ శ్రీహరి మాట్లాడుతూ.. ‘నా కొత్త చిత్రం ఆస్మాన్’ సినిమా ప్రారంభోత్సవానికి విచ్చేసిన సాయి అన్నకి,సందీప్ అన్నకి అందరికి పేరు పేరునా ధన్యవాదాలు. నిర్మాతలు వెంకటేష్, శ్రీకాంత్ గార్లతో పనిచేయడం ఆనందంగా ఉందన్నారు. రామ్ నందన్ మంచి కథను అందించారు. మేము బ్లాక్ బస్టర్ ను కొట్టబోతున్నాము. మిగిలిన వివరాలను త్వరలోనే అనౌన్స్ చేస్తాము.
డైరెక్టర్ రామ్ నందన్ మాట్లాడుతూ..‘తెలుగులో నాకు ‘ఆస్మాన్’ ఫస్ట్ చాన్స్. నన్ను నమ్మి అవకాశం ఇచ్చిన నిర్మాత వెంకటేష్, శ్రీకాంత్ గార్లకు ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటాను. మేఘాంశ్తో కలిసి పని చేయడం హ్యాపీగా ఉందన్నారు. ఈ చిత్రాన్ని మూడు షెడ్యూల్స్లో పూర్తి చేయబోతున్నట్టు కాన్ఫిడెన్స్ గా చెప్పారు. . సీట్ ఎడ్జ్ థ్రిల్లర్తో రాబోతోన్నాం. ఇది చాలా కొత్తగా ఉంటుందని చెప్పుకొచ్చారు.
నిర్మాత శ్రీకాంత్ మన్నెం మాట్లాడుతూ..‘మా శ్రీ క్లీంకార సెల్యూలాయిడ్స్ ప్రొడక్షన్ నెంబర్ వన్గా రాబోతోన్న ఈ కొత్త చిత్ర ప్రారంభోత్సవానికి వచ్చిన అందరికి పేరు పేరునా కృతజ్ఞతలు. నా బ్రదర్ వెంకటేష్తో కలిసి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాను. మేఘాంశ్ శ్రీహరితో మా తొలి సినిమాని చేస్తుండటం ఆనందంగా ఉంది. రామ్ నందన్ గారు ‘ఆస్మాన్’ అంటూ అద్భుతమైన కథతో సినిమాని తెరకెక్కించబోతున్నట్టు చెప్పుకొచ్చారు.
నిర్మాత వెంకటేష్ కొండారు మాట్లాడుతూ..* ‘మా తొలి చిత్రం ‘ఆస్మాన్’ ప్రారంభోత్సవానికి వచ్చిన ప్రతీ ఒక్కరికీ పేరు పేరునా ధన్యవాదాలు. మూడేళ్ల క్రితం మా ప్రొడక్షన్ హౌస్ను స్టార్ట్ చేశాము. అప్పటి నుంచీ కథలు వింటూనే ఉన్నాము. కోడి రామకృష్ణ స్టూడెంట్ అయిన రామ్ నందన్ మాకు ఈ కథను సంవత్సరం క్రితమే చెప్పారు. ఆయన ఇది వరకే అరబిక్లో సినిమా చేశారు. ఇక రామ్ నందన్ చెప్పిన కథకి మేఘాంశ్ సెట్ అవుతారని మేం ఆయన్ను సంప్రదించాము. మేఘాంశ్ కి కథ చాలా నచ్చింది. సస్పెన్స్, థ్రిల్లర్గా ఈ చిత్రం రాబోతోంది. ఈ సినిమా ప్రతి ఒక్కరిని కదలిస్తుందన్నారు.
