Naga Babu Memu Copulam Web Series: డిఫరెంట్ స్టోరీలతో ఆడియన్స్ను అట్రాక్ట్ చేస్తోన్న ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ జీ5. తాజాగా ఇపుడు నాగబాబు ముఖ్యపాత్రలో ‘మేము కాప్లం’ అనే వెబ్ సిరీస్ స్ట్రీమింగ్ అవుతంది. గ్రామీణ నేపథ్యంతో సాగే ఈ కథలో అక్కడి జీవన విధానం, రాజకీయాలు, అలాగే అనుకోని సంఘటనలు అన్నీ కలిపి ఆసక్తికరంగా ఉన్న ఈ వెబ్ సిరీస్ ఎలా ఉందనే విషయానికొస్తే..
కథ విషయానికొస్తే..
మహదేవ పట్నానికి గజపతి రాజు (నాగబాబు) మకుటం లేని మహారాజు. ఊళ్లో అతను ఏది చెబితే అది జరిగితీరాల్సిందే. అతని ఇంట్లో సంక్రాంతి పందెం కోడి సలార్ రాజు ఉంటుంది. ప్రతి సంక్రాంతికి పందెంలో ఆ కోడి గెలుస్తూ ఉండటంతో ఊరి వాళ్లు ఆ పందెం కోడిని ఓ సెలబ్రిటీలా చూస్తుంటారు. ఓ సంక్రాంతికి ముందు ఊరి వాళ్లకు పెద్ద విందు ఇస్తాడు గజపతి రాజు. ఆ పార్టీ తర్వాత సలార్ రాజు కనిపించకుండా పోతుంది. దాన్ని వెతికి పట్టుకోవడానకి ఎస్ఐ రవి సోటారి(రవితేజ నన్నిమల)తో పాటు కానిస్టేబుల్ మోహన్ సటారికి (గెటప్) రంగంలోకి దిగుతారు. ఇక అదే ఊర్లో గజపతి రాజుపై అసూయతో రగిలిపోతూ ఉంటారు మహిపాల్ రెడ్డితో పాటు సుధాకర్ రెడ్డి.
ఈ పందెం కోడి సలార్ రాజును వీళ్లిద్దరే దొంగతనం చేశారని అనుమానిస్తారు పోలీసులు. ఆ తర్వాత ఊర్లో చేతబడులు కారణంగా కొంత మంది రక్తం కక్కుకొని ఆసుపత్రి పాలవుతారనే విషయం తెలుస్తుంది. ఇంతకీ సలార్ రాజును దొంగతనం చేశారా..? చేతబడి చేసి చంపేసారా.. ? మరి ఈ మిస్సింగ్ పందెం కోడిని చివరకు ఈ పోలీసులిద్దరు పట్టుకున్నారా లేదా అనేది తెలియాలంటే ఈ వెబ్ సిరీస్ చూడాల్సిందే.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
ముఖ్యంగా కోస్తాంధ్రలో సంక్రాంతి ఎంత పెద్ద పండగో అందరికీ తెలిసిందే. సంక్రాంతి అంటే సంబరం. అందులో పందెం కోళ్ల హడావుడి గురించి టీవీల్లో కూడా చూస్తూనే ఉంటాము. ముఖ్యంగా గ్రామీణ నేపథ్యంలో పెదరాయుడు తరహా ఊరి పెద్ద. తాను చెప్పిందే జరగాలనుకునే టైపు. ముఖ్యంగా సంప్రదాయం పేరిట కొంత మంది అమాయకులు ఎలా పందెం కట్టి బలవుతున్నారనే విషయాన్ని ఇందులో చూపెట్టాడు దర్శకుడు. ఇక ఊరిలో నిత్యం గెలిచే పందెం కోడి మాయం కావడం.. దాని చుట్టు అల్లుకున్న కథ, దానికి నాగబాబును దర్శకుడు వాడుకున్న విధానం బాగుంది. ముఖ్యంగా స్వచ్ఛమైన గ్రామీణ వాతావరణం, ఊరి రాజకీయాల గురించిన ప్రస్తావన బాగుంది. ముఖ్యంగా ఇప్పటికే కొన్ని ఊర్లలో ప్రభుత్వ అధికారులు, పోలీసులు.. ఊరి పెద్దలకు భయపడటం వంటివి అత్యంత సహజంగా ఈ చిత్రంలో చూపెట్టాడు. ముఖ్యంగా కోడి మిస్సింగ్ చుట్టు అల్లుకున్న కథతో కామెడీ పండించడంలో సక్సెస్ అయ్యాడు. ఇక పందెం కోడికి సలార్ రాజు పేరు పెట్టడం మాస్ ఆడియన్స్కు కనెక్ట్ అయ్యేలా చేయడంలో మేకర్స్ సక్సెస్ అయ్యారు. సినిమాలో సలార్ రాజు (పందెం కోడి)ని మిస్సింగ్ వెనక ఉన్న ఇన్వెస్టిగేషన్ ను ఇద్దరు పోలీసులు ఎలా ఛేధించారనేది కామెడీని పండించింది. ముఖ్యంగా ఊరి పెద్దను అతని కోడి సహాయతో చేతుబడి చేయడానికి ప్రత్యర్దులు ప్రయత్నించడం. దాన్ని పోలీసులు ఎలా పసిగట్టారనేది సిరీస్లో చూస్తే బాగుంది.
ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ గజపతిరాజు, సలార్ రాజు పాత్రల పరిచయం, పందెం కోడి మిస్సింగ్ చుట్టూ అల్లుకోవడం బాగుంది. ఇక సలార్ మిస్సింగ్ కావడంతో పోలీసులు రంగంలోకి దిగడం దాన్ని చివర వరకు ఉత్కంఠను మెయింటెన్ చేయడం ప్రేక్షకులకు ఎక్కడా బోర్ కొట్టాడు. ప్రతి ఎపిసోడ్ను ఓ ట్విస్ట్తో ఎండ్ చేసిన నెక్ట్స్ ఎపిసోడ్లో ఏం జరుగుతుందనే ఉత్కంఠను ప్రేక్షకుల్లో కలిగించడంలో సక్సెస్ అయ్యాడు. వినోదానికి సస్పెన్స్, మిస్టరీని కలగలిపి ప్రదీప్ మద్దాలి తెరకెక్కించిన విధానం బాగుంది. డైలాగ్స్ బాగున్నాయి. సాకేత్ కోమందూరి సంగీతం బాగుంది. కోనసీమకు సంబంధించిన అందాలతో పాటు అక్కడ గ్రామీణ వాతావరణాన్ని తన కెమెరాలో బంధించిన విధానం బాగుంది. ఈ సిరీస్ చూస్తుంటే.. సినిమా చూస్తున్నంతగా నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి.
నటీనటుల విషయానికొస్తే..
గజపతిరాజు క్యారెక్టరలో నాగబాబు ఒదిగిపోయాడు. మంచి నటనతో మెప్పించాడు. అతి మంచితనంతో కూడిన బోళా ఎస్సైగా రవితేజ నన్నిమల యాక్టింగ్ ఆకట్టుకుంటుంది. కాన్స్టేబుల్ పాత్రలో గెటప్ శ్రీను గురించి కొత్తగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. అదని కామెడీ టైమింగ్ అదిరిపోయింది. కిరీటీ దామరాజు, రీతూ చౌదరి మిగిలిన నటీనటులు తమ పరిధి మేరకు మెప్పించారు.
పంచ్ లైన్.. ‘మేము ‘కాప్’లం’ .. ఈ వీకెండ్ కుటుంబంతో కలిసి జీ5లో చూసి ఎంజాయ్ చేయవచ్చు.
