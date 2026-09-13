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Messi Love From India: స్కూల్ పిల్లల చేతుల మీదుగా ‘మెస్సి’ ఫస్ట్ లుక్, గ్లింప్స్ లాంచ్

Messi Love From India: స్కూల్ పిల్లల చేతుల మీదుగా ‘మెస్సి – లవ్ ఫ్రమ్ ఇండియా’ ఫస్ట్ లుక్, టైటిల్ గ్లింప్స్ విడుదలైంది. ఆంటోని వర్గీస్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ చిత్రం నవంబర్ 14న బాలల దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

Written ByVishnupriya
Published: Sep 13, 2026, 09:39 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 09:39 PM IST
Messi Love From India: స్కూల్ పిల్లల చేతుల మీదుగా ‘మెస్సి’ ఫస్ట్ లుక్, గ్లింప్స్ లాంచ్
Image Credit: Messi Love From India(Source:FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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