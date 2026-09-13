/Messi Love From India: స్కూల్ పిల్లల చేతుల మీదుగా ‘మెస్సి’ ఫస్ట్ లుక్, గ్లింప్స్ లాంచ్

Messi Love From India: మలయాళంలో మంచి గుర్తింపు పొందిన ‘మెస్సి’ సినిమా ఇప్పుడు తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ‘మెస్సి – లవ్ ఫ్రమ్ ఇండియా’ పేరుతో ఈ చిత్రాన్ని ధామా టేల్స్ బ్యానర్పై రూపొందిస్తున్నారు. ఆకర్ష ఆలపాటి సమర్పణలో, నిఖిల్ ప్రేమ్ రాజ్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాను ఆకర్ష ఆలపాటి నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో ఆంటోని వర్గీస్ ప్రధాన పాత్రలో నటించారు. జమునా అబ్దు రెహ్మాన్, విజయన్, సైజు కురూప్, లుక్మన్ అవరణ్, అర్చన వాసుదేవ్ తదితరులు ముఖ్యమైన పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు.
వినాయక చవితి సందర్భంగా ‘మెస్సి’ సినిమా ఫస్ట్ లుక్, టైటిల్ గ్లింప్స్ను ప్రత్యేకంగా స్కూల్ పిల్లల చేతుల మీదుగా విడుదల చేశారు. పిల్లలను ప్రోత్సహించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇలా నిర్వహించినట్లు చిత్ర బృందం తెలిపింది. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా సినిమాతో పాటు చిన్నారులను ప్రోత్సహించాలనే సందేశాన్ని కూడా అందించారు.
ఈ సందర్భంగా నిర్మాత ఆకర్ష ఆలపాటి మాట్లాడుతూ చిన్నతనం నుంచే తాను కొత్తగా ఆలోచించడం ఇష్టపడతానని తెలిపారు. పిల్లల్లోని ప్రతిభను గుర్తించి వారిని ప్రోత్సహించాలనే ఆలోచనతో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించినట్లు చెప్పారు. మలయాళ ‘మెస్సి’ చిత్రాన్ని తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేయడం ఆనందంగా ఉందన్నారు. సినిమాకు సహకరించిన చిత్ర బృందం, మీడియా, ఇతరులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. భవిష్యత్తులో కూడా కొత్త ఆలోచనలతో మరిన్ని సినిమాలు రూపొందించనున్నట్లు చెప్పారు.
ఎక్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ అరవింద్ బత్తిని మాట్లాడుతూ సినిమాకు అండగా నిలిచిన ప్రతి ఒక్కరికీ ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ప్రేక్షకులు కూడా చిత్రాన్ని ఆదరించాలని కోరారు.
ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న అర్జున్ మాట్లాడుతూ ఆకర్ష ఆలపాటితో ఉన్న అనుబంధం కారణంగానే ఈ వేడుకకు వచ్చినట్లు చెప్పారు. ఆటలో ప్లేయర్ ఎలా విజయాన్ని అందుకుంటాడో, సినిమా కూడా అదే స్థాయిలో విజయం సాధించాలని ఆకాంక్షించారు. ధామా టేల్స్ కొత్త ప్రతిభను ప్రోత్సహిస్తూ ముందుకు సాగాలని కోరుకున్నారు.
‘మెస్సి – లవ్ ఫ్రమ్ ఇండియా’ చిత్రానికి ఫైజ్ సిద్ధిక్ సినిమాటోగ్రఫీ అందిస్తున్నారు. జేమ్స్ బిజాయ్ సంగీతం సమకూరుస్తున్నారు. నౌఫల్ అబ్దుల్లా ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తుండగా, అశోక్ మల్లికార్జున్ వీఎఫ్ఎక్స్ పనులు చేస్తున్నారు. బాలల దినోత్సవం సందర్భంగా నవంబర్ 14న ఈ సినిమాను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురానున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook