English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Mexico Shock To India: అమెరికాలో బాటలో భారత్ కు షాక్ ఇచ్చిన మెక్సికో..

Mexico Shock To India: అమెరికాలో బాటలో భారత్ కు షాక్ ఇచ్చిన మెక్సికో..

Mexico Shock To India: భారత్‌కు షాక్ ఇచ్చేందుకు మెక్సికో సిద్ధమవుతోంది. దిగుమతి వస్తువులపై సుంకాలకు సంబంధించి అమెరికా బాటలోనే మెక్సికో వెళుతోంది. తమ దేశంతో స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం లేని దేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకునే ఎంపిక చేసిన వస్తువులపై సుంకాలను భారీగా పెంచేందుకు మెక్సికో ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 12, 2025, 11:27 AM IST

Trending Photos

Bank Holidays: రేపు శుక్రవారం బ్యాంకులకు సెలవులు.. కారణమేమిటంటే..?
5
Tomorrow Bank Holiday
Bank Holidays: రేపు శుక్రవారం బ్యాంకులకు సెలవులు.. కారణమేమిటంటే..?
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈ రాశి జాగ్రత్త పడకపోతే తీవ్ర ధన నష్టం ఖాయం..!
5
Today Horoscope December 12
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈ రాశి జాగ్రత్త పడకపోతే తీవ్ర ధన నష్టం ఖాయం..!
School Holidays: విద్యార్థులు ఎంజాయ్ పండగో.. స్కూళ్లకు ఆరు రోజులు సెలవులు.. ఎందుకో తెలుసా..?
5
School holidays
School Holidays: విద్యార్థులు ఎంజాయ్ పండగో.. స్కూళ్లకు ఆరు రోజులు సెలవులు.. ఎందుకో తెలుసా..?
Bigg Boss Contestant: బిగ్ బాస్ వల్ల కెరీర్ నాశనం అయిపోయింది అంటూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసిన తెలుగు స్టార్ నటి
5
Karate kalyani
Bigg Boss Contestant: బిగ్ బాస్ వల్ల కెరీర్ నాశనం అయిపోయింది అంటూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసిన తెలుగు స్టార్ నటి
Mexico Shock To India: అమెరికాలో బాటలో భారత్ కు షాక్ ఇచ్చిన మెక్సికో..

అమెరికా బాటలో  మెక్సికో రెడీ అయింది. తమతో ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ లేని దేశాలకు భారీ షాక్ ఇవ్వబోతుంది.  ఇందుకు సంబంధించిన ప్రతిపాదనలకు అక్కడి దేశ సెనెట్‌ ఆమోదం తెలిపింది. చైనా, భారత్‌ సహా పలు ఆసియా దేశాలకు చెందిన దాదాపు 1400 వస్తువులపై సుంకాలు 50 శాతం వరకు పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. వచ్చే జనవరి 1 నుంచి ఇవి అమల్లోకి రానున్నాయి.చైనా, భారత్‌, దక్షిణ కొరియా, థాయ్‌లాండ్‌, ఇండోనేసియాతో సహా స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం లేని ఇతర ఆసియా దేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకునే ఆటోమొబైల్స్‌, విడిభాగాలు, టెక్స్‌టైల్స్‌, దుస్తులు, ప్లాస్టిక్, స్టీలు తదితర వస్తువులపై సుంకాలు పెంచాలని మెక్సికో ప్రతిపాదించింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

వీటిని అక్కడి ఆర్థికమంత్రి సెప్టెంబర్‌లోనే ప్రవేశపెట్టారు. అయితే, చట్టసభలో అధికార మోరెనా పార్టీకి మెజార్టీ ఉన్నప్పటికీ అప్పుడు సభ మద్దతు పొందలేకపోయింది. తాజాగా ఇందుకు గ్రీన్‌ సిగ్నల్‌ లభించడంపై అధ్యక్షురాలు క్లాడియా షీన్‌బామ్‌ స్పందించారు. దేశీయ ఉత్పత్తి పెంచడం, చైనాతో వాణిజ్య సమతుల్యత సమస్యను పరిష్కరించే లక్ష్యంతో ఈ చర్యలు చేపట్టినట్లు క్లాడియా తెలిపారు. 

Read more:  Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..

Read more:  నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు.. 

అయితే, అమెరికా-మెక్సికో-కెనడా వాణిజ్య ఒప్పందం తదుపరి సమీక్షకు ముందే ఈ చర్యలు తీసుకోవడం ఆసక్తిగా మారింది. మెక్సికోను ఉపయోగించుకొని చైనా బ్యాక్‌డోర్‌లో అమెరికా మార్కెట్‌లోకి ప్రవేశిస్తుందని ట్రంప్‌ యంత్రాంగం ఆరోపిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో అమెరికాను బుజ్జగించేందుకే క్లాడియా ప్రభుత్వం ఈ చర్యలకు ఉపక్రమించిందని విశ్లేషకులు, ప్రైవేటు రంగ నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.

Read more:​  సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..

Read more:​ సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

mexico big shock to indiaindia mexico trade shockindia to mexicomexico in shockmexico india

Trending News