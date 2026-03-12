Prem Rakshith Master: మైఖేల్ జాక్సన్ కొరియోగ్రాఫర్ నుంచి ప్రశంసలు.. ప్రేమ్ రక్షిత్ ప్రతిభకు ప్రపంచ స్థాయి గుర్తింపు

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Michael Jackson Choreographer: ప్రపంచవ్యాప్తంగా పేరు పొందిన పాప్ గాయకుడు మైఖేల్ జాక్సన్‌తో కలిసి పనిచేసిన ప్రముఖ కొరియోగ్రాఫర్ విన్సెంట్ ప్యాటర్సన్ ఇటీవల భారతీయ కొరియోగ్రాఫర్ ప్రేమ్ రక్షిత్‌ను ప్రశంసించడం సినీ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. ప్రపంచ స్థాయి కళాకారుడు భారతీయ డాన్స్ ప్రతిభను మెచ్చుకోవడం అభిమానులను ఆనందానికి గురి చేసింది.  

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Mar 12, 2026, 09:57 PM IST

Prem Rakshith Master: విన్సెంట్ ప్యాటర్సన్ అమెరికాకు చెందిన ప్రముఖ డైరెక్టర్ మరియు కొరియోగ్రాఫర్. ఆయన మైఖేల్ జాక్సన్, మడోన్నా వంటి ప్రపంచ ప్రఖ్యాత తారలతో కలిసి పనిచేశారు. అనేక ప్రసిద్ధ సంగీత ఆల్బమ్స్, సినిమాలు, బ్రాడ్‌వే ప్రదర్శనలు మరియు కచేరీలకు ఆయన కొరియోగ్రఫీ అందించారు. అలాంటి ప్రముఖ వ్యక్తి ప్రేమ్ రక్షిత్ ప్రతిభను మెచ్చుకోవడం ప్రత్యేకమైన విషయం అని సినీ అభిమానులు భావిస్తున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఇటీవల ప్రేమ్ రక్షిత్ తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఒక వీడియోను షేర్ చేశారు. ఆ వీడియోలో విన్సెంట్ ప్యాటర్సన్ ఆయన పనిని ప్రశంసించారు. వీడియోలో విన్సెంట్ మాట్లాడుతూ, “హలో ప్రేమ్, నేను విన్సెంట్ ప్యాటర్సన్. నేను అమెరికన్ కొరియోగ్రాఫర్ మరియు డైరెక్టర్. చాలా సంవత్సరాలు మైఖేల్ జాక్సన్‌తో కలిసి పనిచేశాను. మీ డాన్స్ కంపోజిషన్ చూసి నిజంగా ఆనందించాను. మీ కొరియోగ్రఫీ చాలా అద్భుతంగా ఉంది. మీరు అకాడమీ ఆఫ్ మోషన్ పిక్చర్ ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్సెస్ సభ్యుడిగా ఉండటం గొప్ప విషయం. ఇండియాలో ఉన్న యువ కొరియోగ్రాఫర్లు తమ కలలను నెరవేర్చుకుంటున్నారు. ఎప్పుడో ఒక రోజు మిమ్మల్ని కలుసుకోవాలని ఆశిస్తున్నాను” అని చెప్పారు.

విన్సెంట్ మాటలకు ప్రేమ్ రక్షిత్ కూడా ఆనందంగా స్పందించారు. “చిన్నప్పటి నుంచే మైఖేల్ జాక్సన్ ‘స్మూత్ క్రిమినల్’ పాట నాకు చాలా ఇష్టం. ఆయనతో కలిసి పనిచేసిన ఒక లెజెండ్ నుంచి ప్రశంసలు రావడం నా జీవితంలో చాలా ప్రత్యేకమైన క్షణం. ధన్యవాదాలు విన్సెంట్ సర్” అని ప్రేమ్ రక్షిత్ తెలిపారు.

 

ప్రేమ్ రక్షిత్ ‘ఆర్ఆర్ఆర్’ సినిమాలోని ‘నాటు నాటు’ పాటకు కొరియోగ్రఫీ చేసి ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందారు. ఆ పాటకు ఆస్కార్ అవార్డు రావడంతో ఆయన పేరు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మరింత ప్రసిద్ధి చెందింది. చెన్నైలో పెరిగిన ప్రేమ్ రక్షిత్ తెలుగు, తమిళ చిత్ర పరిశ్రమల్లో అనేక పెద్ద సినిమాలకు పని చేశారు.

ప్రభాస్ నటించిన ‘ఛత్రపతి’ సినిమాతో ఆయన ప్రయాణం ప్రారంభమై, తరువాత ‘బాహుబలి’, ‘బిల్లా’, ‘ఆర్ఆర్ఆర్’, ‘సర్కార్’, ‘భోళా శంకర్’ వంటి అనేక చిత్రాలకు కొరియోగ్రఫీ అందించారు. ఇప్పటివరకు దాదాపు 200కి పైగా సినిమాల్లో పని చేసి తన ప్రతిభను నిరూపించుకున్నారు. ఇప్పుడు ప్రపంచ స్థాయి కొరియోగ్రాఫర్ నుంచి వచ్చిన ఈ ప్రశంసలు ప్రేమ్ రక్షిత్ ప్రతిభకు మరో పెద్ద గుర్తింపుగా మారాయి.

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

