Tamannaah: రవితేజ ‘ఇరుముడి’ సినిమాతో మళ్లీ తెలుగులోకి రీఎంట్రీ ఇస్తున్న తమన్నా భాటియా..!

Tamannaah Bhatia Re-entry: మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నా భాటియా మళ్లీ టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో రీఎంట్రీ ఇచ్చేందుకు రెడీ అవుతోంది. గత కొంతకాలంగా బాలీవుడ్ సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లతో బిజీగా ఉన్న ఈ అమ్మడు.. ఇప్పుడు మాస్ మహారాజా రవితేజ నటిస్తున్న ‘ఇరుముడి’ సినిమాతో టాలీవుడ్లోకి గ్రాండ్ కంబ్యాక్ ఇవ్వనుంది. సెన్సిబుల్ డైరెక్టర్ శివ నిర్వాణ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ సినిమా అనౌన్స్మెంట్ నుండే ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలను పెంచేసింది అనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు.
అయితే ఈ సినిమా స్టోరీ అయ్యప్ప స్వామి మాల, ఇరుముడి చుట్టూ అల్లుకున్న ఎమోషనల్ అండ్ డివోషనల్ డ్రామా కావడంతో ఆడియెన్స్లో ఆసక్తి నెలకొంది. ఇక ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్టులో తమన్నా స్పెషల్ రోల్లో కనిపించబోతుండటం విశేషం. ప్రస్తుతం ఈ న్యూస్ ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది. ఈ చిత్రంలో హీరోయిన్గా ప్రియా భవాని శంకర్ను ఇప్పటికే ఫైనల్ చేశారు మేకర్స్. కానీ, తమన్నా పాత్ర మాత్రం కథను మలుపు తిప్పే విధంగా ఉంటుందని తెలుస్తోంది.
ఈ సినిమాలో తమన్నా పాత్ర గ్లామర్ కోసం కాకుండా, కథా పరంగా ఎంతో ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంటుందట. అందుకే తమన్నా ఈ ఆఫర్కు వెంటనే ఓకే చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది. గతంలో రవితేజ, తమన్నా కలిసి ‘బెంగాల్ టైగర్’ సినిమాలో నటించి ప్రేక్షకులను అలరించారు. ఇప్పుడు మళ్లీ వీరిద్దరి కాంబినేషన్ కుదిరినప్పటికీ.. ఈసారి సరికొత్త నేపథ్యంలో భక్తి, భావోద్వేగాల కలయికలో రాబోతుండటం విశేషం.
ఇక దర్శకుడు శివ నిర్వాణ తన మార్క్ ఎమోషన్స్తో అయ్యప్ప మాల ధరించిన భక్తుల అంతరంగ సంఘర్షణను ఈ సినిమాలో అద్భుతంగా ఆవిష్కరించబోతున్నారట. సాధారణంగా రవితేజ అంటే మాస్ సినిమాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్గా చెప్తారు. కానీ, మొదటిసారి ఇలాంటి ఒక డివోషనల్ టచ్ ఉన్న కథను ఎంచుకోవడం ఆయన అభిమానులకు సర్ప్రైజ్ అనే చెప్పాలి. ప్రస్తుతం షూటింగ్ శరవేగంగా జరుపుకుంటున్న ఈ చిత్రం, తమన్నా కెరీర్కు తెలుగులో మళ్లీ మంచి బూస్ట్ ఇస్తుందని సినీ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. మరి డివోషనల్ బ్యాక్డ్రాప్లో వస్తున్న ఈ ‘ఇరుముడి’ బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎలాంటి ప్రభావాన్ని చూపుతుందో తెలియాలంటే మరికొన్ని రోజులు వేచి చూడాల్సిందే.
