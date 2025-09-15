English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Mirai 3 days Box Office Collections: ‘మిరాయ్’తో టాలీవుడ్ లో సరికొత్త రికార్డ్ క్రియేట్ చేసిన తేజ సజ్జ..

Mirai 3 days Box Office Collections: తేజ సజ్జ తెలుగులో ఎలాంటి బ్యాక్ గ్రౌండ్ లేకుండా సినీ ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టి తన కంటూ తన సినిమాలతో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకునే పనిలో పడ్డాడు. లాస్ట్ ఇయర్ ‘హనుమాన్’తో ప్యాన్ ఇండియా సక్సెస్ అందుకున్న తేజ.. తాజాగా ‘మిరాయ్’తో తెలుగులో సరికొత్త రికార్డును క్రియేట్ చేశాడు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Sep 15, 2025, 01:38 PM IST

Trending Photos

Tomorrow Holiday: రేపు అన్నీ కళాశాలలకు బంద్.. పిల్లలకు మూడు రోజుల సెలవు.. కారణం ఏమిటంటే..?
5
Tomorrow Holiday
Tomorrow Holiday: రేపు అన్నీ కళాశాలలకు బంద్.. పిల్లలకు మూడు రోజుల సెలవు.. కారణం ఏమిటంటే..?
Snake Repellent: ఇంట్లో ఇవి ఉంచితే పాములు పారిపోతాయి..గుమ్మంలో ఇవి పెడితే డేంజరస్ పాము కూడా పరార్!
6
snake safety tips
Snake Repellent: ఇంట్లో ఇవి ఉంచితే పాములు పారిపోతాయి..గుమ్మంలో ఇవి పెడితే డేంజరస్ పాము కూడా పరార్!
Viral News: ఇదెం కక్కుర్తీరా నాయన.. సర్జరీ మధ్యలో వదిలేసి లేడీ నర్సుతో శృంగారంలో పాల్గొన్న డాక్టర్.. అసలు స్టోరీ ఏంటంటే..?
6
Pakistan Doctor
Viral News: ఇదెం కక్కుర్తీరా నాయన.. సర్జరీ మధ్యలో వదిలేసి లేడీ నర్సుతో శృంగారంలో పాల్గొన్న డాక్టర్.. అసలు స్టోరీ ఏంటంటే..?
Cricket Records: క్రికెట్‌లో వింత రికార్డు.. ఒకేరోజులో మూడుసార్లు ఔట్ అయిన పాక్ ప్లేయర్..!
5
Cricket Records
Cricket Records: క్రికెట్‌లో వింత రికార్డు.. ఒకేరోజులో మూడుసార్లు ఔట్ అయిన పాక్ ప్లేయర్..!
Mirai 3 days Box Office Collections: ‘మిరాయ్’తో టాలీవుడ్ లో సరికొత్త రికార్డ్ క్రియేట్ చేసిన తేజ సజ్జ..

Mirai 3 days Box Office Collections: తేజ సజ్జ హీరోగా కార్తీక్ ఘట్టమనేని హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘మిరాయ్’ ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షోతోనే సూపర్ పాజిటివ్ టాక్ తో బాక్సాఫీస్ దగ్గర దూసుకుపోతుంది. అంతేకాదు మిడ్ రేంజ్ హీరోల పరంగా మిరాయ్ సరికొత్త సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తోంది. టైర్ 2 హీరోల విషయంలో రెండో రోజు బాక్సాఫీస్ దగ్గర సరికొత్త బెంచ్ మార్క్ క్రియేట్ చేసింది. ఈ సినిమా రెండో రోజు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో దాదాపు రూ. 8 కోట్లకు పైగా షేర్ రాబట్టి ఆల్ టైమ్ రికార్డు క్రియేట్ చేసింది. తెలుగులో టైర్ 2 సెక్షన్ లో టాప్ లో ఉన్న నాని హీరోగా నటించిన శ్యామ్ సింగరాయ్, దసరా, హిట్ 3లతో పాటు విజయ్ దేవరకొండ హీరోగా నటించిన ఖుషీ, కింగ్ డమ్, గీత గోవిందం సినిమాలతో పాటు నాగ చైతన్య కథానాయకుడిగా నటించిన మజిలి, లవ్ స్టోరీ, తండేల్ సినిమాలు కూడా రెండో రోజు తెలుగు స్టేట్స్ లో ఈ రేంజ్ లో వసూళ్లను రాబట్టిన దాఖలాలు లేవు. 

Add Zee News as a Preferred Source

అంతేకాదు తెలుగులో వరుసగా మూడు రోజులు బాక్సాఫీస్ దగ్గర అన్ సీజన్ లో రూ. 20 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లతో సంచలనం రేపారు. టాలీవుడ్ లో టైర్ 2 హీరోల్లో ఎవరు ఈ రికార్డును బ్రేక్ చేయలేదు. గతేడాది సంక్రాంతి సీజన్ లో వరుసగా నాలుగు రోజులు రూ. 20 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లను వరల్డ్ వైడ్ గా సాధించి రికార్డు క్రియేట్ చేసింది.

‘మిరాయ్’ సినిమా మొదటి రోజులు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 20 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టిన ఈ చిత్రం.. ఈ రోజు క్రూషియల్ అయిన సోమవారం బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎలాంటి వసూళ్లను రాబడుతుందో చూడాలి. ప్రస్తుతం సోమవారం కూడా గంట గంటకు 7500 నుంచి 8 వేల టికెట్స్ బుక్ అవుతున్నాయి. ఇది కూడా ఓ రికార్డు అని చెప్పాలి. 

‘మిరాయ్’ చిత్రంలో  తేజ సజ్జ యాక్టింగ్ లో విమర్శకులు ప్రశంసలు దక్కాయి. అంతేకాదు యాక్షన్ సీన్స్ లో ఎలాంటి డూప్స్ లేకుండా చేయడం విశేషం. మొత్తంగా టైర్ 2 హీరోల్లో టాప్ లో నిలిచారు. రాబోయే చిత్రాలతో కూడా ఇదే ఫ్లో కంటిన్యూ అయితే హీరోగా తేజ సజ్జను ఆపడం ఎవరి తరం కాదు. ఇక ఈ సినిమా మొదటి మూడు రోజుల్లో హిందీలో రూ. 8.6 కోట్ల నెట్ వసూల్లు.. రూ. 10 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 81.2 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రూ. 43 కోట్ల షేర్ రాబట్టి.. బ్రేక్ ఈవెన్ పూర్తి చేసుకొని టాలీవుడ్ లో మరో క్లీన్ హిట్ గా నిలిచింది. అంతేకాదు ఈ సినిమా యూఎస్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర $ 1.5 మిలియన్ యూఎస్ డాలర్స్ కు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లతో దూసుకుపోతుంది. మొత్తంగా ఈ సినిమా ముందు ముందు ఎలాంటి సంచలనాలు నమోదు చేస్తుందో చూడాలి. అంతేకాదు వరుసగా రెండు రూ. 100 కోట్ల గ్రాస్ అందుకున్న హీరోగా రికార్డు క్రియేట్ చేయడం గ్యారంటీ అని చెప్పాలి. 
 
మిరాయ్ సినిమాను  కార్తీక్ ఘట్టమనేని డైరెక్ట్ చేవారు. పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్ మీద టీజీ విశ్వప్రసాద్ అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించారు. రితిక నాయక్ హీరోయిన్ గా నటించింది. శ్రియ జగపతిబాబు ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటించారు.  మంచు మనోజ్ విలన్ పాత్రలో మెప్పించడం విశేషం.

Read more: విడాకుల దిశగా టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్.. షాక్ కు గురి చేస్తోన్న న్యూస్..

Read more: ఒకే టైటిల్ ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ హిట్స్ అందుకుంటే.. చిరు డిజాస్టర్ అందుకున్నాడు..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Mirai 3rd Day CollectionsMirai 1st Day World Wide Box Office CollectionsMirai CollectionsMirai first ReviewMirai Teja Sajja creat New Record

Trending News