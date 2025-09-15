Mirai 3 days Box Office Collections: ‘మిరాయ్’తో టాలీవుడ్ లో సరికొత్త రికార్డ్ క్రియేట్ చేసిన తేజ సజ్జ..

Mirai 3 days Box Office Collections: తేజ సజ్జ హీరోగా కార్తీక్ ఘట్టమనేని హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘మిరాయ్’ ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షోతోనే సూపర్ పాజిటివ్ టాక్ తో బాక్సాఫీస్ దగ్గర దూసుకుపోతుంది. అంతేకాదు మిడ్ రేంజ్ హీరోల పరంగా మిరాయ్ సరికొత్త సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తోంది. టైర్ 2 హీరోల విషయంలో రెండో రోజు బాక్సాఫీస్ దగ్గర సరికొత్త బెంచ్ మార్క్ క్రియేట్ చేసింది. ఈ సినిమా రెండో రోజు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో దాదాపు రూ. 8 కోట్లకు పైగా షేర్ రాబట్టి ఆల్ టైమ్ రికార్డు క్రియేట్ చేసింది. తెలుగులో టైర్ 2 సెక్షన్ లో టాప్ లో ఉన్న నాని హీరోగా నటించిన శ్యామ్ సింగరాయ్, దసరా, హిట్ 3లతో పాటు విజయ్ దేవరకొండ హీరోగా నటించిన ఖుషీ, కింగ్ డమ్, గీత గోవిందం సినిమాలతో పాటు నాగ చైతన్య కథానాయకుడిగా నటించిన మజిలి, లవ్ స్టోరీ, తండేల్ సినిమాలు కూడా రెండో రోజు తెలుగు స్టేట్స్ లో ఈ రేంజ్ లో వసూళ్లను రాబట్టిన దాఖలాలు లేవు.
అంతేకాదు తెలుగులో వరుసగా మూడు రోజులు బాక్సాఫీస్ దగ్గర అన్ సీజన్ లో రూ. 20 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లతో సంచలనం రేపారు. టాలీవుడ్ లో టైర్ 2 హీరోల్లో ఎవరు ఈ రికార్డును బ్రేక్ చేయలేదు. గతేడాది సంక్రాంతి సీజన్ లో వరుసగా నాలుగు రోజులు రూ. 20 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లను వరల్డ్ వైడ్ గా సాధించి రికార్డు క్రియేట్ చేసింది.
‘మిరాయ్’ సినిమా మొదటి రోజులు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 20 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టిన ఈ చిత్రం.. ఈ రోజు క్రూషియల్ అయిన సోమవారం బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎలాంటి వసూళ్లను రాబడుతుందో చూడాలి. ప్రస్తుతం సోమవారం కూడా గంట గంటకు 7500 నుంచి 8 వేల టికెట్స్ బుక్ అవుతున్నాయి. ఇది కూడా ఓ రికార్డు అని చెప్పాలి.
‘మిరాయ్’ చిత్రంలో తేజ సజ్జ యాక్టింగ్ లో విమర్శకులు ప్రశంసలు దక్కాయి. అంతేకాదు యాక్షన్ సీన్స్ లో ఎలాంటి డూప్స్ లేకుండా చేయడం విశేషం. మొత్తంగా టైర్ 2 హీరోల్లో టాప్ లో నిలిచారు. రాబోయే చిత్రాలతో కూడా ఇదే ఫ్లో కంటిన్యూ అయితే హీరోగా తేజ సజ్జను ఆపడం ఎవరి తరం కాదు. ఇక ఈ సినిమా మొదటి మూడు రోజుల్లో హిందీలో రూ. 8.6 కోట్ల నెట్ వసూల్లు.. రూ. 10 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 81.2 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రూ. 43 కోట్ల షేర్ రాబట్టి.. బ్రేక్ ఈవెన్ పూర్తి చేసుకొని టాలీవుడ్ లో మరో క్లీన్ హిట్ గా నిలిచింది. అంతేకాదు ఈ సినిమా యూఎస్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర $ 1.5 మిలియన్ యూఎస్ డాలర్స్ కు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లతో దూసుకుపోతుంది. మొత్తంగా ఈ సినిమా ముందు ముందు ఎలాంటి సంచలనాలు నమోదు చేస్తుందో చూడాలి. అంతేకాదు వరుసగా రెండు రూ. 100 కోట్ల గ్రాస్ అందుకున్న హీరోగా రికార్డు క్రియేట్ చేయడం గ్యారంటీ అని చెప్పాలి.
మిరాయ్ సినిమాను కార్తీక్ ఘట్టమనేని డైరెక్ట్ చేవారు. పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్ మీద టీజీ విశ్వప్రసాద్ అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించారు. రితిక నాయక్ హీరోయిన్ గా నటించింది. శ్రియ జగపతిబాబు ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటించారు. మంచు మనోజ్ విలన్ పాత్రలో మెప్పించడం విశేషం.
