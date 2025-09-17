Mirai 5 Days Collections: ఎట్టకేలకు రూ.100 కోట్ల క్లబ్బులో ‘మిరాయ్’.. తేజ సజ్జ ఖాతాలో మరో 2 రికార్డులు..

Mirai 5 Days World Wide Box Office Collections: తేజ సజ్జ హీరోగా కార్తీక్ ఘట్టమనేని దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘మిరాయ్’. రితిక నాయక్ హీరోయిన్ గా నటించింది. శ్రియ జగపతిబాబు ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటించారు. మంచు మనోజ్ విలన్ పాత్రలో నటించారు. ‘మిరాయ్’ మొదటి టాక్ తోనే సూపర్ హిట్ అందుకుంది. అంతేకాదు ఈ చిత్రం మూడు రోజుల్లోనే బ్రేక్ ఈవెన్ పూర్తి చేసుకొని లాభాల్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. తాజాగా ఐదు రోజు వరల్డ్ వైడ్ గా వచ్చిన కలెక్షన్స్ తో ‘మిరాయ్’ రూ. 100 కోట్ల క్లబ్బులో ప్రవేశించింది. అంతేకాదు టైర్ 2 హీరోల విషయంలో రికార్డు క్రియేట్ చేసుకున్నాడు. అంతేకాదు ‘హనుమాన్’, ‘మిరాయ్’ సినిమాలతో సూపర్ హీరో అనిపించుకున్నాడు.
ఈ చిత్రం రెండో రోజు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో దాదాపు రూ. 8 కోట్లకు పైగా షేర్ రాబట్టి ఆల్ టైమ్ రికార్డు క్రియేట్ చేసింది. అంతేకాదు ఈ సినిమా తెలుగుతో పాటు అమెరికాలో దుమ్ము దులుపింది. అటు యూఎస్ లో ఈ సినిమా $2 మిలియన్ యూఎస్ డాలర్స్ తో సంచలనం రేపింది. అప్ కమింగ్ హీరోగా అక్కడ ఈ ఫీట్ అందుకోవడం మాములు విషయం కాదు. హనుమాన్ తర్వాత మిరాయ్ తో వరుసగా యూఎస్ లో $2 మిలియన్ డాలర్స్ కలెక్ట్ చేసిన హీరోగా సెన్సెషన్ క్రియేట్ చేశారు.
నార్త్ అమెరికాలో బ్యాక్ టూ బ్యాక్ 2 మిలియన్ యూఎస్ డాలర్స్ కలెక్ట్ చేయడం విశేషం. ఈ సినిమా లాంగ్ రన్ లో $2.5 మిలియన్ డాలర్స్ నుంచి $ 3 మిలియన్ యూఎస్ డాలర్స్ కలెక్ట్ చేసే అవకాశాలున్నాయి. అంతేకాదు హనుమాన్ తర్వాత వరుసగా రూ. 100 కోట్ల గ్రాస్ అందుకున్న హీరోగా కూడా తేజ సజ్జ మరో రికార్డు క్రియేట్ చేశాడు. మొత్తంగా ఈ సినిమా ఇప్పటికే లాభాల్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఈ వీక్ నుంచి స్కూల్స్ కు దసరా సెలవులున్నాయి. దీంతో ఈ వీకెండ్ తర్వాత ఈ నెల 24 వరకు ఓజీ మూవీ విడుదలయ్యే వరకు బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఈ చిత్రం కుమ్మేయడం ఖాయం అని చెప్పాలి. ఓవరాల్ గా ఈ చిత్రం వరల్డ్ వైడ్ గా రూ. 150 కోట్ల నుంచి రూ. 200 కోట్ల మార్క్ అందుకునే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ‘మిరాయ్’ చిత్రాన్ని పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్ మీద టీజీ విశ్వప్రసాద్ అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించారు.
