English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Mirai 5 Days Collections: ఎట్టకేలకు రూ.100 కోట్ల క్లబ్బులో ‘మిరాయ్’.. తేజ సజ్జ ఖాతాలో మరో 2 రికార్డులు..

Mirai 5 Days World Wide Box Office Collections: ఈ మధ్యకాలంలో  టాలీవుడ్ సినీ ఇండస్డ్రీలో  ఎలాంటి బ్యాక్ గ్రౌండ్ లేకుండా సినీ ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టి  హీరోగా చెలరేగిపోతున్నాడు తేజ సజ్జ.  గతేడాది ‘హనుమాన్’ చిత్రంతో ప్యాన్ ఇండియా రేంజ్ సక్సెస్ అందుకున్నారు.  తాజాగా ఈ సినిమాతో మరోసారి రెండు రికార్డులను తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Sep 17, 2025, 02:52 PM IST

Trending Photos

Gold River: నదిలో కుప్పలు తెప్పలుగా బంగారం..గోల్డ్ ఎత్తుకెళ్లేందుకు ఎగబడుతున్న జనం!
8
gold river
Gold River: నదిలో కుప్పలు తెప్పలుగా బంగారం..గోల్డ్ ఎత్తుకెళ్లేందుకు ఎగబడుతున్న జనం!
Prabhas Marriage: అనుష్కకు నాకు పెళ్లి జరగాల్సిందే.. ప్రభాస్ షాకింగ్ స్టేట్‌మెంట్..!!
6
Prabhas
Prabhas Marriage: అనుష్కకు నాకు పెళ్లి జరగాల్సిందే.. ప్రభాస్ షాకింగ్ స్టేట్‌మెంట్..!!
Jio: జియో 3 నెలల చౌకైన రీఛార్జీ ప్లాన్‌.. 1.5 జీబీ డేటా, ఓటీటీలు కూడా..!
5
Jio 3 months recharge plan
Jio: జియో 3 నెలల చౌకైన రీఛార్జీ ప్లాన్‌.. 1.5 జీబీ డేటా, ఓటీటీలు కూడా..!
Anushka Shetty: నా లైఫ్ లో చేసిన అతి పెద్ద తప్పు అదే.. అనుష్క శెట్టి షాకింగ్ కామెంట్స్..
6
Anushka Shetty
Anushka Shetty: నా లైఫ్ లో చేసిన అతి పెద్ద తప్పు అదే.. అనుష్క శెట్టి షాకింగ్ కామెంట్స్..
Mirai 5 Days Collections: ఎట్టకేలకు రూ.100 కోట్ల క్లబ్బులో ‘మిరాయ్’.. తేజ సజ్జ ఖాతాలో మరో 2 రికార్డులు..

Mirai 5 Days World Wide Box Office Collections: తేజ సజ్జ హీరోగా కార్తీక్ ఘట్టమనేని దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘మిరాయ్’. రితిక నాయక్ హీరోయిన్ గా నటించింది. శ్రియ జగపతిబాబు ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటించారు. మంచు మనోజ్ విలన్ పాత్రలో నటించారు. ‘మిరాయ్’  మొదటి టాక్ తోనే సూపర్ హిట్ అందుకుంది. అంతేకాదు ఈ చిత్రం మూడు రోజుల్లోనే బ్రేక్ ఈవెన్ పూర్తి చేసుకొని లాభాల్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. తాజాగా ఐదు రోజు వరల్డ్ వైడ్ గా వచ్చిన కలెక్షన్స్ తో ‘మిరాయ్’ రూ. 100 కోట్ల క్లబ్బులో ప్రవేశించింది. అంతేకాదు టైర్ 2 హీరోల విషయంలో రికార్డు క్రియేట్ చేసుకున్నాడు. అంతేకాదు ‘హనుమాన్’, ‘మిరాయ్’ సినిమాలతో సూపర్ హీరో అనిపించుకున్నాడు. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ చిత్రం రెండో రోజు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో దాదాపు రూ. 8 కోట్లకు పైగా షేర్ రాబట్టి  ఆల్ టైమ్ రికార్డు క్రియేట్ చేసింది. అంతేకాదు ఈ సినిమా తెలుగుతో పాటు అమెరికాలో దుమ్ము దులుపింది. అటు యూఎస్ లో ఈ సినిమా $2 మిలియన్ యూఎస్ డాలర్స్ తో సంచలనం రేపింది. అప్ కమింగ్ హీరోగా అక్కడ ఈ ఫీట్ అందుకోవడం మాములు విషయం కాదు.  హనుమాన్ తర్వాత మిరాయ్ తో వరుసగా యూఎస్ లో $2 మిలియన్ డాలర్స్ కలెక్ట్ చేసిన హీరోగా సెన్సెషన్ క్రియేట్ చేశారు. 

నార్త్ అమెరికాలో బ్యాక్ టూ బ్యాక్ 2 మిలియన్ యూఎస్ డాలర్స్ కలెక్ట్ చేయడం విశేషం. ఈ సినిమా లాంగ్ రన్ లో $2.5 మిలియన్ డాలర్స్ నుంచి $ 3 మిలియన్ యూఎస్ డాలర్స్ కలెక్ట్ చేసే అవకాశాలున్నాయి. అంతేకాదు హనుమాన్ తర్వాత వరుసగా రూ. 100 కోట్ల గ్రాస్ అందుకున్న హీరోగా కూడా తేజ సజ్జ మరో రికార్డు క్రియేట్ చేశాడు. మొత్తంగా ఈ సినిమా ఇప్పటికే లాభాల్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఈ వీక్ నుంచి స్కూల్స్ కు దసరా సెలవులున్నాయి. దీంతో ఈ వీకెండ్ తర్వాత ఈ నెల 24 వరకు ఓజీ మూవీ విడుదలయ్యే వరకు బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఈ చిత్రం కుమ్మేయడం ఖాయం అని చెప్పాలి. ఓవరాల్ గా ఈ చిత్రం వరల్డ్ వైడ్ గా రూ. 150 కోట్ల నుంచి రూ. 200 కోట్ల మార్క్ అందుకునే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ‘మిరాయ్’ చిత్రాన్ని  పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్ మీద టీజీ విశ్వప్రసాద్ అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించారు. 

Read more: విడాకుల దిశగా టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్.. షాక్ కు గురి చేస్తోన్న న్యూస్..

Read more: ఒకే టైటిల్ ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ హిట్స్ అందుకుంటే.. చిరు డిజాస్టర్ అందుకున్నాడు..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Mirai 5th Day Collectionsmirai 100 Crore ClubMiraiTeja SajjaMirai 1st Day World Wide Box Office Collections

Trending News