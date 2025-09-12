English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Mirai: మిరాయిలో వైబ్ లేదు.. ఇంత షాక్ ఇచ్చారు ఏంటయ్యా బాబు..!

Mirai Vibe Undi Song: మిరాయి చిత్రం ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలైన సంగతి తెలిసిందే. విడుదలైన మొదటి షో నుంచే ఈ సినిమాకి మంచి స్పందన వస్తోంది. మొదటిరోజు ఈ చిత్రానికి.. బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర మంచి కలెక్షన్స్ కూడా వచ్చాయి అని సమాచారం. ఈ క్రమంలో అభిమానులకు ఒక విషయం మాత్రం పెద్ద షాక్ గా మిగిలింది..

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Sep 12, 2025, 06:56 PM IST

Mirai: మిరాయిలో వైబ్ లేదు.. ఇంత షాక్ ఇచ్చారు ఏంటయ్యా బాబు..!

Mirai Surprise : తేజ సజ్జ హీరోగా వచ్చిన చిత్రం మిరాయి. ఈ సినిమా ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల మంచి స్పందనతో దూసుకుపోతోంది. మొదటి షో నుంచే ఈ చిత్రానికి పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ రాగా.. మొదటిరోజు బాక్సాఫీస్ దగ్గర.. మంచి కలెక్షన్స్ రాబడుతోంది ఈ చిత్రం. ఇక పాజిటివ్ టాక్ రావడంతో.. రేపు ఎల్లుండి రెండు రోజులు కూడా.. రెండో శనివారం, ఆదివారం సెలవులు కావడంతో.. ఈ చిత్రం బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర ప్రభంజనం సృష్టించడం ఖాయంలా కనిపిస్తోంది. 

కానీ ఈ సినిమాలో ఒక విషయం మాత్రం అభిమానులందరిని షాక్ కి గురిచేసింది. అదేమిటంటే
ఈ సినిమా.. ప్రమోషన్స్ మొదలపెట్టిన దగ్గర నుంచి.. ఈ చిత్రంలో బాగా పాపులర్ అయింది వైబ్ ఉంది సాంగ్.  ఇంస్టాగ్రామ్ లో కూడా ఈ సాంగ్ ఇప్పటికీ తెగ ట్రెండ్ అవుతూ ఉంది. ఈ పాట కోసం చాలామంది ఈరోజు సినిమాకి పోయి ఉంటారు అని అనడంలో అతిశయోక్తి లేదు. కానీ అలా వెళ్ళిన వారికి షాక్ తప్పదు. 

ఎందుకంటే ఈ చిత్రంలో వైబ్  సాంగ్ లేదు. ఈ సాంగ్ ని ఫస్ట్ హాఫ్ లో పెట్టే ఛాన్స్ ఉన్నా కానీ.. అక్కడ ఈ సాంగ్ ని పెట్టలేదు. మరి ఈ చిత్రం విడుదలై ఒక వారం అయిన తర్వాత ఆ సాంగ్.. ఆడ్ చేస్తే కలెక్షన్స్ మరింత పెరుగుతాయి అనుకున్నారో ఏమో కానీ.. ప్రస్తుతానికి మాత్రం ఆ పాటని సినిమా నుంచి తీసేశారు. 

ఇక నిజంగానే ఈ సాంగ్ ని ఒక వారం తర్వాత ఈ సినిమాలో పెడితే.. ఆ సాంగ్ ఇష్టపడే ప్రేక్షకులు మళ్లీ రావడం ఖాయం. మరి ఇది ఎంతవరకు జరుగుతుందో తెలియాలి అంటే వేచి చూడాలి. 

ఇక ఈ సినిమా విషయానికి వస్తే.. ఈ సినిమాలో హీరోనే కాకుండా.. శ్రియ క్యారెక్టర్ కూడా హైలైట్ గా నిలిచింది. మరో పక్క మనోజ్ విల్లనిజం బాగా పండింది. ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్ తమ పరిధిలో అద్భుతంగా నటించడంతో.. ముఖ్యంగా ఫస్ట్ హాఫ్ చాలా బాగుందడంతో.. ఈ సినిమా విజయం సాధిస్తుంది అని అంచనా వేయడంలో ఎటువంటి సందేహం లేకుండా పోయింది. మరి ఈ చిత్రం తేజ గత చిత్రం హనుమాన్ కలెక్షన్స్ ని క్రాస్ చేస్తుందా లేదా చూడాలి.

Mirai movieTeja MiraiVibe song missingtelugu cinema newsMirai box office

