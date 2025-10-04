English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Mirai OTT Streaming Date:‘మిరాయ్’ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఫిక్స్.. అఫీషియల్ ప్రకటన..

Mirai OTT Streaming Date: తేజ సజ్జా హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘మిరాయ్’. విడుదలైన మూడు వారాలైన ఇప్పటికే బాక్సాఫీస్ దగ్గర మంచి వసూల్లతో దూసుకుపోతుంది. థియేట్రికల్ మంచి వసూళ్లను రాబడుతున్న ఈ సినిమా ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ డేట్ ను అఫీషియల్ గా అనౌన్స్ చేశారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 4, 2025, 11:38 AM IST

Trending Photos

School Holiday: దసరా తర్వాత మరో మూడు రోజులు స్కూళ్లకు సెలవు.. ఎప్పటినుంచి ఎప్పటి వరకు అంటే..?
5
School Holiday Today
School Holiday: దసరా తర్వాత మరో మూడు రోజులు స్కూళ్లకు సెలవు.. ఎప్పటినుంచి ఎప్పటి వరకు అంటే..?
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు బ్యాడ్ న్యూస్..జీతాల పెంపు ఇప్పట్లో లేనట్టే?
7
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు బ్యాడ్ న్యూస్..జీతాల పెంపు ఇప్పట్లో లేనట్టే?
Kantara Chapter 1 First day Collections:‘కాంతార ఛాప్టర్ 1’ ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్.. తొలిరోజే ఊహకందని ఊచకోత..
5
Kantara Chapter 1 1st day Collections
Kantara Chapter 1 First day Collections:‘కాంతార ఛాప్టర్ 1’ ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్.. తొలిరోజే ఊహకందని ఊచకోత..
Anchor Pregnany: వ్రతం ఫలించింది.. గర్భం దాల్చిన స్టార్‌ యాంకర్‌ శివజ్యోతి
6
Shiva Jyothi
Anchor Pregnany: వ్రతం ఫలించింది.. గర్భం దాల్చిన స్టార్‌ యాంకర్‌ శివజ్యోతి
Mirai OTT Streaming Date:‘మిరాయ్’ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఫిక్స్.. అఫీషియల్ ప్రకటన..

Mirai OTT Streaming Date:ఈ మధ్యకాలంలో  తెలుగు  సినీ పరిశ్రమలో ఎలాంటి బ్యాక్ గ్రౌండ్ లేకుండా అడుగుపెట్టి  కథానాయకుడిగా సత్తా చాటుతున్నాడు  తేజ సజ్జ. లాస్ట్ ఇయర్  ‘హనుమాన్’ చిత్రంతో ప్యాన్ ఇండియా రేంజ్ లో సక్సెస్ అందుకున్న ఇతను ..తాజాగా ‘మిరాయ్’ సినిమాతో మరో సక్సెస్ ను తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు.  తాజాగా ఈ మూవీ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ డేట్ అఫీషియల్ గా ప్రకటించారు. ఈ సినిమా అక్టోబర్ 10 నుంచి ప్రముఖ ఓటీటీ జియో హాట్ స్టార్ లో స్ట్రీమింగ్ కు రానుంది. ఈ విషయాన్ని చిత్ర యూనిట్ అఫీషియల్ గా ప్రకటించింది. కార్తీక్ ఘట్టమనేని దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమానున పీపుల్స్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ పై  టీజీ విశ్వప్రసాద్ నిర్మించారు. ఈ సినిమా ఐదు రోజుల్లో ‘మిరాయ్’ రూ. 100 కోట్ల గ్రాస్ క్లబ్బులో ప్రవేశించింది. అంతేకాదు ఓవర్సీస్ లో $3 మిలియన్ డాలర్స్ సాధించి సంచలన రికార్డు సాధించింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

శ్రియ, జగపతి బాబు ఇతర లీడ్ రోల్స్ లో యాక్ట్ చేశారు.మంచు మనోజ్ విలన్ పాత్రలో నటించారు. ‘మిరాయ్’ ఫస్ట్ టాక్ తోనే బ్లాక్ బస్టర్ ను  అందుకుంది. అంతేకాదు ఈ చిత్రం మూడు రోజుల్లోనే బ్రేక్ ఈవెన్ పూర్తి చేసుకొని లాభాల్లోకి వచ్చింది. ఈ సినిమా ఇప్పటి వరకు దాదాపు రూ. 80 కోట్ల షేర్ (రూ. 150 కోట్ల గ్రాస్) వసూల్లతో రాబట్టింది.

‘మిరాయి’ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 36 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. రూ. 37 కోట్ల బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ తో బరిలో దిగిన ఈ చిత్రం రూ. 40 కోట్లకు పైగా లాభాలను అందుకొని డబుల్ బ్లాక్ బస్టర్ ను అందుకుంది.  టైర్ 2 హీరోల విషయంలో రికార్డు క్రియేట్ చేసుకున్నాడు. అంతేకాదు ‘హనుమాన్’, ‘మిరాయ్’ చిత్రాలతో సూపర్ హీరో అనిపించుకున్నాడు. 

ఈ చిత్రం రెండో రోజు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో దాదాపు రూ.8 కోట్లకు పైగా షేర్ రాబట్టి  ఆల్ టైమ్ రికార్డు క్రియేట్ చేసింది. అంతేకాదు ఈ చిత్రం  తెలుగుతో పాటు అమెరికాలో దుమ్ము దులుపుతుంది. హనుమాన్ తర్వాత మిరాయ్ తో వరుసగా యూఎస్ లో $3 మిలియన్ డాలర్స్ కలెక్ట్ చేసిన హీరోగా సెన్సెషన్ క్రియేట్ చేశాడు. తేజ సజ్జా.. హనుమాన్ తర్వాత వరుసగా రూ. 100 కోట్ల గ్రాస్ అందుకున్న హీరోగా మరో రికార్డు క్రియేట్ చేశాడు. మొత్తంగా ఈ చిత్రం ఇప్పటికే లాభాల్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. 

Read more: విడాకుల దిశగా టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్.. షాక్ కు గురి చేస్తోన్న న్యూస్..

Read more: ఒకే టైటిల్ ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ హిట్స్ అందుకుంటే.. చిరు డిజాస్టర్ అందుకున్నాడు..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Mirai OTT StreamingMirai Box Office CollectionsMiraimirai 100 Crore Club0

Trending News