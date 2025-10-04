Mirai OTT Streaming Date:‘మిరాయ్’ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఫిక్స్.. అఫీషియల్ ప్రకటన..

Mirai OTT Streaming Date:ఈ మధ్యకాలంలో తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో ఎలాంటి బ్యాక్ గ్రౌండ్ లేకుండా అడుగుపెట్టి కథానాయకుడిగా సత్తా చాటుతున్నాడు తేజ సజ్జ. లాస్ట్ ఇయర్ ‘హనుమాన్’ చిత్రంతో ప్యాన్ ఇండియా రేంజ్ లో సక్సెస్ అందుకున్న ఇతను ..తాజాగా ‘మిరాయ్’ సినిమాతో మరో సక్సెస్ ను తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. తాజాగా ఈ మూవీ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ డేట్ అఫీషియల్ గా ప్రకటించారు. ఈ సినిమా అక్టోబర్ 10 నుంచి ప్రముఖ ఓటీటీ జియో హాట్ స్టార్ లో స్ట్రీమింగ్ కు రానుంది. ఈ విషయాన్ని చిత్ర యూనిట్ అఫీషియల్ గా ప్రకటించింది. కార్తీక్ ఘట్టమనేని దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమానున పీపుల్స్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ పై టీజీ విశ్వప్రసాద్ నిర్మించారు. ఈ సినిమా ఐదు రోజుల్లో ‘మిరాయ్’ రూ. 100 కోట్ల గ్రాస్ క్లబ్బులో ప్రవేశించింది. అంతేకాదు ఓవర్సీస్ లో $3 మిలియన్ డాలర్స్ సాధించి సంచలన రికార్డు సాధించింది.
శ్రియ, జగపతి బాబు ఇతర లీడ్ రోల్స్ లో యాక్ట్ చేశారు.మంచు మనోజ్ విలన్ పాత్రలో నటించారు. ‘మిరాయ్’ ఫస్ట్ టాక్ తోనే బ్లాక్ బస్టర్ ను అందుకుంది. అంతేకాదు ఈ చిత్రం మూడు రోజుల్లోనే బ్రేక్ ఈవెన్ పూర్తి చేసుకొని లాభాల్లోకి వచ్చింది. ఈ సినిమా ఇప్పటి వరకు దాదాపు రూ. 80 కోట్ల షేర్ (రూ. 150 కోట్ల గ్రాస్) వసూల్లతో రాబట్టింది.
‘మిరాయి’ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 36 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. రూ. 37 కోట్ల బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ తో బరిలో దిగిన ఈ చిత్రం రూ. 40 కోట్లకు పైగా లాభాలను అందుకొని డబుల్ బ్లాక్ బస్టర్ ను అందుకుంది. టైర్ 2 హీరోల విషయంలో రికార్డు క్రియేట్ చేసుకున్నాడు. అంతేకాదు ‘హనుమాన్’, ‘మిరాయ్’ చిత్రాలతో సూపర్ హీరో అనిపించుకున్నాడు.
ఈ చిత్రం రెండో రోజు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో దాదాపు రూ.8 కోట్లకు పైగా షేర్ రాబట్టి ఆల్ టైమ్ రికార్డు క్రియేట్ చేసింది. అంతేకాదు ఈ చిత్రం తెలుగుతో పాటు అమెరికాలో దుమ్ము దులుపుతుంది. హనుమాన్ తర్వాత మిరాయ్ తో వరుసగా యూఎస్ లో $3 మిలియన్ డాలర్స్ కలెక్ట్ చేసిన హీరోగా సెన్సెషన్ క్రియేట్ చేశాడు. తేజ సజ్జా.. హనుమాన్ తర్వాత వరుసగా రూ. 100 కోట్ల గ్రాస్ అందుకున్న హీరోగా మరో రికార్డు క్రియేట్ చేశాడు. మొత్తంగా ఈ చిత్రం ఇప్పటికే లాభాల్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది.
