Mirai Review and Rating: ఆకట్టుకున్న కథ.. హైలెట్గా నిలిచిన మనోజ్, శ్రియ.. సినిమాలో అదొక్కటే నెగటివ్..!

Mirai Review and Rating:
కథ
అశోకుడు కలింగ యుద్ధం తరువాత రహస్య గ్రంథాలను తొమ్మిది భాగాలుగా చేసి విశ్వాసమైన భటుల చేత భద్రపరుస్తాడు. కాలం గడుస్తూ, 2000 సంవత్సరంలో అంబిక (శ్రియా శరణ్) అనే దివ్య దృష్టి కలిగిన స్త్రీ ఆ గ్రంథాలను కాపాడుతుంది. అయితే మహబీర్ లామా (మంచు మనోజ్) అనే దుష్టుడు అమరత్వం కోసం ఆ గ్రంథాల కోసం పాకడలు మొదలుపెడతాడు. ఈ సందర్భంలో హైదరాబాద్లో సాధారణ జీవితాన్ని గడిపే వేద (తేజ సజ్జ) ఆ పోరాటంలో అనుకోకుండా భాగమవుతాడు. వేద మహబీర్ను ఆపగలడా? మిరై అంటే ఏమిటి? అనేదే కథలో మలుపులు.
నటీనటుల పర్ఫామెన్స్
తేజ సజ్జ రెండు వేర్వేరు షేడ్స్ ఉన్న పాత్రలో అద్భుతంగా మెప్పించాడు. ఫస్ట్ హాఫ్ లో.. అలవోకగా కనిపించినా, ముఖ్యంగా సెకండ్ హాఫ్ లో తనలోని శక్తిని బయటపెట్టిన తీరు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటుంది.
మంచు మనోజ్ నిజంగా స్క్రీన్ మీద విలన్గా హడలగొట్టాడు. అతని డైలాగ్ డెలివరీ, కళ్ళలోని తీక్షణత పాత్రకు జీవం పోశాయి. శ్రియా శరణ్ అనూహ్యంగా పెద్ద పాత్రలో కనిపించి, కథకు బలాన్ని చేకూర్చింది. ఆమె ఎమోషనల్ సీన్స్లో బాగా ఆకట్టుకుంది. హాస్యభరితంగా గెటప్ శ్రీను, అలాగే జగపతి బాబు, జయరామ్ తగిన స్థాయిలో రాణించారు. రితికా నాయక పాత్రకు మరింత బలాన్ని ఇస్తే బాగుండేది.
టెక్నికల్ సిబ్బంది పనితీరు
గౌర హరి అందించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ సినిమాకు వెన్నెముకగా నిలిచింది. ముఖ్యంగా యాక్షన్ సీన్స్లో ఇచ్చిన సంగీతం థియేటర్ను హోరెత్తించింది.
కెమెరామెన్ కార్తిక్ గట్టమనేని చూపిన విజువల్స్ చాలా గ్రాండ్గా, హాలీవుడ్ స్థాయిలో అనిపించాయి.
వీఎఫ్ఎక్స్ పనితనం బడ్జెట్ను దాటి నిలిచింది. కొన్ని సన్నివేశాలు గూస్బంప్స్ తెప్పించేలా ఉన్నాయి.
ఎడిటర్ శ్రీకర్ ప్రసాద్ కట్టుదిట్టమైన ఎడిటింగ్తో కథను సాఫీగా నడిపాడు, అయితే కొన్ని సన్నివేశాలు కొంచెం పొడిగించబడినట్టుగా అనిపించాయి.
విశ్లేషణ
మొదటి భాగంలో కథ కొంత అంచనా వేసేయగలిగేలా సాగుతుంది. కానీ ప్రీ-ఇంటర్వెల్, వేద ఐడెంటిటీ రివీల్ సన్నివేశాలు కథకు కొత్త ఊపునిస్తాయి. రెండో భాగంలో మలుపులు ఆసక్తిని పెంచుతాయి.మహబీర్ పాత్రలో మనోజ్ ఇచ్చిన సౌండ్ బుక్ ట్రాక్, సిద్ధక్షేత్రం ఫైట్ సన్నివేశాలు ప్రత్యేకంగా నిలిచాయి.
అలాగే శ్రీరామ దర్శనం, సంపాతి పక్షి సన్నివేశం వంటి పురాణ ఘట్టాలు సినిమాకు గ్రాండియర్ని తెచ్చాయి.
అయితే చివరి క్లైమాక్స్ కొంచెం సాదాసీదాగా అనిపించడం మైనస్.
తీర్పు
మొత్తానికి మిరాయి ఒక ఫాంటసీ అడ్వెంచర్ మూవీ. తేజ సజ్జ శక్తివంతమైన నటన, మంచు మనోజ్ విలన్గా దూకుడు, శ్రియా శరణ్ ఎమోషనల్ టచ్తో సినిమా రంజింపజేస్తుంది. విజువల్స్, మ్యూజిక్, వీఎఫ్ఎక్స్ అద్భుతంగా ఉన్నా, కథ మొదటి భాగం సాదాసీదాగా ఉండడం, క్లైమాక్స్ బలహీనతగా మారాయి. అయినా కూడా థియేటర్లో చూడదగ్గ విజువల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తుంది.
రేటింగ్: 3.5/5
