English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Mirai Total WW Collections:‘మిరాయ్’ వరల్డ్ వైడ్ టోటల్ బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్స్..చరిత్రకెక్కిన తేజ సజ్జ..

Mirai Total WW Collections:‘మిరాయ్’ వరల్డ్ వైడ్ టోటల్ బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్స్..చరిత్రకెక్కిన తేజ సజ్జ..

Mirai Total World Wide Box Office Collections: తేజ సజ్జా హీరోగా తాజాగా చిత్రం ‘మిరాయ్’. థియేట్రికల్ గా హిట్టైన ఈ సినిమా ఓటీటీ వేదికగా మంచి రెస్సాన్స్ తెచ్చుకుంది. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా థియేట్రికల్ రన్ ఎపుడో పూర్తైయింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ సినిమా వరల్డ్ వైడ్ గా సాధించిన బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్స్ విషయానికొస్తే.. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 29, 2025, 03:09 PM IST

Trending Photos

Gold Rate Today: 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 10వేలు తగ్గింది.. అక్టోబర్ 28వ తేదీ మంగళవారం ధరలు తెలిస్తే ఎగిరిగంతేస్తారు..!!
7
Gold Rate Today
Gold Rate Today: 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 10వేలు తగ్గింది.. అక్టోబర్ 28వ తేదీ మంగళవారం ధరలు తెలిస్తే ఎగిరిగంతేస్తారు..!!
Tomorrow Holiday: స్కూళ్ల సెలవులు పొడిగింపు.. ఎప్పుడు? ఎన్ని?
6
School Holiday
Tomorrow Holiday: స్కూళ్ల సెలవులు పొడిగింపు.. ఎప్పుడు? ఎన్ని?
Bank Holidays: బ్యాంకులకు వరుసగా 5 రోజులు బంద్‌.. నవంబర్‌ సెలవులు జాబితా ఇదే..!
5
November bank holidays 2025
Bank Holidays: బ్యాంకులకు వరుసగా 5 రోజులు బంద్‌.. నవంబర్‌ సెలవులు జాబితా ఇదే..!
World Richest Man: చరిత్రలో అత్యంత ధనవంతుడు.. బంగారు వర్షాన్ని కురిపించగలడు.. ఇతని ముందు మస్క్ కూడా పిల్ల బచ్చానే..!!
6
Mansa Musa
World Richest Man: చరిత్రలో అత్యంత ధనవంతుడు.. బంగారు వర్షాన్ని కురిపించగలడు.. ఇతని ముందు మస్క్ కూడా పిల్ల బచ్చానే..!!
Mirai Total WW Collections:‘మిరాయ్’ వరల్డ్ వైడ్ టోటల్ బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్స్..చరిత్రకెక్కిన తేజ సజ్జ..

Mirai Total World Wide Box Office Collections: బాలనటుడిగా తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు తేజ సజ్జ. ఆ తర్వాత హీరోగా పరిచయమై హిట్ సినిమాలతో దూసకుపోతున్నాడు. జాంబీ రెడ్డి, హనుమాన్, తాజాగా ‘మిరాయ్’ చిత్రాలతో  హాట్రిక్ సాధించాడు. ఇక ‘హను మాన్’ చిత్రంతో ప్యాన్ ఇండియా రేంజ్ లో హీరోగా మంచి ఫేమ్ సంపాదించాడు. అంతేకాదు హనుమాన్ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 300 కోట్లకు గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించింది. తాజాగా కార్తీక్ ఘట్టమనేని దర్శకత్వంలో చేసిన ‘మిరాయ్’ సినిమాతో మరో హిట్ ను తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. తాజాగా ఈ సినిమా రూ. 100 కోట్ల గ్రాస్ క్లబ్బులో ప్రవేశించి సంచలనం రేపింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ సినిమా థియేట్రికల్ గానే కాకుండా ఓటీటీ వేదికగా కూడా సంచలన విజయం సాధించింది. ఈ నెల 10 నుంచి అక్కడ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.  అంతేకాదు అక్కడ కూడా మంచి రెస్పాన్స్ తెచ్చుకుంది. ఈ సినిమా ఓవర్సీస్ లో దాదాపు $ 3 మిలియన్ యూఎస్ డాలర్స్ రాబట్టి సంచలనం రేపింది. మిరాయ్ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 37 కోట్ల బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ తో బరిలో దిగి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 80 కోట్ల షేర్ (రూ. 147 కోట్ల గ్రాస్) వసూల్లతో సంచలనం రేపింది. ఈ సినిమా చేసిన బిజినెస్ కు దాదాపు రూ. 42 కోట్లకు పైగా లాభాలను తీసుకొచ్చాయి. అంటే చేసిన బిజినెస్ కంటే  రెండింతలు లాభాలను తీసుకొచ్చి బాక్సాఫీస్ దగ్గర భారీ లాభాలను మూటగట్టుకుంది. 

‘మిరాయ్’ సినిమా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రూ. 49 కోట్ల షేర్ (రూ. 80 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లను రాబట్టింది. మొత్తంగా మీడియం రేంజ్ హీరోల్లో తేజ సజ్జ సరికొత్త రికార్డును క్రియేట్ చేశాడు. వరుసగా రెండు చిత్రాలు రూ. 100 కోట్ల గ్రాస్ ను దాటడం విశేషం. అందులో హనుమాన్ చిత్రం ఏకంగా రూ. 300 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్డం మాములు విషయం కాదు. మొత్తంగా తేజ సజ్జ వరుసగా రెండు చిత్రాలతో దాదాపు రూ. 445 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టిన టైర్ 2 హీరోగా చరిత్రకు ఎక్కాడు. మొత్తంగా మీడియం రేంజ్ హీరోల్లో ఎవరికి సాధ్యం కానీ రికార్డును తన అకౌంట్ లో వేసుకున్నాడు. రాబోయే చిత్రాలతో ఇదే రేంజ్ మెయింటెన్ చేస్తే టాప్ స్టార్ లీగ్ లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వడం పెద్ద విషయం కాదు. ఈ సినిమాలో మంచు మనోజ్ ప్రతినాయకుడగా నటించారు. జగపతి బాబు, శ్రియ ఇతర ముఖ్యపాత్రల్లో నటించారు. 

Read more: రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ఇంటిని చూశారా.. ఏకంగా మాహిష్మతిని తలదన్నేలా ఉన్న రాజా సాబ్ భవనం..!

Read more: ప్రభాస్ ఆస్తుల విలువ ఎన్ని వేల కోట్లో తెలుసా..! అస్సెట్స్ విషయంలో నిజంగానే బాహుబలి..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Mirai Total WW CollectionsMirai OTT StreamingMiraimirai 100 Crore Club0

Trending News