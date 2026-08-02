Mirnalini Ravi Engagement News: 'గద్దలకొండ గణేష్' సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమైన కోలీవుడ్ నటి, సోషల్ మీడియా సెన్సేషన్ మృణాళిని రవి నిశ్చితార్థం చేసుకుంది. తన ఎంగేజ్మెంట్ వార్తలతో ఒక్కసారిగా ఆమె ట్రెండింగ్లో నిలిచింది. ఆధ్యాత్మిక ప్రసంగీకుడు మహావిష్ణుతో తాను ప్రేమలో ఉన్నట్లు ప్రకటించడమే కాకుండా, వీరిద్దరి ఎంగేజ్మెంట్ ఫోటోలను ఇన్స్టాగ్రామ్ వేదికగా పంచుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ జోడీకి సంబంధించిన పిక్స్ నెట్టింట తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
మృణాళిని రవి నేపథ్యం..
షార్ట్ వీడియో యాప్ల ద్వారా పాపులర్ అయిన మృణాళిని.. ఆ తర్వాత 'సూపర్ డీలక్స్' సినిమాతో నటిగా అడుగుపెట్టారు. ఆ తర్వాత 'ఛాంపియన్', 'ఎనిమీ', 'కోబ్రా', 'రోమియో' వంటి పలు తమిళ, తెలుగు చిత్రాలలో నటించి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. సోషల్ మీడియాలోనూ ఈ భామకు భారీ ఫాలోయింగ్ ఉంది.
ఈ మహావిష్ణు ఎవరు?
మధురైకి చెందిన మహావిష్ణు తొలుత ఒక టీవీ ఛానెల్ కామెడీ షో ద్వారా వెలుగులోకి వచ్చి, ఆ తర్వాత ఆధ్యాత్మిక ప్రసంగీకుడిగా మారారు. అయితే 2024లో చెన్నైలోని ఓ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఆయన చేసిన కొన్ని వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు తమిళనాడులో పెద్ద కలకలమే రేపాయి.
నెట్టింట ఎందుకు హాట్ టాపిక్ అయింది?
గతంలో పలు వివాదాల్లో చిక్కుకున్న ఆధ్యాత్మిక గురువును నటి వివాహం చేసుకుంటుండటంతో సోషల్ మీడియాలో రకరకాల కామెంట్లు వ్యక్తమవుతున్నాయి. వీరిద్దరి మధ్య ఏడేళ్లుగా స్నేహం ఉందని, అదే ప్రేమగా మారిందని మహావిష్ణు తన సోషల్ మీడియా పోస్టులో పేర్కొన్నారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, ఈ అనూహ్య నిశ్చితార్థం ప్రస్తుతం సినీ వర్గాలతో పాటు నెటిజన్లను సైతం ఆశ్చర్యపరుస్తోంది.
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