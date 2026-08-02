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Mirnalini Ravi Engagement: సీక్రెట్‌గా నిశ్చితార్థం చేసుకున్న టాలీవుడ్ నటి! 'గద్దలకొండ గణేష్' హీరోయిన్ కాబోయే భర్త ఇతనే!

Mirnalini Ravi Engagement News: ప్రముఖ నటి మృణాళిని రవి త్వరలోనే పెళ్లిపీటలు ఎక్కబోతుంది. కొన్నేళ్లుగా రిలేషన్‌లో ఉన్న ఆధ్యాత్మిక ప్రసంగీకుడు మహావిష్ణును నిశ్చితార్థం చేసుకున్నట్లు ఆమె అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వేదికగా షేర్ చేసిన వారిద్దరూ ఎంగేజ్‌మెంట్ ఫొటోలు వైరల్ అవుతున్నాయి.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 02, 2026, 08:16 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 08:16 AM IST
Mirnalini Ravi Engagement: సీక్రెట్‌గా నిశ్చితార్థం చేసుకున్న టాలీవుడ్ నటి! 'గద్దలకొండ గణేష్' హీరోయిన్ కాబోయే భర్త ఇతనే!
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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