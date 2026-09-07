Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • /బాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర ‘మీర్జాపూర్’ సంచలనం.. మూడు రోజుల్లో రికార్డు వసూళ్లు..

బాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర ‘మీర్జాపూర్’ సంచలనం.. మూడు రోజుల్లో రికార్డు వసూళ్లు..

Mirzapur Movie Collections: భారతీయ వెబ్ సిరీస్‌లో సంచలనం సృష్టించిన ‘మీర్జాపుర్’ వెబ్ సిరీస్ రెండు భాగాలు బ్లాక్ బస్టర్స్‌గా నిలిచాయి. దీంతో ఈ వెబ్ సిరీస్‌ను తాజాగా సినిమాగా తెరకెక్కించారు. ఇక వెబ్ సిరీస్‌లో నటించిన వాళ్లనే తీసుకొని కొన్ని మార్పులు చేర్పులతో తెరకెక్కించిన ‘మీర్జాపుర్’ మూవీ ఇపుడు బాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేస్తోంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 07, 2026, 03:17 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 03:17 PM IST
బాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర ‘మీర్జాపూర్’ సంచలనం.. మూడు రోజుల్లో రికార్డు వసూళ్లు..
Image Credit: Mirzapur movie Collections (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
బాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర ‘మీర్జాపూర్’ సంచలనం.. మూడు రోజుల్లో రికార్డు వసూళ్లు..
2
3
4
5