/బాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర ‘మీర్జాపూర్’ సంచలనం.. మూడు రోజుల్లో రికార్డు వసూళ్లు..

Mirzpur Movie New Box Office Record: పంకజ్ త్రిపాఠి, దివ్యేందు శర్మ, అలీ ఫైజల్, రవి కిషన్, జితేంద్ర కుమార్ ముఖ్యపాత్రల్లో నటించిన ‘మీర్జాపుర్’ మూవీ హిందీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర వసూళ్ల వర్షం కురిపిస్తోంది. ఈ సినిమాను గుర్మీత్ సింగ్ డైరెక్ట్ చేశారు. పునీత్ కృష్ణ మాటలు అందించారు. ఎక్సెల్ ఎంటర్టైన్మెంట్,అమెజాన్ ఎంజీఎం స్టూడియోస్ సంయుక్తంగా నిర్మించిన ఈ సినిమా హిందీలో రికార్డు వసూళ్లతో దూసుకుపోతుంది. వెబ్ సిరీస్లోని ఉన్న కథనే సినిమాగా మార్చుకొని మాస్ అంశాలతో తెరకెక్కించారు. ఈ సినిమా హిందీ ప్రేక్షకులను విపరీతంగా కనెక్ట్ అవుతుంది. అంది వసూళ్ల రూపంలో కనిపిస్తుంది.
మూడు రోజుల్లో రికార్డు వసూళ్లు..
వెబ్ సిరీస్కు ఏ రేంజ్లో రెస్పాన్స్ వచ్చిందో ఇపుడీ సినిమాకు అదే రేంజ్లో రెస్పాన్స్ తెచ్చుకుంటుంది. ఈ సినిమా 3 గంటలకు పైగా నిడివితో ఆకట్టుకుంటోంది. ప్రీ క్లైమాక్స్ నుండి క్లైమాక్స్ ఎపిసోడ్స్ ఓ రేంజ్లో ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేసేలా ఉండటంతో ఈ సినిమాకు స్టార్ హీరోల రేంజ్ మాదిరి వసూళ్లు వచ్చాయి. తొలి రోజు హిందీలో 27.85 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించింది. రెండో రోజు శనివారం 32.50 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించింది. మూడో రోజు ఆదివారం ఈ సినిమా ఏకంగా రూ. 36.50 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించింది. ఓవరాల్గా ఫస్ట్ వీకెండ్లో రూ. 100 కోట్ల నెట్ వసూల్లకు కాస్త తక్కువగా 96.85 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను అందుకోవడం విశేషం.
వెబ్ సిరీస్కు ధీటుగా సినిమా..
ఈ రోజు సోమవారం ఈ సినిమా గంటకు బుక్ మై షోలో దాదాపు 24 వేల టికెట్స్ తెగుతున్నాయి. అంటే ఈ రోజు కూడా ఎంత లేదన్నా.. రూ. 20 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించడం పక్కా అని చెబుతున్నారు. మొత్తంగా మాస్ ఆడియన్స్ కోరుకునే అన్ని అంశాలు పుష్కలంగా ఉండటం ఈ సినిమా ప్రత్యేకత అని చెప్పాలి. మొత్తంగా పెద్ద స్టార్స్ లేకుండా కేవలం ఈ సిరీస్ సాధించిన విజయంతో ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి. అందుకు తగ్గట్టే కంటెంట్ కూడా ఉండటంతో ఈ సినిమా వసూళ్ల వర్షం కురిపిస్తోంది. మరి మీర్జాపూర్ తరహాలో వివిధ ఫ్లాట్ఫామ్లో బ్లాక్ బస్టర్స్గా నిలిచిన వెబ్ సిరీస్లను సినిమాలుగా తీసిన ఆశ్చర్యపోవాల్సిన పనిలేదు.
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