Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • /సస్పెన్స్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్‌గా ‘మిస్సింగ్ మేఘన’.. ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ లాంచ్

సస్పెన్స్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్‌గా ‘మిస్సింగ్ మేఘన’.. ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ లాంచ్

Missing Meghana First Look: మిస్సింగ్ మేఘన మూవీ ఫస్ట్ లుక్, టైటిల్ పోస్టర్‌ను స్టార్ డైరెక్టర్ వి.వి. వినాయక్ విడుదల చేశారు. ఈ సినిమా మంచి సక్సెస్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నానని ఆయన అన్నారు. త్వరలోనే ప్రేక్షకుల ముందుకు ఈ సినిమాను తీసుకువస్తామని మేకర్స్ వెల్లడించారు.

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 05, 2026, 04:42 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 04:42 PM IST
సస్పెన్స్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్‌గా ‘మిస్సింగ్ మేఘన’.. ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ లాంచ్
Image Credit: Missing Meghana

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Plastic Notes In India: మార్కెట్లోకి కొత్త ప్లాస్టిక్ కరెన్సీ నోట్లు..చలామణీ ఎప్పటినుంచి అంటే?
2
3
4
5