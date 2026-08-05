Missing Meghana First Look: రామ్ కార్తీక్, అమ్ము అభిరామి, వైదిక సెంజాలియా, అంకిత్ కొయ్య కీలక పాత్రల్లో వాచస్పతి దర్శకత్వంలో రూపొందించి చిత్రం మిస్సింగ్ మేఘన. ఫస్ట్ కాపి మూవీస్, కేడి & కో బ్యానర్పై పంచుమర్తి నరేష్ బాబు నిర్మించారు. గోపరాజు రమణ, వెంప కాశి, కౌశిక్, మహిపాల్, రుచిత, నళిని, శ్రీనివాస్, అజీమ్, పండు ఇతర పాత్రలు పోషించారు. తాజాగా ఈ మూవీకి సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్, టైటిల్ రివీలింగ్ పోస్టర్ను సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ వి.వి. వినాయక్ లాంచ్ చేశారు. శ్యామ్. కె. నాయుడు సినిమాటోగ్రాఫర్గా పనిచేయగా.. ఆర్.ఆర్. ధృవన్ సంగీతం అందించారు.
పోస్టర్ లాంచ్ అనంతరం వి.వి. వినాయక్ మాట్లాడుతూ.. మిస్సింగ్ మేఘన మూవీ హీరో రామ్ కార్తీక్కు, దర్శకుడు వాచస్పతికి మంచి పేరు తీసుకురావాలని కోరుకుంటున్నానని అన్నారు. ధృవన్ మ్యూజికల్ ఆల్ రౌండర్ పాటల రాస్తాడని.. మ్యూజిక్ బాగా చేస్తాడని మెచ్చుకున్నారు. ఈ సినిమాతో ధృవన్ మరో మెట్టు ఎక్కాలని ఆకాంక్షించారు. డైరెక్టర్ వాచస్పతి మాట్లాడుతూ.. వి.వి. వినాయక్ది గోల్డెన్ హ్యాండ్ అని.. ఆయన తమ సినిమా టైటిల్ రివీలింగ్ పోస్టర్ లాంచ్ చేయడం చాలా సంతోషంగా ఉందన్నారు. సస్పెన్స్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్గా ఈ సినిమాను తీసుకువస్తున్నామని.. ప్రేక్షకులు మిచ్చే అన్ని అంశాలు ఉంటాయని తెలిపారు. అతి త్వరలో థియేటర్లలోకి తీసుకువస్తామన్నారు.
హీరో రామ్ కార్తీక్ మాట్లాడుతూ.. ఈ సినిమాలో అవకాశం ఇచ్చినందుకు వాచస్పతికి, ప్రొడ్యూసర్ నరేష్కు ధన్యవాదాలు చెప్పారు. కచ్చితంగా ఈ సినిమా ప్రేక్షకులందరికీ నచ్చే సినిమా అవుతుందన్నారు. మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆర్.ఆర్. ధృవన్ మాట్లాడుతూ.. ఈ సినిమాకి సంగీతం అందించడం చాలా ఆనందంగా ఉందన్నారు. ప్రేక్షకులకు కావాల్సిన అన్ని ఎమోషన్స్ ఈ సినిమాలో ఉన్నాయన్నారు. ఆడియన్స్ తప్పకుండా ఆదరిస్తారనే నమ్మకం ఉందన్నారు.
టెక్నీకల్ టీమ్..