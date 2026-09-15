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సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్‌గా ‘మిస్సింగ్ మేఘన’.. గ్రాండ్‌గా సెప్టెంబర్ 18న థియేటర్స్‌లో రిలీజ్..

Missing Meghana Pre Release Event: ఫస్ట్ కాపి మూవీస్, కేడి&కో బ్యానర్ పై పంచుమర్తి నరేష్ బాబు ప్రొడ్యూసర్‌గా వాచస్పతి డైరెక్షన్‌లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘మిస్సింగ్ మేఘన’.   రామ్ కార్తీక్, అమ్ము అభిరామి, వైదిక సెంజాలియా, అంకిత్ కొయ్య ముఖ్యపాత్రల్లో నటించారు. ఈ నెల 18న విడుదల కాబోతున్న ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ గ్రాండ్‌గా హైదరాబాద్ ప్రసాద్ ల్యాబ్స్‌లో జరిగింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 15, 2026, 02:38 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 09:45 PM IST
సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్‌గా ‘మిస్సింగ్ మేఘన’.. గ్రాండ్‌గా సెప్టెంబర్ 18న థియేటర్స్‌లో రిలీజ్..
Image Credit: Movie Pic (Movie Pic/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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