Missing Meghana: ‘మిస్సింగ్ మేఘన’ తెలుగులో రాబోతున్న మరో సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్. టైటిల్తోనే ఈ సినిమా ఎలా ఉండబోతుందో అని మేకర్స్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో చెప్పారు. దీంతో సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి. రీసెంట్గా ఈ సినిమాకి సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్, టైటిల్ రివీలింగ్ పోస్టర్ దర్శకుడు వి.వి.వినాయక్ లాంఛ్ చేస్తే మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింి. ఈ సినిమాలోని ఫస్ట్ పాటను ప్రొడ్యూసర్ సురేష్ బాబు విడుదల చేశారు. శామ్. కె. నాయుడు సినిమాటోగ్రాఫర్ గా పనిచేసిన ఈ చిత్రానికి ఆర్.ఆర్. ధృవన్ మ్యూజిక్ అందించారు. సెప్టెంబర్ 18న థియేటర్స్లో ఈ చిత్రం విడుదల కాబోతుంది. తాజాగా జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా దామోదర్ ప్రసాద్ హాజరయ్యారు.
ఈ సందర్భంగా తంత్ర చిత్ర దర్శకుడు శ్రీనివాస్ గోపిశెట్టి మాట్లాడుతూ... "నా స్నేహితుడు వాసు చిత్రానికి సంబంధించిన ఈవెంట్కు రావడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఈ నెల 18న విడుదల కానున్న కానున్న ఈ సినిమా మంచి విజయం సాధించి చిత్ర యూనిట్కు మంచి పేరు తీసుకువస్తుందనే ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
నటుడు ధనుష్ రఘుముద్రి మాట్లాడుతూ... "అందరికి నమస్కారం. ఫస్ట్ కాపీస్ బ్యానర్ ద్వారానే నేను పరిచయం అయ్యాను. నాకు గుర్తింపు ఇచ్చిన ఈ బ్యానర్ పై రానున్న ‘మిస్సింగ్ మేఘన’ సినిమా తప్పకుండా విజయం సాధిస్తుంది. మా తంత్ర సినిమాకు పని చేసిన వారే ఈ చిత్రానికి పనిచేయడం హ్యాపీగా ఉందన్నారు. సినిమాను 18న మిస్ అవ్వకుండా అందరూ చూడాలని కోరుకుంటున్నట్టు తెలిపారు.
సింగర్ సాకేత్ మాట్లాడుతూ... "సినిమాను సపోర్ట్ చేయడానికి వచ్చిన మీడియా వారికి ప్రత్యేక దన్యవాదాలు. సినిమాలో పాటలతో విజువల్స్ కూడా చూసాను. పాటలు, సంగీతం, విజువల్స్ అన్ని అదిరిపోయాయి. సినిమాకు సపోర్ట్ చేస్తున్న అందరికీ ధన్యవాదాలు.
నటుడు గోపరాజు రమణ మాట్లాడుతూ... "ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరుపేరునా ధన్యవాదాలు. నాకు ఈ సినిమాలో అవకాశం ఇచ్చిన తేజకి ధన్యవాదాలు. క్స్. ఒక మంచి కుటుంబ కథను ఎంచుకుని దానిలో అన్ని జోనర్స్ ఇమర్చిన వాచస్పతికి టాలెంట్ ఈ సినిమాతో అందరికి తెలుస్తుంది. 18న ఈ సినిమా విడుదల కాబోతుంది. ప్రేక్షకులు ఆదరించాలని కోరారు.
సంగీత దర్శకుడు ఆర్ ఆర్ ధ్రువన్ మాట్లాడుతూ... "ఈ సినిమా గురించి నేను విన్నప్పుడు సినిమాకు సంగీతం అందించడం కొంచం కొత్తగా అనిపించింది. సినిమాకు మంచి పాటలు అందింంచేందకు కృషి చేశాను. ఈ సినిమాకు బెక్కం వేణు గోపాల్ సపోర్ట్గా నిలిచారు. అలరాజు మంచి పాటలు అందించారు. సినిమా మంచి విజయం సాధించాలని కోరారు. కోరుకుంటున్నాను" అన్నారు.
బెక్కం వేణు గోపాల్ మాట్లాడుతూ... "ఈ సినిమా నరేష్ నిర్మించిన తరువాత నేను చూసాను. సినిమా చూసాక చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఎలిమెంట్గా అనిపించింది. అందరికీ కనెక్ట్ అవుతుంది. అనరేష్ కు, వాచస్పతికు ఈ సినిమాతో మంచి విజయం రావాలని కోరుకుంటున్నాను.
చిత్ర దర్శకుడు వాచస్పతి మాట్లాడుతూ... "ఈ చిత్ర ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ కు వచ్చిన అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఈ సినిమా ఇంత బాగా రావడానికి కారణం కథ. నాకు ఈ ప్రయాణంలో తోడుగా నిలిచిన చిత్ర బృందం అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఈ నెల 18న విడుదల కానున్న మిస్సింగ్ మేఘన సినిమా అందరికీ కనెక్ట్ అవుతుంది.
నటుడు రామ్ కార్తీక్ మాట్లాడుతూ... "నా తొలి చిత్రం నుండి నాకు సపోర్ట్ చేస్తున్న అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన దామోదర్ ప్రసాద్ తో చాలా పరిచయం ఉంది, చాలా ప్యాషన్ ఉన్న నిర్మాత ఆయన.ఈ సినిమాకు అన్ని కుదిరాయి. తప్పకుండా మా అందరికీ విజయం అందిస్తుందనే ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
నటుడు అంకిత్ కొయ్య మాట్లాడుతూ... యేడాది తర్వాత మీడియా ముందుకు రావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన అతిథులకు ధన్యవాదాలు. నేను ఇక్కడ ఉండటానికి కారణం దర్శకుడు వాచస్పతి. ఆయన ఈ సినిమా కోసం చాలా కష్టపడి పని చేశారు. సినిమాకు పని చేసిన బృందానికి, నిర్మాతలకు ధన్యవాదాలు.
ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన దామోదర్ ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ... "నేను ఈ సినిమాకు సపోర్ట్ చేయడానికి ముఖ్య కారణం రామ్ కార్తీక్. ఈ సినిమాకు పనిచేసిన వాళ్లు నాతో గతంలో పని చేశారు. వారు మంచి టాలెంట్ ఉన్నవాళ్లు. ఒక నిర్మాతకు కాన్ఫిడెన్స్ చాలా ముఖ్యం, సినిమా విడుదల తేది వరకు గట్టిగా నిలబడాలి. సినిమా అంటే డబ్బు కాదు, కొంత మంది జీవితం. ఎటువంటి కష్టం వచ్చినా సినిమా కోసం నిలబడాలన్నారు. చిన్న సినిమాలకు అందరూ సపోర్ట్ చేయాలని కోరారు. సెప్టెంబర్ 18న విడుదల కానున్న కంటెంట్ ఉన్న ఈ సినిమాకు మీడియా నుండి మంచి సపోర్ట్ వచ్చి సినిమా మంచి విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నట్టు తెలిపారు.
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