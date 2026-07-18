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‘మిస్టర్ మిడిల్ క్లాస్’ మూవీ రివ్యూ .. రాజేంద్ర ప్రసాద్, శ్రీకాంత్‌ సోషియో ఫాంటసీ డ్రామా మెప్పించిందా..!

Mister Middle Class Review: రాజేంద్ర ప్రసాద్, శ్రీకాంత్ ముఖ్యపాత్రల్లో నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘మిస్టర్ మిడిల్ క్లాస్’. భగవంతుడికి , భక్తుడి మధ్య జరిగిన లీలా వినోదం నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ఈ శుక్రవారం ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. మరి ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను మెప్పించేలా ఉందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 18, 2026, 10:42 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 10:42 AM IST
‘మిస్టర్ మిడిల్ క్లాస్’ మూవీ రివ్యూ .. రాజేంద్ర ప్రసాద్, శ్రీకాంత్‌ సోషియో ఫాంటసీ డ్రామా మెప్పించిందా..!
Image Credit: Mr Middle Class Review (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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‘మిస్టర్ మిడిల్ క్లాస్’ మూవీ రివ్యూ .. రాజేంద్ర ప్రసాద్, శ్రీకాంత్‌ సోషియో ఫాంటసీ డ్రామా మెప్పించిందా..!
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