/‘మిస్టర్ మిడిల్ క్లాస్’ మూవీ రివ్యూ .. రాజేంద్ర ప్రసాద్, శ్రీకాంత్‌ సోషియో ఫాంటసీ డ్రామా మెప్పించిందా..!

Mister Middle Class Movie Review Rating: తెలుగు కామెడీ లెజెండ్ పద్మశ్రీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిగా.. సీనియర్ ఫ్యామిలీ హీరో శ్రీకాంత్ ముఖ్యపాత్రలో నటించిన చిత్రం ‘మిస్టర్ మిడిల్ క్లాస్’. ఇప్పటికే ఫస్ట్ లుక్, టీజర్, ట్రైలర్ ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెంచేసింది. మరి ఈ సోషియో ఫాంటసీ డ్రామా ఈ శుక్రవారం భారీ ఎత్తున విడుదలైంది. మరి ఈ సినిమా ఆడియన్స్ను ఏ మేరకు ఆకట్టుకుందో చూద్దాం.
కథ:
వెంకటరమణ (శ్రీకాంత్) ఓ మిడిల్ క్లాస్ వ్యక్తి,. అలాగే శ్రీవారికి పరమ భక్తుడు. భార్య పద్మావతి (లయ), పిల్లలు, తండ్రి (మురళీధర్ గౌడ్), ఇతర కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఒక హోటల్ రన్ చేస్తుంటాడు. జీవితంలో ఇంకా పైకి ఎదగాలనే తాపత్రయంతో రెస్టారెంట్ పెట్టి అప్పులపాలవుతాడు. రెస్టారెంట్ కోసం చేసిన అప్పులు, పిల్లల ఫీజులు, ఇంటి ఖర్చులతో కిందా మీదవుతుంటాడు. ఒకానొక దశలో తన కులదైవమైన శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిని నిందిస్తాడు. భక్తుడి ఆవేదనను అర్ధం చేసుకున్న శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామికి అతనికి కొన్ని వరాలు ఇస్తాడు. అందులో ఓ మాయ పుస్తకం ఉంటుంది. అందులో ఏది రాస్తే అది జరగుతుంది. ఈ విషయం కొంత మంది దుండగులకు తెలియడంతో వాళ్లు ఈ పుస్తకం కోసం వెంకట రమణ ను వెంటాడుతుంటారు. ఈ పుస్తకం వల్ల వెంకట రమణ కష్టాల నుంచి గట్టెక్కాడా.. ? ఈ క్రమంలో యమధర్మరాజు భూలోకానికి ఎందుకు రావాల్సి వచ్చింది. చివరకు వెంకట రమణ జీవితం ఎలాంటి మలుపులు తిరిగిందనేదే ఈ సినిమా స్టోరీ.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
గతంలో భగవంతుడు, భక్తుడు కాన్సెప్ట్తో పలు సోషియో ఫాంటసీ చిత్రాలు తెలుగు ప్రేక్షకులను అలరించాయి. అలనాటి అక్కినేని, బాపుల ‘బుద్దిమంతుడు’, చంద్ర మోహన్ ‘చిటికెల పందిరి’, యమలీల, యమగోల,యముడికి మొగుడు, కన్నయ్య కిట్టయ్య, బాబా, గోపాల గోపాల, ఢమరుకం వంటివి ఈ కోవలో తెరకెక్కినవే. ఇక తెలుగులో కామెడీ చిత్రాల దర్శకుడిగా పేరొందిన జి.నాగేశ్వర రెడ్డి కూడా భగవంతుడికి, భక్తుడికి మధ్య సున్నితమైన అంశాలను తీసుకొని ఈ సినిమాను తెరకెక్కించాడు. ఇందులో గత సినిమాల తాలూకు ఛాయలు కనిపిస్తాయి. ముఖ్యంగా ఆస్తికత్వ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా సనాతన ధర్మ గొప్పతనాన్ని చాటి చెప్పేలా ఉంది.
అన్ని సినిమాల్లో మాదిరి హీరో ఓ మిడిల్ క్లాస్ వ్యక్తి. కామన్ మ్యాన్కు ఉండే అన్ని కష్టాలు ఇతనికి ఉంటాయి. ఓ మాములు కామన్ ఆడియన్స్ కూడా ఈ కనెక్ట్ అయ్యేలా ఫస్ట్ హాఫ్లో సన్నివేశాలను రాసుకున్నాడు దర్శకుడు. ఓ సందర్భంలో రెస్టారెంట్ పెట్టి లాస్ అయిన హీరో.. స్వామివారిని నిందిస్తాడు. దీంతో భగవంతుడు ప్రతక్షమై అతినికి కొన్ని వరాలు రూపంలో కొన్ని వస్తువులు ఇస్తాడు. మొత్తంగా అత్యాశ, డబ్బు చుట్టే ప్రపంచం మొత్తం తిరుగుతుందనే సందేశాన్ని ఇచ్చాడు దర్శకుడు. సెకండాఫ్లో హీరో దగ్గర ఉండే పుస్తకం కోసం విలన్స్ ప్రయత్నించడం వంటివి బాగున్నాయి. ఈ మధ్యకాలంలో ఈ తరహా కామెడీ కమ్ మిడిల్ క్లాస్ నేపథ్యంలో వచ్చిన చిత్రాలు తక్కువే. థియేట్రికల్గా ఏ మేరకు డబ్బులు వసూలు చేస్తుందో చూడాలి. కానీ ఓటీటీ వేదికగా మాత్రం ఈ సినిమా ఇరగదీయడం ఖాయం. ముఖ్యంగా చాలా రోజుల తర్వాత ప్రేక్షకులు ఈ సినిమా చూసి ఎమోషనల్ అవ్వడమే కాకుండా కామెడీ తో హాయిగా నవ్వుకొవచ్చు. ఇందులో వెన్నెల కిషోర్తో చేయించి ‘అఖండ’ స్పూఫ్ థియేటర్స్లో నవ్వులు పూయించింది.
చివర్లో దేవుడు ఎంత డబ్బు ఇచ్చినా.. అంతిమ నిర్ణయం ఆయన చేతుల్లోనే ఉంటుందంటూ సెకండ్ పార్ట్కు లీడ్ ఇచ్చాడు దర్శకుడు. ఈ సినిమాకు గ్రాఫిక్స్ వర్క్ విషయంలో ఇంకాస్త శ్రద్ద పెడితే బాగుండేది. , నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి. సందర్భానుసారంగా వచ్చే బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ ఆకట్టుకుంటుంది. ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా రొటీన్ మిడిల్ క్లాస్ కష్టాలు మన ప్రేక్షకులు ఎన్నో సినిమాల్లో చూసిందే.చివర్లో చెప్పిన కర్మ సిద్ధాంతం గురించి చెప్పిన సంభాషణలు ఆలోచింపజేస్తాయి.
నటీనటుల విషయానికొస్తే..
ఓ మిడిల్ క్లాస్ వ్యక్తి పాత్రలో శ్రీకాంత్ ఒదిగిపోయిన తీరు బాగుంది. లయ కూడా సగటు ఇల్లాలు పాత్రలో మెప్పించింది. రీసెంట్గా తమ్ముడు, ‘సాంప్రదాయిని సుప్పిని సుద్దపూసిని’ సినిమాలతో తెలుగులో సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభించింది. వరుసగా ఆమెకు తగ్గ పాత్రలు లభిస్తున్నాయి. కామెడీ లెజెండ్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. గతంలో కన్నయ్య కిట్టయ్య, మిస్టర్ పెళ్లాం సినిమాల్లో శ్రీకృష్ణుడిగా.. శ్రీ మహావిష్ణువుగా మెప్పించారు. తెలుగులో ఎన్టీఆర్, సుమన్, అరుణ్ గోవిల్ తర్వాత శ్రీ తిరుపతి వేంకటేశ్వరస్వామి పాత్రలో ఒదిగిపోయిన తీరు బాగుంది. సునీల్ ఈ సినిమాలో ప్రతినాయక ఛాయలున్న పాత్రలో నటించాడు. యమధర్మరాజు పాత్రలో ధన్ రాజ్ బాగానే నటించినా.. అతని ఆహార్యం సరిపోలేదు. వేరే కండ పుష్టి ఉన్న నటుడిని తీసుకుంటే బాగుండేది. మిగిలిన నటీనటులు తమ పరిధి మేరకు మెప్పించారు.
పంచ్ లైన్.. ఆకట్టుకునే భగవంతుడు, భక్తుడి లీలా వినోదం.. ‘మిస్టర్ మిడిల్ క్లాస్’
రేటింగ్: 3/5
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.