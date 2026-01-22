Mogudu Teaser: నవ్వులు పూయించిన విశాల్, తమన్నా జంటగా తెరకెక్కుతున్న మొగుడు టీజర్…!

Mogudu Teaser: తమిళ దర్శకుడు సుందర్ C.. అంటేనే ఎంటర్టైన్మెంట్కు మరో పేరు. ఆయన తీసిన సినిమాలు కామెడీ, యాక్షన్, ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్తో ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంటాయి. అదే కారణంగా ఆయన సినిమాలకు తెలుగులో కూడా మంచి ఆదరణ ఉంటుంది. ఇప్పుడు సుందర్ ..కోలీవుడ్ యాక్షన్ హీరో విశాల్తో కలిసి కొత్త సినిమా తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు మొగుడు..అనే టైటిల్ పెట్టారు. తాజాగా విడుదలైన గ్లింప్స్ వీడియో సినిమాపై అంచనాలను ఒక్కసారిగా పెంచేసింది.
అవ్ని సినీమాక్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, బెంజ్ మీడియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ బ్యానర్లపై ఈ సినిమా రూపొందుతోంది. కుష్బూ సుందర్ సమర్పణలో, A.C.S అరుణ్ కుమార్ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. విశాల్ సరసన తమన్నా భాటియా హీరోయిన్గా నటిస్తున్నారు. కామెడీ స్టార్ యోగిబాబు కీలక పాత్రలో కనిపిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు హిప్ హాఫ్ తమీజా సంగీతం అందిస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం సినిమా షూటింగ్ వేగంగా జరుగుతోంది. అదే సమయంలో ప్రమోషన్స్ కూడా మొదలయ్యాయి. ఇందులో భాగంగా విడుదల చేసిన మొగుడు గ్లింప్స్ దాదాపు ఐదు నిమిషాల నిడివితో ఉండటం విశేషం. చిన్న టీజర్ లా కాకుండా, సినిమాలోని కథా లోతు ఏంటో ఈ వీడియోలోనే చూపించారు. ముఖ్యంగా విశాల్, తమన్నా, యోగిబాబు పాత్రలపైనే గ్లింప్స్ మొత్తం ఫోకస్ చేశారు.
“మొగుడిలా ఉండటం ముఖ్యం కాదు… మొగుడు మొగుడిలా ఉండాలి” అంటూ యోగిబాబు చెప్పే డైలాగ్తో గ్లింప్స్ మొదలవుతుంది. ఆ తర్వాత తమన్నా ఇంటికి యోగిబాబు రావడం, ఆమె అందాన్ని చూసి షాక్ అవడం, చివరకు ఆమె భర్త విశాల్ని చూసి భయపడడం వంటి సన్నివేశాలు నవ్వులు పూయిస్తాయి. భార్యగా తమన్నా స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్లో కనిపిస్తే, భర్తగా విశాల్ ఇంట్లో వంటలు చేస్తూనే బయట శత్రువులతో ఫైట్ చేసే స్టైల్లో ఆకట్టుకుంటారు.
ఈ గ్లింప్స్ చూస్తే మొగుడు సినిమా పూర్తిగా ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ను టార్గెట్ చేసిన కమర్షియల్ ఎంటర్టైనర్ అని అర్థమవుతుంది. యాక్షన్తో పాటు మంచి కామెడీ కూడా ఉంటుందని స్పష్టమైంది. ఇది విశాల్ కెరీర్లో 36వ సినిమా కావడం మరో విశేషం. గ్లింప్స్నే ఈ రేంజ్లో ఉంటే, ఇక టీజర్, ట్రైలర్ ఎలా ఉంటాయో అన్న ఆసక్తి ప్రేక్షకుల్లో పెరిగింది.
