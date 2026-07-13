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ముచ్చటగా మూడు తరాలకు విలన్‌గా మోహన్ బాబు.. అరుదైన రికార్డు..

Mohan Babu plays the villain three generations: హీరోగా మోహన్ బాబు మరో అరుదైన రికార్డును క్రియేట్ చేయబోతున్నారు.తెలుగులో ఘట్టమనేని కుటుంబానికి  మూడు తరాల హీరోలకు సంబంధించిన నలుగురి హీరోలకు విలన్‌గా నటించిన రికార్డును క్రియేట్ చేయబోతున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 13, 2026, 03:13 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 03:13 PM IST
ముచ్చటగా మూడు తరాలకు విలన్‌గా మోహన్ బాబు.. అరుదైన రికార్డు..
Image Credit: Mohan Babu With Ghattamaneni Family (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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