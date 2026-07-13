Mohan Babu Rare Record With 3 Generations Heroes: టాలీవుడ్ సినీ చరిత్రలో హీరో మోహన్ బాబుది సెపరేట్ స్టైల్. హీరోగా ఎంట్రీ ఇచ్చి.. విలన్గా మారి.. ఆపై క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా.. కమెడియన్గా.. మళ్లీ హీరోగా నటించిన ట్రాక్ రికార్డు మోహన్ బాబు సొంతం. కేవలం హీరోగానే కాకుండా.. నిర్మాతగా పలు చిత్రాలను నిర్మించిన రికార్డు ఈ పెదరాయుడు సొంతం. తాజాగా ఈయన సూపర్ స్టార్ కృష్ణ మనవుడు జయ కృష్ణ హీరోగా పరిచయం అవుతున్న ‘శ్రీనివాస మంగాపురం’ సినిమాలో కీలక పాత్రలో నటించారు. ఇందులో విలన్ క్యారెక్టర్ అనే చెప్పాలి.
అప్పట్లో సూపర్ స్టార్ కృష్ణతో ఎన్నో సినిమాల్లో విలన్గా.. సైడ్ హీరోగా అలరించారు మోహన్ బాబు. ఆపై సూపర్ స్టార్ పెద్ద కుమారుడు రమేష్ బాబు హీరోగా దాసరి నారాయణ రావు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘బ్లాక్ టైగర్’ సినిమాలో మోహన్ బాబు విలన్ పాత్రలో అలరించాడు.
సూపర్ స్టార్ కృష్ణ నుంచి మహేష్ బాబు వరకు..
ఇక సూపర్ స్టార్ కృష్ణ స్వీయ దర్శకత్వంలో మహేష్ బాబు బాల నటుడిగా ద్విపాత్రాభినయం చేసిన ‘కొడుకు దిద్దిన కాపురం’ సినిమాలో కూడా మోహన్ బాబు కీలకమైన ప్రతి నాయకుడి పాత్రలో మెప్పించారు. ఆ తర్వాత మూడో తరంలో రమేశ్ బాబు తనయుడు జయ కృష్ణ హీరోగా పరిచయం అవుతున్న ‘శ్రీనివాస మంగాపురం’ సినిమాలో విలన్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఇలా ఒకే ఫ్యామిలీకి చెందిన తాత, తండ్రి, బాబాయి ఇపుడు మనవుడు సినిమాల్లో విలన్గా నటించిన రికార్డు మోహన్ బాబుకు సొంతమనే చెప్పాలి.
ఇక మోహన్ బాబు ఘట్టమనేని మూడు తరాల హీరోలతోనే కాదు.. నందమూరి వంశంలో మూడు తరాల హీరోలైన పెద్ద ఎన్టీఆర్, బాలకృష్ణ, చిన్న ఎన్టీఆర్లతో నటించారు. మొత్తంగా నందమూరి, ఘట్టమనేని మూడు తరాల హీరోలతో నటించిన వన్ అండ్ ఓన్లీ నటుడిగా మోహన్ బాబు సరికొత్త రికార్డు క్రియేట్ చేశారనే చెప్పాలి.
అక్కినేని ఫ్యామిలీతో నటిస్తే ..
అటు డైలాగ్ కింగ్ సాయికుమార్, శ్రీహరి వంటి హీరోలు కూడా నందమూరి 3 తరాల హీరోలైన సీనియర్ ఎన్టీఆర్, బాలయ్య, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ లతో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్న రికార్డు ఉంది. తాజాగా మోహన్ బాబు ఒక అడుగు ముందుకేసి నందమూరి, ఘట్టమనేని మూడు తరాల హీరోలతో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్నారు. త్వరలో అఖిల్ కానీ.. నాగ చైతన్యలతో నటిస్తే అక్కినేని మూడు తరాల హీరోలతో నటించిన రికార్డు కూడా మోహన్ బాబుకు దక్కుతుంది. ఏది ఏమైనా ఓ నటుడు ఒక ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన మూడు తరాల హీరోలతో నటించడం అనేది అంత ఈజీ కాదనే చెప్పాలి.
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