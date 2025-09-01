English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Mohan Babu: అల్లు ఫ్యామిలీకి మోహన్ బాబు పరామర్శ.. అల్లు కనకరత్నమ్మకు నివాళులు..

Mohan Babu tributes to Allu Kanakaratnamma: ఈ  నెల 30న దివంగత అల్లు రామలింగయ్య భార్య..  అల్లు కనకరత్నమ్మ వయసు రీత్యా అనారోగ్య సమస్యలతో కన్నుమూసిన సంగతి తెలిసిందే కదా. ఈమె మృతిపై సినీ రాజకీయ వర్గాలు తమ సంతాపాన్ని ప్రకటించాయి. అటు సీనియర్ నటుడు, నిర్మాత మోహన్ బాబు అల్లు కుటుంబాన్ని పరామర్శించారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Sep 1, 2025, 12:10 PM IST

Trending Photos

BSNL: బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ బడ్జెట్‌ ఫ్రెండ్లీ ప్లాన్‌.. ఒక్కసారి రీఛార్జీ చేస్తే 365 రోజులు వ్యాలిడిటీ..
5
BSNL budget plan
BSNL: బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ బడ్జెట్‌ ఫ్రెండ్లీ ప్లాన్‌.. ఒక్కసారి రీఛార్జీ చేస్తే 365 రోజులు వ్యాలిడిటీ..
School Holiday Tomorrow: బిగ్ బ్రేకింగ్.. సెప్టెంబర్ నెల మొదటి రోజే స్కూల్ పిల్లలకు సెలవు.. ఎక్కడెక్కడ అంటే..!
8
School Holiday tomorrow
School Holiday Tomorrow: బిగ్ బ్రేకింగ్.. సెప్టెంబర్ నెల మొదటి రోజే స్కూల్ పిల్లలకు సెలవు.. ఎక్కడెక్కడ అంటే..!
Allu Ayaan Shocking Video: శవం పైన పూలమాల తీసి మెడలో వేసుకున్న అల్లు అర్జున్ కొడుకు..వీడియో వైరల్.. ఇదేం తీటా!
5
Allu Ayaan Shocking Behaviour
Allu Ayaan Shocking Video: శవం పైన పూలమాల తీసి మెడలో వేసుకున్న అల్లు అర్జున్ కొడుకు..వీడియో వైరల్.. ఇదేం తీటా!
BSNL: ఎయిర్‌టెల్‌ జియోలకు నిద్ర లేకుండా చేస్తోన్న బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ బంపర్‌ ప్లాన్‌.. రూ.151 కే 25 ఓటీటీలు
5
BSNL Rs 151 Plan
BSNL: ఎయిర్‌టెల్‌ జియోలకు నిద్ర లేకుండా చేస్తోన్న బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ బంపర్‌ ప్లాన్‌.. రూ.151 కే 25 ఓటీటీలు
Mohan Babu: అల్లు ఫ్యామిలీకి మోహన్ బాబు పరామర్శ.. అల్లు కనకరత్నమ్మకు నివాళులు..

Mohan Babu tributes to Allu Kanakaratnamma:  హీరో అల్లు అర్జున్ నాయనమ్మ.. నిర్మాత అల్లు అరవింద్ తల్లి,   దివంగత అల్లు రామలింగయ్య సతీమణి కనకరత్నమ్మ  శనివారం ఉదయం మరణించిన సంగతి తెలిసిందే. ఇక ప్రముఖ నిర్మాత కమ్ నటుడు డాక్టర్ మంచు మోహన్ బాబు అల్లు అరవింద్ ఇంటికి వెళ్లి అల్లు కనకరత్నమ్మకు నివాళులు అర్పించారు. అనంతరం అల్లు అరవింద్, అల్లు అర్జున్‌లను, ఇతర కుటుంబసభ్యులను పరామర్శించారు. అల్లు కుటుంబంలతో  కొంత సమయం గడిపి వారికి భరోసాని ఇచ్చారు.అంతేకాదు వారి కుటుంబంతో తన అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

గతంలో మంచు మోహన్ బాబు, అల్లు రామలింగయ్య ఎన్నో సినిమాల్లో కలిసి యాక్ట్ చేశారు. అప్పట్నుంచి వీరిద్దరి మధ్య మంచి అనుబంధం ఉంది. వీళ్లిద్దరు తండ్రీ కొడుకులుగా.. మామ అల్లుళ్లుగా వివిధ పాత్రల్లో నటించారు. అల్లు రామలింగయ్య తర్వాత  అల్లు అరవింద్‌తో అంతే అనుబంధాన్ని కొనసాగిస్తూ వచ్చారు మోహన్ బాబు. దీంతో అల్లు కనకరత్నమ్మ మరణంపై ఆయన ఎమోషనల్ అయి అల్లు ఫ్యామిలీతో అప్పటి సంగతులను గుర్తుచేసుకున్నారు. 

అటు అల్లు మెగా కుటుంబాలతో  కలిసి మోహన్ బాబు పలు చిత్రాల్లో కలిసి నటించారు. చిరంజీవితో పాటు హీరోగా.. ప్రతినాయకుడిగా పలు చిత్రాల్లో నటించి మెప్పించారు. అటు మోహన్ బాబు చిన్న కుమారుడు మంచు మనోజ్.. అల్లు అర్జున్ .. క్రిష్ దర్శకత్వంలో ‘వేదం’ సినిమాలో కలిసి నటించారు. ఈ రకంగా అల్లు కుటుంబంతో మంచు ఫ్యామిలీ అనుబంధం అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కొనసాగుతూనే ఉంది. 

ఇదీ చదవండి: HBD Chiranjeevi: చిరంజీవి బర్త్ డే రోజున విడుదలైన మెగాస్టార్ ఏకైక చిత్రం తెలుసా..

ఇదీ చదవండి: Jr NTR Worst Record: పాతికేళ్ల సినీ కెరీర్ లో ‘వార్ 2’ తో ఎన్టీఆర్ ఖాతాలో పరమ చెత్త రికార్డు..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Mohan Babu Allu AravindAllu AravindMohan BabuDeep condolence to Allu Aravind familyAllu Kanaka Ratnamma

Trending News