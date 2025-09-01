Mohan Babu: అల్లు ఫ్యామిలీకి మోహన్ బాబు పరామర్శ.. అల్లు కనకరత్నమ్మకు నివాళులు..

Mohan Babu tributes to Allu Kanakaratnamma: హీరో అల్లు అర్జున్ నాయనమ్మ.. నిర్మాత అల్లు అరవింద్ తల్లి, దివంగత అల్లు రామలింగయ్య సతీమణి కనకరత్నమ్మ శనివారం ఉదయం మరణించిన సంగతి తెలిసిందే. ఇక ప్రముఖ నిర్మాత కమ్ నటుడు డాక్టర్ మంచు మోహన్ బాబు అల్లు అరవింద్ ఇంటికి వెళ్లి అల్లు కనకరత్నమ్మకు నివాళులు అర్పించారు. అనంతరం అల్లు అరవింద్, అల్లు అర్జున్లను, ఇతర కుటుంబసభ్యులను పరామర్శించారు. అల్లు కుటుంబంలతో కొంత సమయం గడిపి వారికి భరోసాని ఇచ్చారు.అంతేకాదు వారి కుటుంబంతో తన అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు.
గతంలో మంచు మోహన్ బాబు, అల్లు రామలింగయ్య ఎన్నో సినిమాల్లో కలిసి యాక్ట్ చేశారు. అప్పట్నుంచి వీరిద్దరి మధ్య మంచి అనుబంధం ఉంది. వీళ్లిద్దరు తండ్రీ కొడుకులుగా.. మామ అల్లుళ్లుగా వివిధ పాత్రల్లో నటించారు. అల్లు రామలింగయ్య తర్వాత అల్లు అరవింద్తో అంతే అనుబంధాన్ని కొనసాగిస్తూ వచ్చారు మోహన్ బాబు. దీంతో అల్లు కనకరత్నమ్మ మరణంపై ఆయన ఎమోషనల్ అయి అల్లు ఫ్యామిలీతో అప్పటి సంగతులను గుర్తుచేసుకున్నారు.
అటు అల్లు మెగా కుటుంబాలతో కలిసి మోహన్ బాబు పలు చిత్రాల్లో కలిసి నటించారు. చిరంజీవితో పాటు హీరోగా.. ప్రతినాయకుడిగా పలు చిత్రాల్లో నటించి మెప్పించారు. అటు మోహన్ బాబు చిన్న కుమారుడు మంచు మనోజ్.. అల్లు అర్జున్ .. క్రిష్ దర్శకత్వంలో ‘వేదం’ సినిమాలో కలిసి నటించారు. ఈ రకంగా అల్లు కుటుంబంతో మంచు ఫ్యామిలీ అనుబంధం అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కొనసాగుతూనే ఉంది.
ఇదీ చదవండి: HBD Chiranjeevi: చిరంజీవి బర్త్ డే రోజున విడుదలైన మెగాస్టార్ ఏకైక చిత్రం తెలుసా..
ఇదీ చదవండి: Jr NTR Worst Record: పాతికేళ్ల సినీ కెరీర్ లో ‘వార్ 2’ తో ఎన్టీఆర్ ఖాతాలో పరమ చెత్త రికార్డు..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.