/Vishnu Manchu: మోహన్ బాబు మొదటి కారు.. విష్ణు చేసిన పని వైరల్

Vishnu Manchu:టాలీవుడ్ నటుడు మోహన్ బాబు తన సినీ ప్రయాణంలోనే కాకుండా వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా ఎన్నో ప్రత్యేకమైన జ్ఞాపకాలను కలిగి ఉన్నారు. అలాంటి జ్ఞాపకాల్లో ఆయన జీవితంలో మొదటిసారి కొనుగోలు చేసిన కారు కూడా ఒకటి. ఈ పాతకాలపు కారుకు ఇప్పుడు ఆయన కుమారుడు మంచు విష్ణు కొత్త రూపు తీసుకొచ్చారు.
మోహన్ బాబు తొలిసారి కొనుగోలు చేసిన ఈ కారును విష్ణు ఎంతో ప్రత్యేకంగా భావించారు. అందుకే దానిని అలాగే వదిలేయకుండా పూర్తిగా పునరుద్ధరించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. కారు పాత భాగాలను జాగ్రత్తగా పరిశీలించి, అవసరమైన చోట వాటిని రీస్టోర్ చేశారు. ప్రతి చిన్న విషయాన్ని కూడా ప్రత్యేక శ్రద్ధతో చూసినట్లు తెలుస్తోంది.
పునరుద్ధరణ పూర్తయిన తర్వాత ఈ పాత కారు మళ్లీ కొత్త అందాన్ని సంతరించుకుంది. ఇప్పుడు మరోసారి రోడ్లపై పరుగులు పెట్టేందుకు సిద్ధంగా ఉంది. ఈ కారు కేవలం ఒక వాహనం మాత్రమే కాదు. మోహన్ బాబు జీవితంలోని ఒక ముఖ్యమైన జ్ఞాపకానికి గుర్తుగా నిలిచింది. అందుకే విష్ణు దీనిని ఎంతో ప్రేమతో రీస్టోర్ చేయించడం ప్రత్యేకంగా మారింది.
మంచు విష్ణుకు తన తండ్రి మోహన్ బాబు అంటే ఎంత ప్రేమ, గౌరవం ఉందో ఇప్పటికే చాలా సందర్భాల్లో కనిపించింది. ఇప్పుడు ఆయన మొదట కొనుగోలు చేసిన కారును పునరుద్ధరించడం కూడా అదే విషయాన్ని మరోసారి చూపిస్తోంది. తండ్రి జీవితంలోని ఒక ముఖ్యమైన జ్ఞాపకాన్ని కాపాడుకోవాలనే విష్ణు ఆలోచన అభిమానులను ఆకట్టుకుంటోంది.
మోహన్ బాబు, విష్ణు ఇద్దరూ తెలుగు సినిమా పరిశ్రమలో తమకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. మోహన్ బాబు ఎన్నో విభిన్నమైన పాత్రల్లో నటించి ప్రేక్షకులను అలరించారు. విష్ణు కూడా నటుడిగా, నిర్మాతగా పలు సినిమాలతో తన ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు.
ఇటీవల మోహన్ బాబు శ్రీనివాస మంగాపురం సినిమాలో కనిపించారు. మరోవైపు విష్ణు నటించిన కన్నప్ప గత ఏడాది ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. ఈ సినిమా భారీ స్థాయిలో రూపొందడంతో విడుదలకు ముందు నుంచే మంచి ఆసక్తి నెలకొంది.
ఇక మోహన్ బాబు మరో ఆసక్తికరమైన సినిమాలో కనిపించనున్నారు. నాని హీరోగా నటిస్తున్న ది ప్యారడైజ్ సినిమాపై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఈ సినిమాలో మోహన్ బాబు పాత్ర ఎలా ఉంటుందనే ఆసక్తి కూడా ప్రేక్షకుల్లో ఉంది.
మొత్తానికి సినిమాలతో బిజీగా ఉన్న మోహన్ బాబు కుటుంబంలో ఈ పాత కారు ఇప్పుడు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా మారింది. విష్ణు చేసిన ఈ ప్రేమపూర్వక పని తండ్రి కొడుకుల అనుబంధాన్ని మరోసారి చూపిస్తోంది.
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