Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • /Vishnu Manchu: మోహన్ బాబు మొదటి కారు.. విష్ణు చేసిన పని వైరల్

Vishnu Manchu: మోహన్ బాబు మొదటి కారు.. విష్ణు చేసిన పని వైరల్

Vishnu Manchu:మోహన్ బాబు జీవితంలో తొలిసారి కొనుగోలు చేసిన పాతకాలపు కారును మంచు విష్ణు ప్రత్యేక శ్రద్ధతో పునరుద్ధరించారు. ప్రతి భాగాన్ని జాగ్రత్తగా రీస్టోర్ చేసి, ఆ కారుకు కొత్త రూపు తీసుకొచ్చారు. ఈ తండ్రి కొడుకుల అనుబంధం ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారుతోంది.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 25, 2026, 01:49 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 01:49 PM IST
Vishnu Manchu: మోహన్ బాబు మొదటి కారు.. విష్ణు చేసిన పని వైరల్
Image Credit: manchu vishnu(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Vishnu Manchu: మోహన్ బాబు మొదటి కారు.. విష్ణు చేసిన పని వైరల్
2
3
4
5