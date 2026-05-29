Mohanlal Another Box office Hit: మలయాళ సూపర్ స్టార్ రీసెంట్ మూవీ ‘దృశ్యం 3’ మూవీ గత రెండు చిత్రాల కంటే కంటెంట్ పరంగా వీక్గా ఉన్న వసూళ్ల పరంగా కుమ్మేస్తోంది. ముఖ్యంగా మలయాళ సినీ ఇండస్ట్రీలో కొత్త రికార్డులు క్రియేట్ చేస్తూ దూసుకుపోతుంది. జీతూ జోసెఫ్ దర్శకత్వం, మోహన్లాల్ కాంబినేషన్ అనగానే ప్రేక్షకులు ఎగబడి చూస్తున్నారు. మాములు టాక్తో కూడా ఈ రేంజ్ వసూళ్లను రాబట్టడం మాములు విషయం కాదు. కేవలం విడుదలైన వారం లోపే ఈ సినిమా బ్రేక్ ఈవెన్ పూర్తి చేసుకొని లాభాల్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది.
తెలుగులో బ్రేక్ ఈవెన్..
అంతేకాదు తెలుగులో కూడా సైలెంట్గా వచ్చి డీసెంట్ హిట్ను నమోదు చేసింది. తెలుగులో ఈ సినిమా రూ. 3.5 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. రూ. 3.75 కోట్ల బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్తో బరిలో దిగిన ఈ సినిమా ఇప్పటి వరకు రూ. 4 కోట్ల షేర్ రాబట్టి లాభాల్లోకి వచ్చింది. ఇక ఈ చిత్రం మలయాళంతో పాటు అన్ని భాషల్లో రూ. 29 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. రూ. 30 కోట్ల బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్తో బరిలో దిగిన ఈ చిత్రం ఇప్పటి వరకు రూ. 85 కోట్ల షేర్ (రూ.200 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లకు చేరువలో వచ్చింది.
ఓవరాల్గా మొత్తంగా బిజినెస్లో రూ. 55 కోట్ల లాభాలతో దూసుకుపోతుంది. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా నిన్నటి వరకు రాబట్టిన వసూళ్ల విషయానికొస్తే..
కేరళ- రూ. 62 కోట్ల గ్రాస్..
తెలుగు రాష్ట్రాలు.. 8 కోట్ల గ్రాస్..
తమిళనాడు - రూ.7.5 కోట్ల గ్రాస్..
కర్ణాటక -రూ. 12 కోట్ల గ్రాస్..
రెస్ట్ ఆప్ భారత్ -రూ. 5.20 కోట్ల గ్రాస్..
ఓవర్సీస్లో -రూ. 100 కోట్ల గ్రాస్..
ఓవరాల్గా ఇప్పటి వరకు రూ. 194.7 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
మొత్తంగా దృశ్యం సిరీస్లో మోహన్లాల్ కు ఇది మూడో సక్సెస్. మొదటి రెండు పార్టుల్లో ఎలాగైనా మోహన్ లాల్ను పట్టుకోవాలని పోలీసులు.. వారి బారి నుంచి తనతో పాటు తన కుటుంబాన్ని తప్పించుకోవడానికి హీరో ఎలాంటి ప్రయత్నాలు చేసాడనేది ఎంతో ఉత్కంఠ రేకిత్తేంచేలా ఉంది. మొత్తంగా ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ ప్లస్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ కోరుకునే ప్రేక్షకులకు ఈ సినిమా ఫస్ట్ ఛాయిస్గా మారింది. మొత్తంగా మొదటి వారంలోనే దుమ్ము దుమారం రేపిన ఈ సినిమా రాబోయే రోజుల్లో ఎలాంటి సంచలనాలు నమోదు చేస్తుందో చూడాలి.
