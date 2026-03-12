English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Monalisa Bhonsle Video: మాదీ లవ్ జిహాద్ కాదు.. ముస్లిం ప్రియుడితో పెళ్లిపై మోనాలీసా సెన్సెషనల్ కామెంట్స్.. వీడియో..

Monalisa Bhonsle Video: మాదీ లవ్ జిహాద్ కాదు.. ముస్లిం ప్రియుడితో పెళ్లిపై మోనాలీసా సెన్సెషనల్ కామెంట్స్.. వీడియో..

Monalisa bhonsle reacts on her marriage: అందరు తమ పెళ్లిపై లవ్ జీహద్ అంటూ లేని పోని ప్రచారం చేస్తున్నారని మోనాలీసా ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అంతేకాకుండా తన ప్రియుడు అన్ని సంప్రదాయాలను సమానంగా గౌరవిస్తాడని చెప్పింది.   

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 12, 2026, 05:50 PM IST
  • పెళ్లిపై క్లారిటీ ఇచ్చిన మోనాలీసా..
  • వీడియో వైరల్..



Monalisa Bhonsle clarify over her marriage with boy friend: కుంభమేళలో పూసలమ్మడానికి వచ్చి మోనాలీసా ఓవర్ నైట్ లో ఫెమస్ అయిపోయింది.ఆ తర్వాత అనూహ్యంగా దర్శకుడు సజోజ్ మిశ్రా ఆమెకు సినిమాలో చాన్స్ ఇచ్చాడు. ది డైరీ ఆఫ్ మణిపూర్ లో చాన్స్ దొరికింది. ఆ తర్వాత టాలీవుడ్ లో కూడా నటించింది. ఈ క్రమంలో మోనాలీసా ఇటీవల తన ప్రియుడితో కేరళలోని తంపనూర్ ఆలయంలో హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం పెళ్లి చేసుకుంది. అంతే కాకుండా తమకు ఇంట్లో వారితో ప్రాణ హనీ ఉందని పోలీసులను ఆశ్రయించింది. అయితే.. వీరి పెళ్లితో మరోసారి నెట్టింట రచ్చ రాజుకుంది. మోనాలీసా పెళ్లిపై  రకరకాల వదంతులు వ్యాపించాయి.

కొంత మంది మోనాలీసా ఇంకా మైనర్ అని ప్రచారం చేయగా, మరికొంత మంది ఇది లవ్ జీహాద్ అని మోనాలీసాను ముస్లిం యువకుడు ట్రాప్ చేశాడని పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం జరిగింది. దీనిపై పెళ్లి తర్వాత మరోసారి మోనాలీసా, ఫర్మాన్ ఖాన్ సమావేశమయ్యారు. అంతే కాకుండా తమ పెళ్లి హిందు సంప్రదాయం ప్రకారం జరిగిందన్నారు . 

ఇది లవ్ జిహాద్ కాదని స్పష్టం చేశారు. తామిద్దరం అన్ని మతాలను గౌరవిస్తానని,  ప్రతీ మతాన్ని సమానంగా చూస్తానని పేర్కొన్నారు. తామిద్దరూ తమ తమ మతాలను మార్చుకోలేదని ఆమె భర్త ఫర్మాన్ ఖాన్ కూడా వదంతులపై క్లారిటీ ఇచ్చాడు. ఈ క్రమంలో ఈ వివాహంపై జరుగుతున్న ప్రచారానికి బ్రేక్ లు పడ్డాయని చెప్పుకొవచ్చు.

మరోవైపు మోనాలీసా తన ఇంట్లో వారికి ఈ పెళ్లి ఇష్టంలేదని, వారు తమ బంధువుతో పెళ్లికి  రెడీ అయిపోయారని చెప్పింది. తనకు ఇష్టంలేదని చెప్పిన బలవంతంగా పెళ్లికి ఏర్పాట్లు చేయడంతో ఈ విధంగా పారిపోయి కేరళకు వచ్చి పెళ్లి చేసుకొవాల్సి వచ్చిందన్నారు. తమకు కేరళ చాలా నచ్చిందని, పెళ్లి  తర్వాత ఇక్కడే సెటిల్ అవుతామని కొత్త జంట తమ మనసులోని మాటను బైట పెట్టారు. ఇక మోనాలీసాకు సినిమాల్లో చాన్స్ ఇచ్చిన సనోజ్ మిశ్రా సైతం మోనాలీసా వల్ల తాను చాలా నష్టపోయానని ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు. 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Monalisa bhonsleMonalisa Bhonsle WeddingFarman KhanMonalisa bhonsle wedding videokerala wedding

