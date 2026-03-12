Monalisa Bhonsle Video: మాదీ లవ్ జిహాద్ కాదు.. ముస్లిం ప్రియుడితో పెళ్లిపై మోనాలీసా సెన్సెషనల్ కామెంట్స్.. వీడియో..

Monalisa Bhonsle clarify over her marriage with boy friend: కుంభమేళలో పూసలమ్మడానికి వచ్చి మోనాలీసా ఓవర్ నైట్ లో ఫెమస్ అయిపోయింది.ఆ తర్వాత అనూహ్యంగా దర్శకుడు సజోజ్ మిశ్రా ఆమెకు సినిమాలో చాన్స్ ఇచ్చాడు. ది డైరీ ఆఫ్ మణిపూర్ లో చాన్స్ దొరికింది. ఆ తర్వాత టాలీవుడ్ లో కూడా నటించింది. ఈ క్రమంలో మోనాలీసా ఇటీవల తన ప్రియుడితో కేరళలోని తంపనూర్ ఆలయంలో హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం పెళ్లి చేసుకుంది. అంతే కాకుండా తమకు ఇంట్లో వారితో ప్రాణ హనీ ఉందని పోలీసులను ఆశ్రయించింది. అయితే.. వీరి పెళ్లితో మరోసారి నెట్టింట రచ్చ రాజుకుంది. మోనాలీసా పెళ్లిపై రకరకాల వదంతులు వ్యాపించాయి.
నేను హిందూ సంప్రదాయాల ప్రకారం వివాహం చేసుకున్నాను.
ఇది ‘లవ్ జిహాద్’ కాదు. అన్ని మతాలను గౌరవిస్తాను, ప్రతి మతాన్ని సమానంగా భావిస్తాను - #MonalisaBhosle #KumbhMela pic.twitter.com/0wCk64Q8Ug
— greatandhra (@greatandhranews) March 12, 2026
కొంత మంది మోనాలీసా ఇంకా మైనర్ అని ప్రచారం చేయగా, మరికొంత మంది ఇది లవ్ జీహాద్ అని మోనాలీసాను ముస్లిం యువకుడు ట్రాప్ చేశాడని పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం జరిగింది. దీనిపై పెళ్లి తర్వాత మరోసారి మోనాలీసా, ఫర్మాన్ ఖాన్ సమావేశమయ్యారు. అంతే కాకుండా తమ పెళ్లి హిందు సంప్రదాయం ప్రకారం జరిగిందన్నారు .
ఇది లవ్ జిహాద్ కాదని స్పష్టం చేశారు. తామిద్దరం అన్ని మతాలను గౌరవిస్తానని, ప్రతీ మతాన్ని సమానంగా చూస్తానని పేర్కొన్నారు. తామిద్దరూ తమ తమ మతాలను మార్చుకోలేదని ఆమె భర్త ఫర్మాన్ ఖాన్ కూడా వదంతులపై క్లారిటీ ఇచ్చాడు. ఈ క్రమంలో ఈ వివాహంపై జరుగుతున్న ప్రచారానికి బ్రేక్ లు పడ్డాయని చెప్పుకొవచ్చు.
Read more: Priyanka Chopra: ప్రియాంక చోప్రా ఇంట్లో పెనువిషాదం.. 30 ఏళ్ల వయసులో ఆమె మరణం వెనుక అసలు నిజం ఏంటంటే..?
మరోవైపు మోనాలీసా తన ఇంట్లో వారికి ఈ పెళ్లి ఇష్టంలేదని, వారు తమ బంధువుతో పెళ్లికి రెడీ అయిపోయారని చెప్పింది. తనకు ఇష్టంలేదని చెప్పిన బలవంతంగా పెళ్లికి ఏర్పాట్లు చేయడంతో ఈ విధంగా పారిపోయి కేరళకు వచ్చి పెళ్లి చేసుకొవాల్సి వచ్చిందన్నారు. తమకు కేరళ చాలా నచ్చిందని, పెళ్లి తర్వాత ఇక్కడే సెటిల్ అవుతామని కొత్త జంట తమ మనసులోని మాటను బైట పెట్టారు. ఇక మోనాలీసాకు సినిమాల్లో చాన్స్ ఇచ్చిన సనోజ్ మిశ్రా సైతం మోనాలీసా వల్ల తాను చాలా నష్టపోయానని ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.