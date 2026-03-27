Monalisa Video: మరో వివాదంలో మోనాలీసా.. ఏకంగా రాధాకృష్ణుల పవిత్ర బంధంపై నోటి దూల.. వీడియో వైరల్..

Monalisa comments on lord radha rani and krishna relation video: మహా కుంభమేళలో ఓవర్ నైట్ లో ఫెమస్ అయిపోయిన మోనాలీసా ఇటీవల తరచుగా వివాదాస్పద అంశాలతో వార్తలలో ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో కేరళలోని తిరువనంతనపురంలో ఇటీవల ముస్లిం ప్రియుడు ఫర్మాన్ ఖాన్ ను పెళ్లి చేసుకుంది. హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారంపెళ్లి చేసుకుంది. ఇది లవ్ జీహద్ అని, ఆమె మైనర్ అని అనేక వివాదాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. మరోవైపు మోనాలీసా ఇటీవల తనకు మూవీస్ లలో చాన్స్ ఇచ్చిన సనోజ్ మిశ్రాపై సంచలన ఆరోపణలు చేసింది . తనను లైంగికంగా వేధించాడని చెప్పింది. తన ప్రైవేటు పార్ట్ లను టచ్ చేశాడని వాపోయింది. తన ఇంట్లో వారికి చెబితూ సర్దుకు పొవాలని చెప్పారని వాపోయింది.
Dear friends, when a person crosses all limits of depravity, they bring up the "love of Radha and Krishna" to hide their sins.
Monalisa is doing the same thing now. Just looking at her makes me feel irritated. Forget about God, brother.
Radha never questioned her father's… https://t.co/3CsBrMxSW8 pic.twitter.com/yVgIusYbhJ
— Sainidan. Ratnu. Ex. Adm.Judicial Officer (@Sainidan1) March 26, 2026
తమది లవ్ జీహద్ కాదని, ఇద్దరం ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నామని తాము అన్ని ధర్మాలను గౌరవిస్తామని చెప్పింది. అంతటితో ఆగకుండా తన ఆ దేవుడు రాధా రాణి కృష్ణుడిని ప్రేమించేటప్పుడు ఆయన ముసల్మానా లేదా హిందువునా అడిగి ప్రేమించారా అంటూ నోటికొచ్చినట్లు మాట్లాడింది. రాధాకృష్ణుల ప్రేమ గురించి ఆమె మాట్లాడిన మాటలు నెట్టింట అగ్గినిరాజేశాయి.
నువ్వు ఆ దేవుడు రాధాకృష్ణుల గురించి మాట్లాడేంత గొప్పదానివా..?.. గీతను బోధించిన వాడు, గొప్ప దేవుడు , ఎంతో ఆదర్శ ప్రాయుడు అయిన రాధాకృష్ణుల పవిత్ర ప్రేమను తొక్కలో మీ ప్రేమతో కంపెరిజన్ చేస్తావా..?.. అంటూ నెటిజన్లు ఏకీపారేస్తున్నారు. మోనాలీసాపై వెంటనే చట్ట ప్రకారం చర్యలు తీసుకొవాలని నెటిజన్లు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అసలు ఆమె భాష ఏంటీ.. ఆమెను ఎందుకు ఫెమస్ చేశారని కొంత మంది సోషల్ మీడియాలో ఆమె ఫాలోవర్స్ కు చివాట్లు పెడుతున్నారు.
మరోసారి హిందు దేవుళ్ల జోలికి వస్తే మ్యాటర్ ఇంకా సీరియస్ అవుతుందని మోనాలీసాను నెటిజన్లు ఏకీపారేస్తున్నారు. మరోవైపు సనోజ్ మిశ్రా మాత్రం తనను మోనాలీసా మోసం చేసిందని చెప్తుండగా, మోనాలీసా మాత్రం తన 50 వేలను కూడా నొక్కేశాడని చెప్తుంది. మొత్తంగా కుంభమేళ మోనాలీసా మరోసారి కాంట్రవర్సీలతో వార్తలలో నిలిచింది.
