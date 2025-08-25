English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Black Buster Celebrations: గ్రాండ్‌గా మోతెవరి లవ్ స్టోరీ సిరీస్ బ్లాక్‌బస్టర్ సక్సెస్ మీట్ సెలబ్రేషన్స్..!

Movie success meet: భారత దేశపు అతిపెద్ద ఓటీటీ ఫ్లాట్ ఫాం అయిన ZEE5.. తెలుగు గ్రామీణ తెలంగాణ జీవన శైలిని చూపిస్తూ మోతెవరి లవ్ స్టోరీ అనే సిరీస్‌ను తీసుకొచ్చింది. ఈ సిరీస్‌లో అనిల్ గీలా, వర్షిణి ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. ఆగస్టు 8న విడుదలైన ఈ సిరీస్ ప్రేక్షకుల నుంచి అద్భుతమైన స్పందన పొందింది.   

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Aug 25, 2025, 03:51 PM IST

Motevari love story success meet:
భారతదేశపు అతిపెద్ద ఓటీటీ ఫ్లాట్ ఫాం అయిన ZEE5.. తెలుగు గ్రామీణ తెలంగాణ జీవన శైలిని చూపిస్తూ మోతెవరి లవ్ స్టోరీ అనే సిరీస్‌ను తీసుకొచ్చింది. ఈ సిరీస్‌లో అనిల్ గీలా, వర్షిణి ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. ఆగస్టు 8న విడుదలైన ఈ సిరీస్ ప్రేక్షకుల నుంచి అద్భుతమైన స్పందన పొందింది. శివ కృష్ణ బుర్రా రచన, దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సిరీస్‌లో.. మురళీధర్, సదన్న, విజయ లక్ష్మి, సుజాత తదితరులు నటించారు. మధుర ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్, మై విలేజ్ షో బ్యానర్‌లపై.. మధుర శ్రీధర్, శ్రీరామ్ శ్రీకాంత్ ఈ సిరీస్‌ను నిర్మించారు. ఈ సిరీస్ ప్రస్తుతం ప్రేక్షకుల మనసు గెలుచుకుంటూ విజయవంతంగా సాగుతోంది. ఈ సందర్భంగా బ్లాక్ బస్టర్ సక్సెస్ మీట్‌ను నిర్వహించారు.

* ఈ సిరీస్‌ను ఆదరిస్తున్న ప్రేక్షకులకు, జీ5 బృందానికి అనిల్ గీలా  కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ కథ మన ఇంట్లో జరిగే సంఘటనల్లాగే ఉంటుందని, తమ కష్టానికి తగిన ఫలితం లభించిందన్నారు. ఈ సిరీస్ ZEE5లో దేశవ్యాప్తంగా టాప్‌లో ట్రెండ్ అవుతోందని.. అందరూ సబ్‌స్క్రైబ్ చేసి చూడాలని అనిల్ కోరారు.

* అనిల్ యూట్యూబ్ నుంచి ఓటీటీకి వచ్చాడని.. ఇకపై సినిమాల్లో కూడా దూసుకువెళ్లాలని అన్నారు ZEE5 తెలుగు కంటెంట్ హెడ్ దేశ్ రాజ్ సాయి తేజ్. తెలంగాణ నుంచి ఇంకా ప్రతిభావంతులు రావాలని, ఈ సిరీస్‌లో అందరూ అద్భుతంగా పనిచేశారని చెప్పారు. పైరసీలో చూడకుండా, ZEE5 సబ్‌స్క్రైబ్ చేసి చూడాలని సూచించారు.

* ఈ సిరీస్ కోసం అందరూ కష్టపడ్డామని, తెలంగాణ కథ అయినా అందరినీ ఆకట్టుకునేలా తీశామని నిర్మాత శ్రీరామ్ శ్రీకాంత్  అన్నారు. భవిష్యత్తులో ప్రపంచ స్థాయి కంటెంట్ తీసుకొస్తామని చెప్పారు.

* ఈ సిరీస్‌ను తన తండ్రికి అంకితం చేస్తున్నానని.. ఇందులోని కొన్ని సన్నివేశాలు తన జీవితంలోని అనుభవాల నుంచి తీసుకున్నామని దర్శకుడు శివ కృష్ణ బుర్రా చెప్పారు. టీమ్ అందరి కృషి, శ్రీకాంత్ విజువల్స్ వల్లే ఈ సిరీస్ ఇంత గొప్పగా వచ్చిందని.. అనిల్, వర్షిణి అద్భుతంగా నటించారని ప్రశంసించారు.

* ఈ అవకాశం ఇచ్చిన శివ, మధుర శ్రీధర్, ZEE5 బృందానికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు హీరోయిన్ వర్షిణి. అనిల్‌ గీలాతో కలిసి నటించడం సంతోషంగా ఉందని.. శ్రీకాంత్ విజువల్స్ అద్భుతంగా ఉన్నాయని చెప్పారు.
