Mothevari Love Story review: ‘మోతెవరి లవ్ స్టోరీ’ వెబ్ సిరీస్ రివ్యూ.. ఎలా ఉందంటే..

కథ విషయానికొస్తే.. తెలంగాణలోని ఆలేరు మండలంలోని రెండు గ్రామాల చుట్టే తిరిగే కథ. మోతెవరి అంటే ఊరికి పెద్ద అనే అర్ధం. అలా మోతెవరి పరశురామ్ కు ఇద్దరు కుమారులు సత్తయ్య (మురళీధర్ గౌడ్), నర్సింగ్ యాదవ్ (సాదన్న). వీళ్లిద్దరు వాళ్ల ఊర్లకు పెద్ద మనుషుల్లా వ్యవహరిస్తూ పెదరాయుడిలా వ్యవహరిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో సత్తయ్య బిడ్డ అనిత్ (వర్షిణి), పర్శి (అనిల్ గీలా) ఒకరినొకరు లవ్ చేసుకుంటారు. వీళ్లిద్దరు ఇంట్లో చెప్పకుండా లేచిపోయి పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటారు. అయితే మోతెవరి అయిన సత్తయ్య, నర్సింగ్ యాదవ్ లకు ఓ రహస్యం తెలుస్తుంది. పోతూ పోతూ వాళ్ల అయ్య పరశురామ్.. హైదరాబాద ఓ 5 గంటల స్థలం హనుమవ్వకు చెందాలని వీలునామా రాసి కన్నుమూస్తాడు. హనుమవ్వ దగ్గర సత్తయ్య.. ఆళ్ల మనవడితో తన కూతురు ప్రేమలో ఉందని చెబుతాడు. అపుడు హనుమవ్వ తన మనవడి సత్తయ్య ఇంటి అల్లుడిని చేసుకుంటే ఆ స్థలం ఇస్తానని షరతు పెడుతుంది. దీనికి సత్తయ్య ఒప్పుకుంటాడు. అదే సమయంలో నర్సింగ్ యాదవ్.. అన్నకు అప్పనంగా ఐదు గుంటల స్థల పోతుందనే బాధ ఉంటుంది. ఇక పర్శి, వర్షిణిల పెళ్లి ఆపనీకి నర్సింగ్ యాదవ్ చేయని కుట్రలుండవు. చివరకు పర్శి, వర్షిణిలు ఒక్కటయ్యారా.. ? అసలు నర్సింగ్, సత్తయ్య ల తండ్రి.. తన ఆస్తిలో కొంత భాగాన్ని హనుమవ్వకు ఎందుకు రాసాడు. ఆమె ఎవరనేది తెలియాలంటే ఈ వెబ్ సిరీస్ చూడాల్సిందే.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే.
ఈ మధ్యకాలంలో తెలంగాణ గ్రామీణ నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న సినిమాలకు సిరీస్ లకు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి ఆదరణ లభిస్తుంది. ఈ కోవలో వచ్చిన మరో వెబ్ సిరీస్ ‘మోతెవరి లవ్ స్టోరీ’. దర్శకుడు విలేజ్ లో అన్నాదమ్ముల మధ్య ఆధిపత్య పోరు.. ఆస్తి కోసం, ఆధిపత్యం కోసం బంధాలను సైతం పణంగా పెట్టడం వంటివి సీన్స్ బాగున్నాయి. ముఖ్యంగ అధికారం, డబ్బు కోసం విడిపోయిన ఇద్దరు అన్నదమ్ముల్లో పరివర్తన చెందడమే ఈ సిరీస్ ను రూపొందించారు. ముఖ్యంగా ఆస్తి కోసం విడిపోయిన అన్నాదమ్ములను బేస్ కొని సీరియస్ అంశాన్ని కామెడీగా చెప్పే ప్రయత్నం ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేసేలా చేసాడు దర్శకుడు శివకృష్ణ బుర్రా. ముఖ్యంగా మావన సంబంధాలన్ని ఆర్ధిక సంబంధాలే అన్న కారల్ మార్క్స్ సిద్దాంతాన్ని చూపిస్తూనే .. రక్త సంబంధాన్ని మించి బంధం లేదనేది కూడా చూపెట్టాడు. ముఖ్యంగా ఓ సిరీస్ కథను తనదైన హాస్య శైలితో మెప్పించాడు. స్టారింగ్ లో హీరో ఆత్మహత్యతో కథను స్టార్ట్ చేసి.. చివరకు ఎలా సుఖాంతం అవుతుందనేది చూపించాడు. ముఖ్యంగా హనుమవ్వ, పరశురామ్ ల ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఎపిసోడ్ బాగున్నాయి. మొదటి ఎపిసోడ్ లో కథ ఎంటర్ అవుతాము. రెండో ఎపిసోడ్ సోసోగా సాగిపోతుంది. మూడు, నాలుగు అనిత, పర్షిల లవ్ స్టోరీ. కామెడీ సీన్స్ ఆకట్టుకుంటాయి. చివరి మూడు ఎపిపోడ్లు ప్రేక్షకులను కట్టిపడేసాడు. ఏడు ఎపిసోడ్ల ఈ సిరీస్ అందరికి తప్పుకుండా నచ్చుతుంది.
నటీనటుల విషయానికొస్తే..
మురళీధర్ గౌడ్ లో ఎంత మంచి కామెడీ టైమింగ్ ఉందో ఇందులో చూడొచ్చు. ఈ వయసులో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా దూసుకుపోతున్నాడు. హీరోగా చేసిన అనిల్ గీలా, హీరోయిన్ గా నటించిన వర్షిణి, హనుమవ్వ పాత్ర చేసిన నటి ..సాదయ్య సహా ఇతర పాత్రల్లో నటించిన నటీనటులు తమ పరిధి మేరకు రాణించారు.
పంచ్ లైన్.. ఆకట్టుకునే తెలంగాణ ‘మోతెవరి లవ్ స్టోరీ’..
రేటింగ్: 3.25/5
