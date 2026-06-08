Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • /Jangaa Movie: ‘జంగా’ మోషన్ పోస్టర్.. పవర్‌ఫుల్‌గా హీరో లుక్

Jangaa Movie: ‘జంగా’ మోషన్ పోస్టర్.. పవర్‌ఫుల్‌గా హీరో లుక్

Jangaa Movie Poster: జంగా మూవీ మోషన్ పోస్టర్‌ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. అదేవిధంగా హీరో త్రిగుణ్ బర్త్ డే సందర్భంగా ఫస్ట్ పోస్టర్‌ను కూడా ఆడియన్స్‌కు పరిచయం చేశారు. పోస్టర్‌లో త్రిగుణ్ మాస్ లుక్‌లో పవర్‌ఫుల్‌గా కనిపిస్తున్నారు.

Written ByAshok Krindinti
Published: Jun 08, 2026, 08:26 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 08:26 PM IST
Jangaa Movie: ‘జంగా’ మోషన్ పోస్టర్.. పవర్‌ఫుల్‌గా హీరో లుక్
Image Credit: Jangaa Movie Poster

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Jangaa Movie: ‘జంగా’ మోషన్ పోస్టర్.. పవర్‌ఫుల్‌గా హీరో లుక్
Jangaa Movie18 min ago
2
Vizag Steel Plant Accident58 min ago
3
Navpancham raj yog 20261 hr ago
4
Sridhar Babu2 hrs ago
5
Manav Sutar2 hrs ago