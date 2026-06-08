Jangaa Movie Poster: త్రిగుణ్, నేహా పఠాన్, వరలక్ష్మీ శరత్ కుమార్ ప్రధాన పాత్రల్లో కేవిన్ గడ్డం (శ్రీహరి) దర్శకత్వంలో రూపొందిన మూవీ జంగా. RK ఫిల్మ్ ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్పై రమ్య కిలారి, జయచంద్ర నాయుడు కిలారి నిర్మిస్తున్నారు. శ్రావణ్, మధునందన్, గగన్ విహారి, చందు గౌడ, సమీర్, నాగ మహేష్, భూపాల్, రఘు కారుమంచి, రచ్చ రవి తదితరులు ఇతర పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. సోమవారం త్రిగుణ్ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా స్పెషల్ అప్డేట్ అందించారు మేకర్స్. జంగా మూవీకి సంబంధించిన పోస్టర్, మోషన్ పోస్టర్ను రిలీజ్ చేశారు. ఇందులోని విజువల్స్, సౌండింగ్, హీరో లుక్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి.
ఇప్పటివరకు లవర్ బాయ్లా కనిపించిన త్రిగుణ్.. ఈ సినిమాలో రా అండ్ రస్టిక్ లుక్లో మాసీగా కనిపిస్తుండడంతో మూవీపై బజ్ క్రియేట్ అయింది. తన కెరీర్లో తొలిసారి త్రిగుణ్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్, క్యారక్టర్ను సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన షూటింగ్ చివరి దశలో ఉన్నట్లు మేకర్స్ వెల్లడించారు. త్వరలోనే మరిన్ని అప్డేట్స్తో ఆడియన్స్ ముందుకు వస్తామని తెలిపారు. ఈ సినిమాకు కృష్ణ సౌరభ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా పనిచేస్తున్నారు. కెమెరామెన్గా వెంకట్ సి.దిలీప్ వర్క్ చేస్తుండగా.. ప్రసాద్ వర్మ, ప్రేమ్ రాజ్ మాటలు అందించారు. కాసర్ల శ్యాం, పూర్ణాచారి, కళ్యాణ్ చక్రవర్తి పాటలను రాశారు. ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు ప్రవీణ్ పూడి నిర్వర్తిస్తున్నారు.
సాంకేతిక బృందం:
బ్యానర్ : RK ఫిల్మ్ ఫ్యాక్టరీ
సమర్ఫణ : వనిత కిలారి
నిర్మాతలు : రమ్య కిలారి, జయచంద్ర నాయుడు కిలారి
స్టోరీ, రైటింగ్, డైరెక్షన్: కెవిన్ గడ్డం (శ్రీహరి)
కెమెరామెన్ : వెంకట్ సి. దిలీప్
ఎడిటర్ ప్రవీణ్ పూడి
మ్యూజిక్: కృష్ణ సౌరభ్
పాటలు : కాసర్ల శ్యాం, పూర్ణాచారి, కళ్యాణ్ చక్రవర్తి
మాటలు : ప్రసాద్ వర్మ, ప్రేమ్ రాజ్
ఆర్ట్ డైరెక్టర్: రఘు కులకర్ణి
కొరియోగ్రఫీ : కెవిన్ గడ్డం, డా.పేరిని రవితేజ
కాస్ట్యూమ్స్ : హర్ష, సంతోష్
ఫైట్స్ : వెంకట్ , కార్తిక్
PRO : సాయి సతీష్