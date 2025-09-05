English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Anushka Arrest: సినీ పరిశ్రమలో సంచలనం.. హీరోయిన్ అనుష్క అరెస్ట్!

Heroine Anushka Caughted Red Handed While Supplying Women To Trafficking: ఓ కేసులో హీరోయిన్‌ అనుష్కను పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేశారు. రెడ్‌ హ్యాండెడ్‌గా ఆమెను పోలీసులు పట్టుకోవడం సినీ పరిశ్రమలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. మహారాష్ట్రలోని థానేలో హీరోయిన్‌ను అరెస్ట్‌ చేసిన వార్త సంచలనం రేపుతోంది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Sep 5, 2025, 07:50 PM IST

Anushka Arrest: సినీ పరిశ్రమలో సంచలనం.. హీరోయిన్ అనుష్క అరెస్ట్!

Anushka Moni Mohan Das: సినీ పరిశ్రమలో ఓ వార్త సంచలనం రేపుతోంది. హీరోయిన్‌ అనుష్కను పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేశారనే వార్త కలకం రేపింది. వ్యభిచారం నిర్వహిస్తున్నారని.. మహిళలను ఆ రొంపిలోకి దింపుతున్నారని ఆరోపిస్తూ పోలీసులు హీరోయిన్‌ను అరెస్ట్‌ చేశారు. మహారాష్ట్రలోని థానే జిల్లాలో ఆమెను రెడ్‌ హ్యాండెడ్‌గా పట్టుకున్నారు. ఆమెతోపాటు విటులను కూడా అరెస్ట్‌ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ వార్తకు సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Also Read: Balakrishna: 'నేను ఇంకా హీరోగా ఎదగాలి.. నాన్న స్థాయికి చేరాలి..' బాలకృష్ణ

బెంగాలీ సినీ పరిశ్రమకు చెందిన హీరోయిన్‌ అనుష్క మోనీ మోహన్ దాస్ (41)ను మహారాష్ట్ర పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేశారు. థానే జిల్లాలో గుట్టుచప్పుడు కాకుండా అత్యంత గోప్యంగా హై ప్రొఫెల్‌ వ్యభిచారం నిర్వహిస్తున్నారు. అనుష్క మోనీ కొంతమంది యువతులతో వ్యభిచారం నిర్వహిస్తున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. మహిళా పోలీసు అధికారులతో కలిసి హీరోయిన్‌ నిర్వహిస్తున్న వ్యభిచారం గుట్టును రట్టు చేసింది. పక్కా ప్రణాళిక‌తో హీరోయిన్‌ అనుష్క మోనీ మోహన్‌ దాస్‌ను పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేశారు. ఆమె నిర్వహిస్తున్న వ్యభిచార కూపంలో చిక్కుకున్న మరో ఇద్దరు నటీమణులను కూడా పోలీసులు కాపాడారు. ఈ సంఘటన బెంగాలీ సినీ పరిశ్రమలో సంచలనం రేపింది. అయితే అనుష్కపై గతంలోనే చాలా ఆరోపణలు ఉన్నాయి. 

Also Read: Ration Cards: రేషన్‌ కార్డుదారులకు భారీ షాక్‌.. ఎల్లుండి రేషన్‌ షాపులు బంద్‌

చిక్కిందిలా..
అనుష్క వ్యభిచారం నిర్వహిస్తున్నారనే సమాచారం తెలుసుకున్న పోలీసులు ఆమెను సినిమా తరహాలో పట్టుకున్నారు. విటుల రూపంలో పోలీసులు అనుష్క మోనీని సంప్రదించారు. ఒక మాల్‌లో ఆమెను కలిసి వారి నుంచి డబ్బు తీసుకుంటుండగా పోలీసులు రెడ్‌హ్యాండెడ్‌గా పట్టుకున్నారు. ఆమెపై పలు కేసులు నమోదు చేసి కటకటాలకు పంపించారు. వ్యభిచార కూపం నుంచి రక్షించిన మహిళలను షెల్టర్ హోమ్‌కు తరలించారు.

అనుష్క ఎవరు?
బెంగాలీ సినీ పరిశ్రమలో అనుష్క మోనీ మోహన్‌ దాస్‌ గుర్తింపు పొందారు. బెంగాలీలో సినిమాలు, సీరియల్స్‌ చేశారు. అంతేకాకుండా తెలుగుతోపాటు హిందీ తదితర భాషల్లో ఆమె నటించారు.

Also Read: YS Jagan: మీకు ఓటేస్తే.. చంద్రబాబు ఇంత అధ్వానంగా పరిపాలిస్తారా?

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

