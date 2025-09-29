Piracy Gang: సినీ పైరసీ ముఠా అరెస్ట్.. ఇండస్ట్రీకి రూ.22,400 కోట్ల నష్టం

Hyderabad Cyber Crime: సినీ పరిశ్రమను దెబ్బతీస్తున్న పైరసీ ముఠాపై హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు పైచేయి సాధించారు. భారీ స్థాయి మూవీ పైరసీ రాకెట్ను పోలీసులు పట్టుకుని ఐదుగురు కీలక దోషులను అరెస్ట్ చేశారు. పైరసీ భారతీయ సినీ పరిశ్రమపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతూ, భారీ ఆర్థిక నష్టాలను కలిగించి, అభివృద్ధిని అడ్డుకుంటుండడంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించిన పోలీసులు ప్రధాన ముఠా ఆటను కట్టడి చేశారు. 2023లో భారతీయ వినోద పరిశ్రమపై పైరసీ కారణంగా దాదాపు రూ.22,400 కోట్ల నష్టం జరిగింది.
హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు ప్రధాన సినిమా పైరసీ రాకెట్ను పట్టుకున్నారు. కాపీరైట్ రక్షణ పొందిన సినిమాలను అక్రమంగా పంపిణీ చేసిన ఐదుగురు ముఖ్య నిందితులను అరెస్ట్ చేయగా.. సహకరించిన ఐదుగురికి నోటీసులు జారీ చేశారు. హిట్ 3, ది థర్డ్ కేస్, సింగిల్, కుబేరా, హరి హర వీర మల్లు వంటి పలు కొత్త తెలుగు సినిమాల పైరసీ కూడా చేశారు. తమిళ్ బ్లాస్టర్స్ (1TamilBlasters), మూసీ రూల్జ్ (5MoviezRulz), తమిళ్ ఎంవీ (1TamilMV) వంటి అక్రమ వెబ్సైట్లలో వీటిని అప్లోడ్ చేశారు. అరెస్టయిన నిందితులు అశ్వని కుమార్, సిరిల్ ఇన్ఫంట్ రాజ్ అమలదాస్, జాన కిరణ్ కుమార్, సుధాకరన్, అర్సలాన్ అహ్మద్
సిరిల్ రాజ్ ఒక సర్వర్ హోస్టింగ్ కంపెనీ నుంచి పారిస్ లొకేషన్కు రెండు ప్రత్యేక వర్చువల్ మెషిన్ సర్వర్లను కొనుగోలు చేసి.. అన్ని పైరేటెడ్ సినిమాలను నిల్వ చేయడానికి.. తమిళ్ బ్లాస్టర్ వెబ్సైట్ నడపడానికి, టెలిగ్రామ్ అప్లికేషన్, జీమెయిల్ ఖాతాలు, ప్రోటాన్ మెయిల్ ఖాతాలు, వెబ్సైట్ ఆపరేషన్కు సంబంధించిన ఇతర కార్యకలాపాలను నిర్వహించడానికి వీఎంవేర్తో కలిసి సినిమాలు పైరసీ చేశాడు. డిజిటల్ మీడియా కంపెనీల ప్రధాన సర్వర్లను హ్యాక్ చేసి స్టూడియో కాపీల నుంచి హెచ్డీ సినిమాలు తీసుకుంటున్నారు.
అశ్వనీ కుమార్ ప్రధాన సర్వర్లను హ్యాక్ చేసి యాక్సెస్ చేసి.. ఆ హెచ్డీ సినిమాలను గేమింగ్, బెట్టింగ్ నిర్వాహకులతో టెలిగ్రామ్ ఛానల్లలో షేర్ చేస్తున్నాడు. నిందితులు వేర్వేరు యూజర్ ఐడీలతో వేర్వేరు టెలిగ్రామ్ ఛానెల్లను ఉపయోగించారు. వీటి ద్వారా పైరేటెడ్ లేదా హెచ్డీ సినిమా కంటెంట్ పంచే వ్యక్తులు, పైరసీ సినిమా వెబ్సైట్లు నడిపే వారు, వెబ్సైట్లు లైవ్లో ఉన్నాయా లేదా డౌన్లో ఉన్నాయా అని తనిఖీ చేసే వ్యక్తులు, వెబ్సైట్లలో కంటెంట్ను నిజంగా అప్లోడ్ చేసే వ్యక్తులు, మొత్తం నెట్వర్క్కు స్పాన్సర్ చేసి నిధులు సమకూర్చే గేమింగ్/బెట్టింగ్ నిర్వాహకులు వీరంతా పరస్పరం టెలిగ్రామ్ ఐడి ద్వారానే ఒకరినొకరు గుర్తిస్తున్నారు.
పైరసీ వెబ్సైట్లు ఇవే
1TamilMV, 1TamilBlasters, Movierulz
పైరసీ చేసిన సినిమాలు
నాయీ సేకర్ (NAAI SEKAR), ఆర్మీ, వేగం, వరలారు ముక్కియమ్, కురుత్తి ఆట్టం, సినాం, రాధే శ్యామ్, దసరా, లక్కీ భాస్కర్, డాకు మహారాజ్
సినీ పరిశ్రమకు ఊరట
పైరసీకి వ్యతిరేకంగా పోరాటంలో హైదరాబాద్ సైబర్ పోలీస్ మరియు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎల్లప్పుడూ ముందు వరుసలో ఉన్నాయి. దేశం మొత్తంలో పైరసీకి వ్యతిరేకంగా జరిగిన అత్యంత ముఖ్యమైన పురోగతులు, హైదరాబాద్, తెలంగాణ పోలీసుల ప్రయత్నాలు చేశారు. తెలుగు సినిమా మాత్రమే కాకుండా తమిళ, కన్నడ, మలయాళం, బాలీవుడ్, హాలీవుడ్ సినిమాల పైరేట్లను కూడా వీరి అరెస్ట్తో బహిర్గతమైంది.
