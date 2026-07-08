/మౌనం వీడిన స్టార్‌ ప్రొడ్యూసర్‌ నాగవంశీ.. ఇక డ్యామేజ్ చేస్తానని స్ట్రాంగ్‌ వార్నింగ్‌

Producer Naga Vamsi: తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో కొంతకాలంగా స్టార్ నిర్మాత సూర్యదేవర నాగవంశీ చుట్టూ ఎన్నో వివాదాలు తిరిగాయి. ఆయన వరుసగా ట్రెండింగ్ అంశాలపై మాట్లాడుతూ వివాదాల్లో చిక్కుకుంటున్నారు. ఇటీవల థియేటర్ల కేటాయింపులు, సినిమా రిలీజ్ల వ్యవహారం, సినీ పరిశ్రమలో రాజకీయాలు, ఫిలిం ఛాంబర్లో జరిగిన వేడివేడి సమావేశాలు... ఇలా ఏ అంశం వచ్చినా నాగవంశీ పేరు చర్చల్లో వినిపించింది. కొందరు నిర్మాతలు, పరిశ్రమకు చెందిన ప్రముఖులు పరోక్షంగా చేసిన వ్యాఖ్యలు కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరలయ్యాయి. దీంతో నాగవంశీని కొందరు టార్గెట్ చేస్తున్నారనే చర్చలు కూడా బలంగా వినిపించాయి.
ఎందుకు సైలెంట్
సాధారణంగా ఎలాంటి విమర్శ వచ్చినా అదే స్థాయిలో కౌంటర్ ఇచ్చే నాగవంశీ ఈసారి మాత్రం ఆశ్చర్యకరంగా మౌనం పాటించారు. దీంతో 'ఫైర్ బ్రాండ్ ప్రొడ్యూసర్ ఎందుకు సైలెంట్ అయ్యారు?', 'వెనక్కి తగ్గారా?', 'ఒత్తిడికి లొంగిపోయారా?' అంటూ రకరకాల ప్రచారాలు జరిగాయి. అయితే ఆ మౌనం వెనుక ఉన్న అసలు కారణాన్ని ఇప్పుడు ఆయనే బయటపెట్టారు. కొన్నాళ్లుగా తాను మౌనంగా ఎందుకు ఉంటున్నారనే రహాస్యం చెప్పారు.
మేం కంటెంట్ యజమానులం
'కొంతమంది కావాలనే రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు చేస్తారు. వాళ్ల మాటలకు వెంటనే స్పందిస్తే వాళ్లకే కావాల్సిన ప్రచారం దొరుకుతుంది. అందుకే నేను ఆగాను. కానీ నేను మర్చిపోయానని.. వదిలేశానని మాత్రం ఎవరూ అనుకోవద్దు' అంటూ నాగవంశీ ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. కొందరికి ఈ వ్యాఖ్యలతో స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చారని అర్థమవుతోంది. నాగవంశీ వ్యాఖ్యలు ప్పుడు తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో సంచలనంగా మారాయి. అంతేకాకుండా.. 'మేం కంటెంట్ యజమానులం. మేం చేయాల్సిన ప్రభావం ఎప్పుడు చూపించాలో మాకు తెలుసు. సరైన సమయం వచ్చినప్పుడు మా సమాధానం మాటల్లో కాదు.. చేతల్లో ఉంటుంది. నా దగ్గరున్న అస్త్రాలు ఒక్కొక్కటిగా బయటకు వస్తాయి' అంటూ తనపై విమర్శలు చేస్తున్నవారికి నాగవంశీ కౌంటర్గా ఇచ్చిపడేశారు. ఆయన చేసిన హెచ్చరికలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
స్ట్రాంగ్ మెసేజ్
ఈ వ్యాఖ్యలతో నాగవంశీ అసలు ఎవరికి వార్నింగ్ ఇచ్చారు? ఇటీవల తనపై విమర్శలు చేసిన వారికేనా? ఫిలిం ఛాంబర్లో తనతో విభేదించిన వర్గానికేనా? లేక తనను తక్కువ అంచనా వేసిన వారందరికీ ఒకేసారి స్ట్రాంగ్ మెసేజ్ పంపించారా? అనే చర్చలు ఇప్పుడు టాలీవుడ్ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారాయి. ఒకప్పుడు మాటలతో కౌంటర్ ఇచ్చిన నాగవంశీ.. ఇప్పుడు 'సమయం వచ్చినప్పుడు చూస్తారు' అంటూ చేసిన వ్యాఖ్యలు సినీ పరిశ్రమలో కొత్త ఉత్కంఠకు తెరలేపాయి.
విజయం కోసం భారీ ఆశలు
ఆ 'సరైన సమయం' ఎప్పుడు వస్తుంది? ఆయన చెప్పిన 'అస్త్రాలు' ఏమిటి? ఎవరిని ఉద్దేశించి ఈ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు? అనే ప్రశ్నలకు సమాధానం కోసం ఇప్పుడు సినీ వర్గాలు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాయి. కాగా అక్కినేని అఖిల్ నటించిన 'లెనిన్' సినిమాకు నిర్మాతగా నాగవంశీ వ్యవహరించాడు. విజయం కోసం హీరోతోపాటు నిర్మాత నాగవంశీ భారీ ఆశలు పెట్టుకున్నారు. వీరిద్దరికీ లెనిన్ సినిమా హిట్ కావాల్సిన అవసరం చాలా చాలా ఉంది.