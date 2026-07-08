Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • /మౌనం వీడిన స్టార్‌ ప్రొడ్యూసర్‌ నాగవంశీ.. ఇక డ్యామేజ్ చేస్తానని స్ట్రాంగ్‌ వార్నింగ్‌

మౌనం వీడిన స్టార్‌ ప్రొడ్యూసర్‌ నాగవంశీ.. ఇక డ్యామేజ్ చేస్తానని స్ట్రాంగ్‌ వార్నింగ్‌

Star Producer Naga Vamsi Reveals Know Why Silence In Recent Times: తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో స్టార్‌ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్న నాగవంశీ ఇటీవల తరచూ వివాదాల్లో చిక్కుకుంటున్నారు. అయితే కొన్నాళ్లుగా వివాదాలకు దూరంగా ఉండడానికి గల కారణాలు వివరించిన నిర్మాత.. ఈ సందర్భంగా కొందరికి స్ట్రాంగ్‌ వార్నింగ్‌ ఇచ్చారు. అదేమిటో తెలుసుకుందాం.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 08, 2026, 12:46 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 12:46 AM IST
మౌనం వీడిన స్టార్‌ ప్రొడ్యూసర్‌ నాగవంశీ.. ఇక డ్యామేజ్ చేస్తానని స్ట్రాంగ్‌ వార్నింగ్‌
Image Credit: Naga VamsiSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
మౌనం వీడిన స్టార్‌ ప్రొడ్యూసర్‌ నాగవంశీ.. ఇక డ్యామేజ్ చేస్తానని స్ట్రాంగ్‌ వార్నింగ్‌
Naga Vamsi7 min ago
2
brs party23 min ago
3
Telangana CM47 min ago
4
Godavari River59 min ago
5
FIFA World cup 2026 Belgium3 hrs ago