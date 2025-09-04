English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Movie Ticket GST: సినిమా లవర్స్‌కు గుడ్‌న్యూస్..టికెట్లు రేట్లు మరింత తగ్గనున్నాయి?

Movie Ticket GST Percentage: ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఇటీవల GST రేట్లను తగ్గిస్తున్నట్లు ప్రకటించిన తర్వాత, కొత్త స్లాబ్‌లను ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ తాజాగా ప్రకటించారు. అనేక వస్తువులపై ఉన్న పన్ను స్లాబ్‌లను సవరించారు. రాబోయే సెప్టెంబరు 22 తేదీ నుంచి 5%, 18% కొత్త జీఎస్టీ రేట్లు అమల్లోకి రానున్నాయి. ఈ క్రమంలో సినిమా టికెట్లపై కూడా ఈ మార్పు రానుంది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Sep 4, 2025, 01:58 PM IST

Movie Ticket GST Percentage: ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఇటీవల GST రేట్లను తగ్గిస్తున్నట్లు ప్రకటించిన తర్వాత, కొత్త స్లాబ్‌లను ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ తాజాగా ప్రకటించారు. అనేక వస్తువులపై ఉన్న పన్ను స్లాబ్‌లను సవరించారు. రాబోయే సెప్టెంబరు 22 తేదీ నుంచి 5%, 18% కొత్త జీఎస్టీ రేట్లు అమల్లోకి రానున్నాయి. ఈ క్రమంలో సినిమా టికెట్లపై కూడా ఈ మార్పు రానుంది. గతంలో 12% పన్ను విధించిన రూ.100 లేదా అంతకంటే తక్కువ ధర గల టిక్కెట్లు ఇప్పుడు 5% తక్కువ GST రేటుతో వర్తిస్తుంది. అయితే రూ.100 కంటే ఎక్కువ ధర గల టిక్కెట్లపై GST మునుపటిలాగే 18% ఉంటుంది.

సినిమా టిక్కెట్లపై 5% GST
వస్తు సేవల పన్ను (GST) కౌన్సిల్ అనేక విషయాలపై పన్ను శ్లాబులను సవరించింది. 5%, 18% కొత్త రేట్లు సెప్టెంబర్ 22, 2025 నుండి అమల్లోకి తేనుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో సింగిల్ స్క్రీన్, చిన్న నగరాల్లో సినిమా టిక్కెట్లను కొనుగోలు చేయడం మరింత చౌకగా మారుతుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు కొత్త GST నిబంధనల ప్రకారం, రూ. 100 లేదా అంతకంటే తక్కువ ధర గల టిక్కెట్లపై 12% రేటుతో 5% ITCతో GST విధిస్తున్నారు.

ప్రయోజనం ఏమిటి
తక్కువ ధర గల టిక్కెట్లపై 7% పన్ను తగ్గింపు దేశవ్యాప్తంగా సింగిల్ స్క్రీన్ థియేటర్లలో సినిమాలు చూడటం చౌకగా చేస్తుంది. ఇది వ్యాపారాన్ని పెంచుతుంది. ఎక్కువ మంది థియేటర్లకు వచ్చేందుకు అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంటున్నారు. ఇది నిర్మాతలకు మాత్రమే కాకుండా పంపిణీదారుల నుండి ప్రదర్శకుల వరకు అందరికీ ప్రయోజనం కలగనుంది.

మల్టీప్లెక్స్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అభ్యర్థన
మల్టీప్లెక్స్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (MAI) ప్రభుత్వాన్ని రూ. 300 వరకు ధర ఉన్న సినిమా టిక్కెట్లను 5% స్లాబ్ కిందకు తీసుకురావాలని అభ్యర్థించింది. ఎందుకంటే ఈ చర్య సినిమాలను మరింత ధరలను తగ్గించినట్లు అవుతుంది. దీంతో నగరాలు, పట్టణాల్లోని థియేటర్లను పెంచేందుకు సహకరించడం సహా ఆదాయంపై కూడా ప్రభావం చూపుతుంది. 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

GST Council meetingGST Slab ChangeGST Tax Slab ChangeGST Slab Change IndiaNirmala Sitharaman GST Announcement

