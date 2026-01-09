Mana Shankara Vara Prasad Tickets Hike: మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన తాజా చిత్రం 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు' సంక్రాంతి బరిలో నిలుస్తూ బాక్సాఫీస్ వద్ద సందడి చేసేందుకు సిద్ధమైంది. ఈ సినిమా పట్ల ప్రేక్షకుల్లో ఉన్న భారీ అంచనాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చిత్ర యూనిట్కు సానుకూల వార్త అందించింది. సినిమా టికెట్ ధరల పెంపుతో పాటు ప్రత్యేక షోలకు అనుమతినిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
టికెట్ ధరల పెంపు వివరాలు
సినిమా నిర్మాణ బడ్జెట్, భారీ తారాగణాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుని.. జనవరి 12 నుండి 10 రోజుల పాటు పెంచిన ధరలు అమలులో ఉంటాయని ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది. ఈ సినిమా కోసం సింగిల్ స్క్రీన్స్లో ప్రస్తుత ధరపై అదనంగా రూ.100 పెంచుకోవడానికి అనుమతి ఇవ్వగా.. మల్టీప్లెక్స్ల్లో ప్రస్తుతం ఉన్న ధరపై అదనంగా రూ.120 పెంచేందుకు ఏపీలోని కూటమి ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఈ ధరల పెంపు సంక్రాంతి సీజన్ ముగిసే వరకు కొనసాగనుంది. ఇది బాక్సాఫీస్ వసూళ్లకు పెద్ద ప్లస్ పాయింట్గా మారనుంది.
ప్రీమియర్ షో..రిలీజ్ డేట్
మెగా అభిమానుల కోసం జనవరి 11వ తేదీ రాత్రే సందడి మొదలుకానుంది. ఆ రోజు రాత్రి 8 PM నుండి 10 PM మధ్య ప్రత్యేక ప్రీమియర్ షోలు ప్రదర్శించడానికి ప్రభుత్వం అనుమతినిచ్చింది. అంటే, సంక్రాంతికి ఒక రోజు ముందే థియేటర్లలో మెగా ఉత్సవం ప్రారంభం కాబోతోంది అన్నమాట.
బాక్సాఫీస్ వద్ద సంక్రాంతి పోరు
ఈ సినిమా టైటిల్ 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు' అనేది చిరంజీవి అసలు పేరు కావడంతో అభిమానుల్లో సినిమాపై విపరీతమైన క్యూరియాసిటీ నెలకొంది. సంక్రాంతి సెలవుల నేపథ్యంలో ఈ టికెట్ ధరల పెంపు, ముందస్తు షోలు నిర్మాతలకు భారీ లాభాలను తెచ్చిపెట్టే అవకాశం ఉంది. ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఈ వెసులుబాటుతో మెగాస్టార్ తన సత్తా చాటేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు.
