Mana Shankara Vara Prasad Movie Ticket Price Hike: మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన 'మన శివశంకర్ వరప్రసాద్ గారు' చిత్ర యూనిట్కు తెలంగాణ ప్రభుత్వం అదిరిపోయే సంక్రాంతి కానుకను అందించింది. ఈ సినిమా టికెట్ ధరల పెంపునకు, ప్రత్యేక షోలకు అనుమతినిస్తూ ప్రభుత్వం అధికారికంగా జీవో విడుదల చేసింది. స్పెషల్ షోలతో పాటు టికెట్ రేటును ఎంత మేర పెంచిందనే వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
సాధారణంగా సినిమాలు విడుదల రోజున సందడి మొదలవుతుంది, కానీ మెగాస్టార్ సినిమా కోసం ఒక రోజు ముందే థియేటర్లు ముస్తాబవుతున్నాయి. జనవరి 11వ తేదీ రాత్రి 8:00 PM కి ప్రీమియర్ షోలు ప్రదర్శించడానికి ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది. ఈ ప్రత్యేక షో కోసం టికెట్ ధరను రూ.600 గా నిర్ణయించారు.
టికెట్ ధరల పెంపు వివరాలు
సంక్రాంతి రద్దీతో పాటు సినిమాపై ఉన్న అంచనాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, వారం రోజుల పాటు (జనవరి 12 నుండి 18 వరకు) పెంచిన ధరలు అమలులో ఉండేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు' సినిమాను సింగిల్ స్క్రీన్ టికెట్పై రూ.50..అలాగే మల్టీప్లెక్స్ల్లో ఒక్కో టికెట్పై రూ.100 పెంచుకునేందుకు రేవంత్ సర్కార్ చిత్రబృందానికి అనుమతిని ఇచ్చింది. ఈ పెంపు జనవరి 18వ తేదీ వరకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది. ఆ తర్వాత సాధారణ ధరలు వర్తిస్తాయి.
మెగాస్టార్ బాక్సాఫీస్ మేనియా
చిరంజీవి అసలు పేరుతో వస్తున్న ఈ సినిమాపై ఇప్పటికే భారీ హైప్ నెలకొంది. సంక్రాంతి సీజన్ కావడంతో ఈ ధరల పెంపు చిత్ర వసూళ్లకు పెద్ద ఎత్తున ఊతమివ్వనుంది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఈ వెసులుబాటుతో మెగా అభిమానులు పండగకు ఒక రోజు ముందే థియేటర్ల వద్ద హంగామా చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నారు.
ముఖ్య గమనిక: ప్రభుత్వం కేవలం వారం రోజుల పాటు మాత్రమే ఈ ధరల పెంపునకు అవకాశం కల్పించింది. కాబట్టి, పండగ సెలవుల్లో సినిమా చూడాలనుకునే వారు ఈ మార్పులను గమనించి టికెట్లు బుక్ చేసుకోవడం ఉత్తమం.
