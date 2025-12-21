Mowgli: ‘రాజా సాబ్’ కంటే ముందే రోషన్ కనకాల ‘మోగ్లీ’ మూవీతో లాభాల బాట పట్టిన పీపుల్స్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ..

స్టార్ యాంకర్ సుమ కనకాల కొడుకు.. రోషన్ కనకాల కథానాయకుడిగా నటించిన చిత్రం ‘మోగ్లీ’. లాస్ట్ వీక్ బాలయ్య ‘అఖండ 2’ తో పోటీని తట్టుకొని ఈ సినిమా డీసెంట్ వసూళ్లను దక్కించుకుంది. ఈ చిత్రాన్ని ‘కలర్ ఫోటో’ ఫేమ్ సందీప్ రాజ్ డైరెక్ట్ చేశారు. పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్పై తెరకెక్కిన..ఈ సినిమా డిసెంబర్ 13, 2025న థియేటర్లలో విడుదలైంది. అడవుల నేపథ్యంతో, ప్రేమ, భావోద్వేగాలు, కర్మ సిద్ధాంతాన్ని.. కలిపి ఈ సినిమా తెరకెక్కింది. అంతేకాదు ఈ సినిమా ప్రేక్షకులకు మెప్పించడం విశేషం. అఖండ 2 భారీ వసూల్లతో దూసుకుపోతున్న ఈ సినిమాకు వచ్చిన టాక్ తో మంచి వసూళ్లనే రాబట్టి వారం రోజుల్లోనే ఈ సినిమా థియేట్రికల్ బిజినెస్ కు సంబంధించి బ్రేక్ ఈవెన్ పూర్తి చేసుకొని లాభాల్లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వడం విశేషం. పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీకి జనవరిలో ‘ది రాజా సాబ్’ మూవీతో పలకరించబోతున్నారు. ఆ సినిమా కంటే ముందే ఈ సినిమా హిట్ టాక్ కావడం నిర్మాతలకు మంచి జోష్ ఇచ్చిందనే చెప్పాలి.
సెన్సిబుల్ బడ్జెట్తో రూపొందిన ఈ మూవీ..రెండో వారంలోకి అడుగుపెట్టే సమయానికి ప్రాఫిట్స్ లోకి వచ్చేసింది. థియేట్రికల్, నాన్-థియేట్రికల్ వసూళ్లన్నీ కలుపుకొని దాదాపు రూ. 10 కోట్ల రూపాయలు సాధించిన ‘మోగ్లీ’ నిర్మాతలకు మంచి లాభాలను తెచ్చిపెట్టిందని ట్రేడ్ అనలిస్టులు చెబుతున్న మాట.
Read more: సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..
Read more: సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!
కంటెంట్ ఉన్న సబ్జెక్ట్ కు కటౌట్ తో పనిలేదని ‘మోగ్లీ’ లాంటి చిత్రం నిరూపించిందన్నారు. ఈ చిత్రంలో రోషన్ కనకాల యాక్షన్, ఎమోషన్స్ అద్భుతంగా నటించి మెప్పించాడు.అతని నటనకు మంచి ప్రశంసలు లభిస్తున్నాయి. హీరోగా రోషన్ కి ఇది తొలి సక్సెస్ అని చెప్పాలి.
విలన్ పాత్రలో చేసిన బండి సరోజ్ కుమార్ నటనకు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. డైరెక్టర్ సందీప్ రాజ్ అనుకున్న బడ్జెట్లో ఈ సినిమాను తెరకెక్కించాడు. రూ. 8 కోట్లలో సినిమాని టాప్ క్యాలిటీతో పూర్తి చేశారు. థియేట్రికల్, నాన్-థియేట్రికల్ కలుపుకొని రూ.10 కోట్లు వచ్చేసింది. నిర్మాతలకు దాదాపు రూ. 2 కోట్లకు పైగా లాభాలను తీసుకొచ్చింది.
TG విశ్వ ప్రసాద్, కృతి ప్రసాద్ నిర్మించిన మోగ్లీ, చిన్న, మీడియం బడ్జెట్ సినిమాలు ఆడియన్స్ థియేటర్లకు రప్పించడంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న ఈ సమయంలో ఇండస్ట్రీకి మంచి ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చింది. రాబోయే సంక్రాంతికి ‘ది రాజాసాబ్’ మూవీతో మరో సక్సెస్ ను అందుకుంటామనే ధీమాలో ఉన్నారు.
Read more: నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు..
Read more: Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.