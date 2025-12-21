English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Telugu News
  వినోదం
  • Mowgli: ‘రాజా సాబ్’ కంటే ముందే రోషన్ కనకాల ‘మోగ్లీ’ మూవీతో లాభాల బాట పట్టిన పీపుల్స్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ..

Mowgli: ‘రాజా సాబ్’ కంటే ముందే రోషన్ కనకాల ‘మోగ్లీ’ మూవీతో లాభాల బాట పట్టిన పీపుల్స్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ..

Mowgli Box Office Collections: సందీప్ రాజ్ దర్శకత్వంలో పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్ పై తెరకెక్కిన చిత్రం ‘మోగ్లీ’. గత వారం విడుదలైన ఈ సినిమా వారం రోజుల్లో మోగ్లీ థియేట్రికల్ బిజినెస్ పూర్తి చేసుకొని లాభాల్లోకి వచ్చింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 21, 2025, 09:31 AM IST

స్టార్ యాంకర్ సుమ కనకాల కొడుకు.. రోషన్ కనకాల కథానాయకుడిగా నటించిన చిత్రం ‘మోగ్లీ’. లాస్ట్ వీక్ బాలయ్య ‘అఖండ 2’ తో పోటీని తట్టుకొని ఈ సినిమా డీసెంట్ వసూళ్లను దక్కించుకుంది. ఈ చిత్రాన్ని ‘కలర్ ఫోటో’ ఫేమ్ సందీప్ రాజ్ డైరెక్ట్ చేశారు.  పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కిన..ఈ సినిమా డిసెంబర్ 13, 2025న థియేటర్లలో విడుదలైంది. అడవుల నేపథ్యంతో, ప్రేమ, భావోద్వేగాలు, కర్మ సిద్ధాంతాన్ని.. కలిపి ఈ సినిమా తెరకెక్కింది. అంతేకాదు ఈ సినిమా ప్రేక్షకులకు మెప్పించడం విశేషం. అఖండ 2 భారీ వసూల్లతో దూసుకుపోతున్న ఈ సినిమాకు వచ్చిన టాక్ తో మంచి వసూళ్లనే రాబట్టి వారం రోజుల్లోనే ఈ సినిమా థియేట్రికల్ బిజినెస్ కు సంబంధించి బ్రేక్ ఈవెన్ పూర్తి చేసుకొని లాభాల్లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వడం విశేషం.  పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీకి జనవరిలో ‘ది రాజా సాబ్’ మూవీతో పలకరించబోతున్నారు. ఆ సినిమా కంటే ముందే ఈ సినిమా హిట్ టాక్ కావడం నిర్మాతలకు మంచి జోష్ ఇచ్చిందనే చెప్పాలి. 

సెన్సిబుల్ బడ్జెట్‌తో రూపొందిన ఈ మూవీ..రెండో వారంలోకి అడుగుపెట్టే సమయానికి ప్రాఫిట్స్ లోకి వచ్చేసింది. థియేట్రికల్, నాన్-థియేట్రికల్ వసూళ్లన్నీ కలుపుకొని దాదాపు రూ. 10 కోట్ల రూపాయలు సాధించిన ‘మోగ్లీ’ నిర్మాతలకు మంచి లాభాలను తెచ్చిపెట్టిందని ట్రేడ్ అనలిస్టులు చెబుతున్న మాట.  

కంటెంట్‌ ఉన్న సబ్జెక్ట్ కు కటౌట్ తో పనిలేదని ‘మోగ్లీ’ లాంటి చిత్రం నిరూపించిందన్నారు.  ఈ చిత్రంలో రోషన్ కనకాల యాక్షన్, ఎమోషన్స్ అద్భుతంగా నటించి మెప్పించాడు.అతని నటనకు మంచి ప్రశంసలు లభిస్తున్నాయి. హీరోగా రోషన్ కి ఇది తొలి సక్సెస్ అని చెప్పాలి.  

విలన్ పాత్రలో చేసిన బండి సరోజ్ కుమార్ నటనకు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది.  డైరెక్టర్ సందీప్ రాజ్ అనుకున్న బడ్జెట్లో ఈ సినిమాను తెరకెక్కించాడు. రూ. 8 కోట్లలో సినిమాని టాప్ క్యాలిటీతో పూర్తి చేశారు. థియేట్రికల్, నాన్-థియేట్రికల్ కలుపుకొని రూ.10 కోట్లు వచ్చేసింది. నిర్మాతలకు దాదాపు రూ. 2 కోట్లకు పైగా లాభాలను తీసుకొచ్చింది.   

TG విశ్వ ప్రసాద్, కృతి ప్రసాద్ నిర్మించిన మోగ్లీ, చిన్న, మీడియం బడ్జెట్ సినిమాలు ఆడియన్స్  థియేటర్లకు రప్పించడంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న ఈ సమయంలో ఇండస్ట్రీకి మంచి ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చింది. రాబోయే సంక్రాంతికి ‘ది రాజాసాబ్’ మూవీతో మరో సక్సెస్ ను అందుకుంటామనే ధీమాలో ఉన్నారు.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Mowgli collectionsMowgli Box Office CollectionsMowgli Break Even doneMowgli Movie ReviewMowgli Review And Rating

