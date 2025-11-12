Mowgli Teaser: యాంకర్‌ సుమ కొడుకు మోగ్లీ సినిమా టీజర్‌.. 'మగాడి జీవితంలో అదొక్కటే వరం!'

Roshan Kanakala Mowgli Teaser: తన తల్లిదండ్రుల గుర్తింపుతో సినీ పరిశ్రమలోకి అడుగుపెట్టిన రోషన్ కనకాల వరుసగా సినిమాలు చేస్తున్నాడు. తొలి సినిమాతో పర్వాలేదనిపించగా మరో సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చేందుకు సిద్ధమయ్యాడు. ఈ క్రమంలోనే అతడు నటిస్తున్న సినిమా మోగ్లీ. అటవీ నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న మోగ్లీ సినిమా టీజర్ విడుదలైంది. సాక్షి మదోల్కర్తో జత కట్టిన రోషన్ నటించిన సినిమా టీజర్ ఎలా ఉందో చూద్దాం. ఈ సినిమాతో గుర్తింపు తెచ్చుకుంటాడా? లేదా అనే వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
యాంకర్ సుమ కనకాల, నటుడు రాజీవ్ కనకాల తనయుడు రోషన్ కనకాల. 2023లో బబుల్గమ్ సినిమాతో వచ్చి పర్వాలేదనిపించుకున్నాడు. తాజాగా మోగ్లీ పేరిట రెండో సినిమా చేస్తున్నాడు. జాతీయ అవార్డు గ్రహీత సందీప్ రాజ్ దర్శకత్వంలో సాక్షి మదోల్కర్తో జత కట్టి రోషన్ నటిస్తున్నాడు. ఆ సినిమా టీజర్ బుధవారం విడుదల కాగా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటోంది. హనుమాన్ చాలీసాతో ప్రారంభమైన టీజర్లో రోషన్, సాక్షి చెట్టుకు వేలాడుతూ కనిపించారు.
పోలీస్ కావాలని కలలు కనే యువకుడి పాత్రలో రోషన్ కనకాల కనిపించాడు. పోలీస్ అయ్యేందుకు సినీ పరిశ్రమలో పాత్రలు చేస్తూ కష్టపడుతున్నట్టు టీజర్ను చూస్తే అర్థమవుతోంది. అక్కడే హీరోయిన్ సాక్షిని చూసిన రోషన్ ఇష్టపడి పెళ్లి చేసుకునేందుకు సిద్ధమయ్యాడు. ఆ తర్వాత విలన్ ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. అక్కడితో కథ మారిపోయిందని భావించవచ్చు. ఈ టీజర్లో కొన్ని డైలాగ్లు ఆకట్టుకుంటున్నాయి. 'మనకెందుకు మాయ కోపాలు ఇయన్నీ. పావుగంట ఆపకుంటే నవ్వుకుంటేనే బుగ్గలు నొప్పొస్తాయి. అలాంటిది జీవితాంతం ఆనందంగా ఉండాలంటే ఎలా చెప్పు?' అనే డైలాగ్ ఆకట్టుకుంటోంది. 'మగాడిగా పుట్టడం పెద్ద దరిద్రం రా! మూత్రం వస్తే ఎక్కడపడితే అక్కడ పోసే వరం తప్ప దేనికి పనికిరాని బతుకులు మనవి' అంటూ భావోద్వేగంతో రోషన్ చెప్పాడు.
చిత్రంలో సాక్షి మలోద్కర్ అందంగా కనిపించగా.. విలన్గా బండి సరోజ్ కుమార్ నటిస్తున్నాడు అటవీ నేపథ్యంలో సాగే చిత్రంగా మూవీ టీమ్ తెలిపింది. పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్లో టీజీ విశ్వప్రసాద్, కీర్తి ప్రసాద్ నిర్మాణంతో తెరకెక్కుతున్న మోగ్లీ సినిమాకు కాలభైరవ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. చిత్రీకరణ పూర్తి చేసుకున్న ఈ సినిమా డిసెంబర్ 12వ తేదీన విడుదల కానుంది. ఈ క్రమంలోనే చిత్రబృందం ప్రమోషన్ పనుల్లో బిజీగా ఉంది. కొత్త తరహాలో తీసిన చిత్రం ఆకట్టుకుంటుండగా.. ప్రేక్షకులు ఎలా స్పందిస్తారో..? యాంకర్ సుమ కనకాల కొడుకు రోషన్కు ఒక బ్రేక్ దక్కుతుందా? లేదా అనేది సినిమా చూశాకే చెప్పవచ్చు.
