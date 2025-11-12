English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Mowgli Teaser: యాంకర్‌ సుమ కొడుకు మోగ్లీ సినిమా టీజర్‌.. 'మగాడి జీవితంలో అదొక్కటే వరం!'

Mowgli Teaser: యాంకర్‌ సుమ కొడుకు మోగ్లీ సినిమా టీజర్‌.. 'మగాడి జీవితంలో అదొక్కటే వరం!'

Mowgli Teaser Out Anchor Suma Kanakala Son Roshan Kanakala: యాంకర్‌ సుమ కొడుకుగా సినీ పరిశ్రమలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన రోషన్‌ కనకాల రెండో సినిమా 'మోగ్లీ'గా వస్తున్నాడు. సందీప్‌ రాజ్‌ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా టీజర్‌ విడుదల కాగా.. ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటోంది. మోగ్లీ టీజర్‌ ఎలా ఉందో చూద్దాం.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Nov 12, 2025, 08:30 PM IST

Trending Photos

Girija Oak: ఇంటర్నెట్‌ను షేక్ చేస్తున్న గిరిజ ఓక్..నీలిరంగు చీరలో ఏముంది మావ..కెవ్వుకేక!
7
Girija Oak
Girija Oak: ఇంటర్నెట్‌ను షేక్ చేస్తున్న గిరిజ ఓక్..నీలిరంగు చీరలో ఏముంది మావ..కెవ్వుకేక!
Old 50 Rs Note Sale: ఈ 50 రూపాయల నోట్లతో మీరు రూ.30 లక్షలు ఎలా సంపాదించవచ్చో తెలుసా?
6
50 Note Sale
Old 50 Rs Note Sale: ఈ 50 రూపాయల నోట్లతో మీరు రూ.30 లక్షలు ఎలా సంపాదించవచ్చో తెలుసా?
Shukra Mahadasha Effect: శుక్ర మహార్ధశ యోగంతో ఈ రాశుల వారికి రాబోయే 20 యేళ్లు రాజ భోగమే.. మీ రాశి ఉందా..
5
Shukra dasha
Shukra Mahadasha Effect: శుక్ర మహార్ధశ యోగంతో ఈ రాశుల వారికి రాబోయే 20 యేళ్లు రాజ భోగమే.. మీ రాశి ఉందా..
8th Pay Commission: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే శుభవార్త.. 80 నుంచి 157 శాతం జీతం పెంపు
6
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే శుభవార్త.. 80 నుంచి 157 శాతం జీతం పెంపు
Mowgli Teaser: యాంకర్‌ సుమ కొడుకు మోగ్లీ సినిమా టీజర్‌.. 'మగాడి జీవితంలో అదొక్కటే వరం!'

Roshan Kanakala Mowgli Teaser: తన తల్లిదండ్రుల గుర్తింపుతో సినీ పరిశ్రమలోకి అడుగుపెట్టిన రోషన్‌ కనకాల వరుసగా సినిమాలు చేస్తున్నాడు. తొలి సినిమాతో పర్వాలేదనిపించగా మరో సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చేందుకు సిద్ధమయ్యాడు. ఈ క్రమంలోనే అతడు నటిస్తున్న సినిమా మోగ్లీ. అటవీ నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న మోగ్లీ సినిమా టీజర్‌ విడుదలైంది. సాక్షి మదోల్కర్‌తో జత కట్టిన రోషన్‌ నటించిన సినిమా టీజర్‌ ఎలా ఉందో చూద్దాం. ఈ సినిమాతో గుర్తింపు తెచ్చుకుంటాడా? లేదా అనే వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Niharika Konidela: హీరోయిన్ నిహారికతో దర్శకుడు రాఘవేంద్ర రావు అసభ్య ప్రవర్తన.. వీడియో వైరల్‌

యాంకర్‌ సుమ కనకాల, నటుడు రాజీవ్‌ కనకాల తనయుడు రోషన్‌ కనకాల. 2023లో బబుల్‌గమ్‌ సినిమాతో వచ్చి పర్వాలేదనిపించుకున్నాడు. తాజాగా మోగ్లీ పేరిట రెండో సినిమా చేస్తున్నాడు. జాతీయ అవార్డు గ్రహీత సందీప్‌ రాజ్‌ దర్శకత్వంలో సాక్షి మదోల్కర్‌తో జత కట్టి రోషన్‌ నటిస్తున్నాడు. ఆ సినిమా టీజర్‌ బుధవారం విడుదల కాగా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటోంది. హనుమాన్‌ చాలీసాతో ప్రారంభమైన టీజర్‌లో రోషన్‌, సాక్షి చెట్టుకు వేలాడుతూ కనిపించారు.

Also Read: IPL 2026 Mini Auction: స్టార్‌ ప్లేయర్లను పంపించేస్తున్న ఐపీఎల్‌ ఫ్రాంచైజీలు.. ఎవరెవరో తెలుసా?

పోలీస్‌ కావాలని కలలు కనే యువకుడి పాత్రలో రోషన్‌ కనకాల కనిపించాడు. పోలీస్‌ అయ్యేందుకు సినీ పరిశ్రమలో పాత్రలు చేస్తూ కష్టపడుతున్నట్టు టీజర్‌ను చూస్తే అర్థమవుతోంది. అక్కడే హీరోయిన్‌ సాక్షిని చూసిన రోషన్‌ ఇష్టపడి పెళ్లి చేసుకునేందుకు సిద్ధమయ్యాడు. ఆ తర్వాత విలన్‌ ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. అక్కడితో కథ మారిపోయిందని భావించవచ్చు. ఈ టీజర్‌లో కొన్ని డైలాగ్‌లు ఆకట్టుకుంటున్నాయి. 'మనకెందుకు మాయ కోపాలు ఇయన్నీ. పావుగంట ఆపకుంటే నవ్వుకుంటేనే బుగ్గలు నొప్పొస్తాయి. అలాంటిది జీవితాంతం ఆనందంగా ఉండాలంటే ఎలా చెప్పు?' అనే డైలాగ్‌ ఆకట్టుకుంటోంది. 'మగాడిగా పుట్టడం పెద్ద దరిద్రం రా! మూత్రం వస్తే ఎక్కడపడితే అక్కడ పోసే వరం తప్ప దేనికి పనికిరాని బతుకులు మనవి' అంటూ భావోద్వేగంతో రోషన్‌ చెప్పాడు.

Also Read: Jubilee Hills: జూబ్లీహిల్స్‌ ఎగ్జిట్‌ పోల్స్‌.. మళ్లీ బీఆర్‌ఎస్‌ గెలుస్తుందా? కాంగ్రెస్‌?

చిత్రంలో సాక్షి మలోద్కర్‌ అందంగా కనిపించగా.. విలన్‌గా బండి సరోజ్‌ కుమార్‌ నటిస్తున్నాడు అటవీ నేపథ్యంలో సాగే చిత్రంగా మూవీ టీమ్‌ తెలిపింది. పీపుల్‌ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్‌లో టీజీ విశ్వప్రసాద్‌, కీర్తి ప్రసాద్‌ నిర్మాణంతో తెరకెక్కుతున్న మోగ్లీ సినిమాకు కాలభైరవ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. చిత్రీకరణ పూర్తి చేసుకున్న ఈ సినిమా డిసెంబర్‌ 12వ తేదీన విడుదల కానుంది. ఈ క్రమంలోనే చిత్రబృందం ప్రమోషన్‌ పనుల్లో బిజీగా ఉంది. కొత్త తరహాలో తీసిన చిత్రం ఆకట్టుకుంటుండగా.. ప్రేక్షకులు ఎలా స్పందిస్తారో..? యాంకర్‌ సుమ కనకాల కొడుకు రోషన్‌కు ఒక బ్రేక్‌ దక్కుతుందా? లేదా అనేది సినిమా చూశాకే చెప్పవచ్చు.

టీజర్ ఇక్కడ చూడండి..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Mowgli TeaserRoshan KanakalaSakkshi MhadolkarSuma KanakalaRajeev Kanakala

Trending News