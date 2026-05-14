/Mr Work From Home: మోదీ మాటతో మా సినిమాకి మరింత బలం వచ్చిందంటున్న వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ టీమ్..!

Mr Work From Home:త్రిగుణ్, పాయల్ రాధాకృష్ణ ప్రధాన పాత్రల్లో తెరకెక్కిన మిస్టర్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ సినిమా ప్రస్తుతం మంచి ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది. మధుదీప్ చెలికాని దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ చిత్రం మే 15న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్, పాటలు మంచి స్పందన అందుకున్నాయి.
తాజాగా ఈ సినిమా ట్రైలర్ లాంచ్ కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది. ఈ సందర్భంగా మూవీ టీమ్ సినిమా గురించి ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకుంది. ముఖ్యంగా ప్రధాని మోదీ చేసిన “వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్” వ్యాఖ్యలు తమ సినిమాకు మరింత బలాన్ని ఇచ్చాయని హీరో త్రిగుణ్ తెలిపారు.
త్రిగుణ్ మాట్లాడుతూ.. “ఇది పూర్తి కుటుంబ కథా చిత్రం. సమ్మర్లో ఫ్యామిలీ మొత్తం కలిసి ఎంజాయ్ చేసే సినిమా. ఐటీ ఉద్యోగం వదిలి వ్యవసాయం చేయాలనుకున్న ఓ యువకుడు ఎదుర్కొన్న సమస్యలను వినోదాత్మకంగా చూపించాం” అన్నారు.
ఇంకా ఆయన మాట్లాడుతూ.. “మోదీ గారు కూడా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ గురించి మాట్లాడటం మా సినిమాకి మంచి కలిసొచ్చింది. ప్రస్తుతం ఈ కాన్సెప్ట్ అందరికీ దగ్గరగా అనిపిస్తోంది” అని చెప్పారు.
డిస్ట్రిబ్యూటర్ రాందాస్ కూడా సినిమాపై నమ్మకం వ్యక్తం చేశారు. “ఈ రోజుల్లో చిన్న సినిమాలను విడుదల చేయడం చాలా రిస్క్. కానీ ఈ సినిమా కథ, క్వాలిటీ మాకు చాలా నచ్చాయి. యూత్తో పాటు కుటుంబ ప్రేక్షకులకు కూడా ఈ సినిమా కనెక్ట్ అవుతుంది” అన్నారు.
అనీష్ కురువిల్లా మాట్లాడుతూ.. “ఈ సినిమాలో వినోదంతో పాటు మంచి సందేశం కూడా ఉంది. ఇలాంటి సినిమాలు చాలా అరుదుగా వస్తాయి. ప్రేక్షకులు తప్పకుండా ఆదరిస్తారని ఆశిస్తున్నాం” అన్నారు.
గుండు సుదర్శన్ ఈ సినిమాతో తనకు ఎమోషనల్ కనెక్షన్ ఉందని చెప్పారు. “వ్యవసాయం నేపథ్యంతో మంచి కథ తీసుకొచ్చారు. చాలా కష్టపడి ఈ సినిమా తీశారు” అని తెలిపారు. హీరోయిన్ పాయల్ రాధాకృష్ణ మాట్లాడుతూ.. “ఇది నేను సైన్ చేసిన మొదటి సినిమా. ఎంతో ఇష్టంతో చేశాను. ప్రేక్షకులు సపోర్ట్ చేస్తారని నమ్ముతున్నాను” అని అన్నారు. దర్శకుడు మధుదీప్ మాట్లాడుతూ.. “ఇది కమర్షియల్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్. ఓపెన్ మైండ్తో చూస్తే ప్రతి ఒక్కరికీ నచ్చుతుంది” అన్నారు.