English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Mrithyunjay Review: ‘మృత్యుంజయ్’ మూవీ రివ్యూ.. శ్రీ విష్ణు నటించిన క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ఎలా ఉందంటే..!

Mrithyunjay Review: ‘మృత్యుంజయ్’ మూవీ రివ్యూ.. శ్రీ విష్ణు నటించిన క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ఎలా ఉందంటే..!

Mrithyunjay Review: శ్రీ విష్ణు 2026లో ముందుగా సంక్రాంతి బరిలో ‘నారీ నారీ నడుమ మురారి’ సినిమాలో గెస్ట్ అప్పీరియన్స్ ఇచ్చాడు. ఆ తర్వత తన పేరుతో వచ్చిన ‘విష్ణు విన్యాసం’ సినిమాతో పలకరించాడు. ఆ సినిమా మంచి కలెక్షన్స్ తో నడుస్తుండగానే.. తాజాగా ఈ శుక్రవారం ‘మృత్యుంజయ్’ మూవీతో పలకరించబోతున్నారు. మీడియా కోసం ఒక రోజు ముందు ప్రీమియర్స్ వేశారు. మరి ఈ సినిమా శ్రీ విష్ణు మరో హిట్ ను తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడా..

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 5, 2026, 08:40 PM IST

Trending Photos

Central Govt Scheme : గాడిదలు పెంచితే రూ.50 లక్షలు.. మోదీ సర్కార్ అందిస్తున్న స్కీమ్‌ గురించి తెలుసుకోండి!
8
Central government
Central Govt Scheme : గాడిదలు పెంచితే రూ.50 లక్షలు.. మోదీ సర్కార్ అందిస్తున్న స్కీమ్‌ గురించి తెలుసుకోండి!
PM Kisan: ప్రధాన మంత్రి కిసాన్‌ సమ్మాన్‌ నిధి రూ. 2 వేలతోపాటు మరో రూ.3000 రైతుల ఖాతాల్లో జమా..!
5
PM KISAN
PM Kisan: ప్రధాన మంత్రి కిసాన్‌ సమ్మాన్‌ నిధి రూ. 2 వేలతోపాటు మరో రూ.3000 రైతుల ఖాతాల్లో జమా..!
Chiranjeevi Rare Feet: చిరంజీవికి అమ్మగా..చెల్లిగా.. అక్కగా.. భార్యగా నటించిన ఏకైక కథానాయిక..
6
Chiranjeevi Rare Record
Chiranjeevi Rare Feet: చిరంజీవికి అమ్మగా..చెల్లిగా.. అక్కగా.. భార్యగా నటించిన ఏకైక కథానాయిక..
Rasiphalalu Today: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు అదృష్టం తలుపుతట్టి మరీ కలిసివచ్చేది ఎవరికంటే?
5
Rasiphalalu Today
Rasiphalalu Today: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు అదృష్టం తలుపుతట్టి మరీ కలిసివచ్చేది ఎవరికంటే?
Mrithyunjay Review: ‘మృత్యుంజయ్’ మూవీ రివ్యూ.. శ్రీ విష్ణు నటించిన క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ఎలా ఉందంటే..!

శ్రీ విష్ణు నుంచి సినిమా వస్తుందంటే ప్రేక్షకులు కూడా ఏదో కొత్తదనం ఉంటుందని ఎక్స్ పెక్ట్ చేస్తున్నారు. తాజాగా ఇపుడు ‘మృత్యుంజయ్’ మూవీ కూడా రెగ్యులర్ మూవీస్ కాకుండా క్రైమ్ థ్రిల్లర్ గా రాబోతున్నట్టు టీజర్, ట్రైలర్ లో చూపెట్టారు. మరి ఈ సినిమాతో శ్రీ విష్ణు మెప్పించాడా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.. 

Add Zee News as a Preferred Source

కథ విషయానికొస్తే..
‘జై’ అలియస్ ‘మృత్యుంజయ్’ (శ్రీ విష్ణు)హైదరాబాద్ లోని ఓ పత్రికలో మార్కెటింగ్ విభాగంలో పనిచేస్తుంటాడు.  క్రైమ్ రిపోర్టర్ కావాలిని అతని లక్ష్యం.  కానీ అతనికి మాత్రం క్రైమ్ బ్యూరో పనిచేసే అవకాశం మాత్రం ఛానెల్ సీఈవో ఇవ్వడు. దీంతో   ఎవరైనా చనిపోతే వాళ్లింట్లో వాలిపోయి వాళ్లకు సంబంధించిన విషయాలను తెలుసుకొని వాళ్లలా మారిపోయి వాళ్ల ఇంట్లో వాళ్లను ఒప్పించి చనిపోయిన వాళ్లకు సంబంధించిన  యాడ్స్ ను  పేపర్ లో వేయిస్తుంటాడు. ఈ క్రమంలో హైదరాబాద్ లో వరుసగా ఇద్దరు చనిపోతారు. ఇద్దరి మరణంలో ఒకే తరహాలో ఉంటాయి. అయితే ఇవి సహజ మరణాలు కావు. అవి పక్కా ప్లాన్ లో చేసిన మర్డర్స్ అని జై అనుమానిస్తాడు. అదే సమయంలో ఈ కేసును డీల్ చేసే ఏసీపీ సీత(రెబ్బా మోనికా జాన్ )కూడా ముందుగా ఇవి మర్డర్స్ అని అనుమాస్తుంది. ఆ తర్వాత సాధారణ మరణాలే అని క్లోజ్ చేస్తోంది. అయితే ఈ మర్డర్ కేసులను సీరియస్ తీసుకున్న జై లోతుగా వెళ్లే కొద్ది కొన్ని విస్తుపోయే నిజాలు తెలుస్తాయి. మరోవైపు ఈ మర్డర్స్ చేసిన కిల్లర్ .. హీరోను చంపాలని అతనికి తెలియకుండా కిల్లర్ ప్రయత్నిస్తుంటాడు. కానీ హీరోకు మాత్రం తనను చంపడానికి విలన్ ప్రయత్నించడాన్ని గుర్తిస్తాడు. ఈ క్రమంలో మృత్యువు అయిన విలన్ నుంచి హీరో ఎలా మృత్యుంజయ్’గా నిలిచాడనేదే ఈ సినిమా స్టోరీ. 

కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
సుకుమార్ దగ్గర అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా పనిచేసిన హుస్సేన్ షా కిరణ్ .. ఈ సినిమాను అద్బుతమైన స్క్రీన్ ప్లేతో మెప్పించడంలో సక్సెస్ అయ్యాడు. ఏ సినిమాలోనైనా హీరోయిజం ఎలివేట్ కావాలంటే విలన్ స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలనే కాన్సెస్ట్ ను బాగా నమ్మినట్టు ఉన్నాడు. ఈ సినిమాలో హీరో తనకు ఎవరో తెలియని బలమైన ప్రత్యర్థి విలన్ ను ఎలా ఎదర్కొన్నాడు. ఈ క్రమంలో చోటు చేసుకునే పరిమాణాలను ప్రేక్షకులు సీట్ ఎడ్జ్ లో  కూర్చోబెట్టేలా రాసుకున్నా విధానం బాగుంది. విలన్ .. అతనికి తెలియకుండా హీరోను చంపాలనుకోవడం.. అలా హీరో తప్పించుకునే క్రమం .. చివరకు విలన్ ఎవరో తెలుసుకునే క్రమం బాగుంది. ఫస్ట్ హాఫ్ లో హీరో తన యాడ్స్ కోసం వివిధ రకాల వేషాలు వేసుకుంటూ పత్రిక కోసం యాడ్స్ సంపాదిస్తూ ఉంటాడు. ఫస్ట్ హాఫ్ అవర్ వరకు సాదాసీదాగా సాగినా.. మర్డర్స్ తర్వాత ఒక దానితో ఒకటి లింక్ చేసుకుంటూ కథలోకి తీసుకెళ్లాడు. ఆ ఉత్కంఠను చివరి వరకు కంటిన్యూ చేయడంలో సక్సెస్ అయ్యాడు. మొత్తంగా క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ఇష్టపడే ప్రేక్షకులకు ఈ సినిమా తప్పక నచ్చుతుంది.  సినిమాటోగ్రఫీ, ఆర్ఆర్ బాగుంది. నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి. 

నటీనటుల విషయానికొస్తే.. 

శ్రీ విష్ణు గత సినిమా ‘విష్ణు విన్యాసం’లో కింగ్ ఆఫ్ కామెడీగా టైటిల్ కార్డ్స్ లో వేసుకుంటే.. ‘మృత్యుంజయ్’ సినిమాలో కింగ్ ఆఫ్ కంటెంట్ గా పేరు వేసుకోవడం ఓవర్ గా అనిపించినా.. ఈ  సినిమా చూసిన తర్వాత నిజంగానే శ్రీ విష్ణు కంటెంట్ విషయంలో కాంప్రమైజ్ కావడం లేదనే విషయం స్పష్టమైంది. సినిమా మొత్తాన్ని తన భుజాలపై మోసాడు. ఈ సినిమా కిల్లర్ పాత్రలో నటించిన వీర్ ఆర్యన్ తన ఫిజిక్ తో లుక్స్ తో ఆకట్టుకున్నాడు. సినిమాలో హీరోను డామినేట్ చేశాడు. విలన్ గా మంచి భవిష్యత్తు ఉంది. ఏసీపీ సీత పాత్రలో రెబ్బా మోనికా జాన్ తన పాత్రలో ఒదిగిపోయింది. హీరో ఫ్రెండ్స్ గా నటించి సుదర్శన్, రచ్చ రవి తమ పాత్రలకు న్యాయం చేశారు. మిగిలిన నటీనటులు తమ పరిధి మేరకు మెప్పించారు. 

పంచ్ లైన్.. ‘మృత్యంజయ్’.. ఎంగేజ్ చేసే క్రైమ్ మర్డర్ థ్రిల్లర్..

రేటింగ్: 3/5 

Also Read:​ ఎన్టీఆర్ అల్లు అర్జున్ టూ చిరంజీవి బాలకృష్ణ బిరుదులు మార్చుకున్న హీరోలు..

Also Read:​ రష్మిక టూ శ్రీలీల సౌత్ యంగ్ బ్యూటీలు ఏం చదువుకున్నారో తెలుసా..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Mrithyunjay ReviewMrithyunjay Review RatingMrithyunjay Review Rating Public TalkMrithyunjaySri Vishnu

Trending News