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MRP మూవీ రివ్యూ రేటింగ్.. ఎలా ఉందంటే..!

MRP Movie Reivew: తెలుగులో గత కొన్నేళ్లుగా డార్క్ క్రైమ్ కామెడీ నేపథ్యంలో పలు చిత్రాలు తెరకెక్కాయి. ఈ నేపథ్యంలో వచ్చిన చిత్రమే ‘MRP’ నీకెంతా నా కెంత అనేది క్యాప్షన్. ఈ రోజు విడుదలైన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుందా లేదా అనేది మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 17, 2026, 01:39 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 01:39 PM IST
MRP మూవీ రివ్యూ రేటింగ్.. ఎలా ఉందంటే..!
Image Credit: MRP Movie Review (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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