/MRP మూవీ రివ్యూ రేటింగ్.. ఎలా ఉందంటే..!

M₹P: నరేష్ అగస్త్య, సుదర్శన్, హర్షవర్ధన్, కసిరెడ్డి రాజ్ కుమార్ ముఖ్యపాత్రల్లో నటించిన చిత్రం ‘ఎంఆర్పీ’. శ్రవణ్ జేష్ఠ దర్శకుడిగా నిర్మాతగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘ఎంఆర్పీ’. ఇప్పటికే టీజర్, ట్రైలర్లతో ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి. మరి ఈ రోజు విడుదలైన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఏ మేరకు మెప్పించిందో మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.
కథ విషయానికొస్తే..
లైఫ్లో సెటిల్ కావాలంటే ఉద్యోగాల కంటే వ్యాపారం చేస్తేనే పైకికొస్తామనుకుంటారు ముగ్గురు స్నేహితులైన మను (నరేష్ అగస్త్య), సుదర్శన్ (పప్పి) , రవి (కసిరెడ్డి రాజ్ కుమార్) . ఈ నేపథ్యంలో బ్రోకర్ (వెన్నెల కిషోర్, స్నేహా సింగ్)సాయంతో దైవాజీ అనే గ్యాంగ్ స్టర్ దగ్గర రూ. 50 లక్షలు అప్పు తీసుకుంటారు. తీరా వీళ్లు ప్రారంభించిన వ్యాపారం దివాళా తీస్తుంది. దీంతో తెచ్చిన డబ్బుకు అప్పులు కట్టలేని పరిస్థితి ఎదురువుతుంది. దుర్ముర్గుడైన దైవాజీ బారి నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఈ ముగ్గురు స్నేహితులు ఏం చేశారు. ఈ క్రమంలో ఈ ముగ్గురు కలిసి ఓ కిడ్నాప్ పథకం వేస్తారు. దీని వల్ల వాళ్లు ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఫేస్ చేశారు. చివరకు ఏం జరిగింది. మధ్యలో హీరో లవ్ స్టోరీ ఏంటి..? చివరకు వీరి కష్టాలు తీరాయా లేదా అనేదే ఈ సినిమా స్టోరీ.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
దర్శకుడు ఈ కథను ఓ డార్క్ క్రైమ్ కామెడీగా తెరకెక్కించే ప్రయత్నం చేశాడు. హీరో విలన్ దగ్గర అప్పు తీసుకోవడం.. దాన్ని తీర్చకోవడంతో వీళ్లు హీరో తన స్నేహితులతో కలిసి కిడ్నాప్ ప్లాన్ చేయడం.. ఈ నేపథ్యంలో జరిగే క్రైమ్ డార్క్ కామెడీగా ఈ సినిమాను తెరకెక్కించాడు దర్శకుడు. క్రూరుడైన విలన్ దగ్గర అప్పు చేసిన వీళ్లు.. ఆ అప్పు తీర్చకపోతే వాళ్లను సోమాలియాకు పార్సెల్ చేస్తానని చెప్పడం. అదే సమయంలో విలన్ తండ్రి చనిపోవడం.. అతనికి మరో సవతి తమ్ముడు ఉండటం.. విలన్కు అతనికి తండ్రికి పడకపోవడం సీన్స్ను రాసుకున్నాడు. వాటి మధ్య క్యారెక్టర్ ఎష్టాబ్లిష్ కాలేదు. అదే సమయంలో గుండెపోటుతో చనిపోయిన విలన్ తండ్రిని హాస్పిటల్ నుంచి హీరో స్నేహితులతో కలిసి కిడ్నాప్ చేయడం.. తీరా చూస్తే అందులో వేరే శవం ఉంటుంది. ఈ శవానికి ఓ పోలీస్ అధికారికి ఉన్న సంబంధం.. మధ్యలో బ్రోకర్ ఈ కిడ్నాప్ డ్రామాలో చొరపడటంతో ఎలాంటి గందరగోళం నెలకొంది. మరోవైపు పోలీస్ అధికారికి వేరే శవానికి మధ్య ఉన్న సంబంధం వంటి కొన్ని సీన్స్ ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేసేలా ఉన్నా ఇప్పటికే చాలా సినిమాల్లో ఇలాంటి తరహా కథ చూసినట్టు ప్రేక్షకులకు అనిపిస్తుంది. చివరకు ఏం జరిగిందనే ఉత్కంఠ క్లైమాక్స్ వరకు కొనసాగించడం ఈ సినిమాకు ప్లస్ పాయింట్ అని చెప్పాలి.
ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా రొటీన్గా సాగడం.. హీరో ఫ్లాష్ బ్యాక్ సీన్స్ వంటివి మైనస్ అని చెప్పాలి. ఇంటర్వెల్ వరకు స్టోరీ కదలకపోవడం.. హీరో, హీరోయిన్స్ మధ్య రొటీన్ లవ్ స్టోరీ. ఎడిటర్ తన కత్తెరకు పదును పెడితే బాగుండేది. సినిమాను ఓ అరగంటకు పైగా కట్ చేస్తే సినిమా ఫలితం మరోలా ఉండేది. నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి. సినిటోగ్రఫీ బాగుంది.
నటీనటులు విషయానికొస్తే..
నరేష్ అగస్త్య మరోసారి ఇంటెన్సివ్ క్యారెక్టర్లో మెప్పించాడు. సుదర్శన్, కసిరెడ్డి తమ పాత్రలకు న్యాయం చేశారు. వెన్నెల కిషోర్ స్క్రీన్ పై కనిపంచనపుడల్లా నవ్వించే ప్రయత్నం చేశాడు. విలన్గా చేసిన నటులు తమ పరిధి మేరకు మెప్పించారు. పోలీస్ క్యారెక్టర్లో నటించిన హర్షవర్ధన్ తన పాత్రలో ఒదిగిపోయాడు. మిగిలిన నటీనటులకు పెద్దగా యాక్ట్ చేసే స్కోప్ దక్కలేదు.
పంచ్ లైన్.. ‘MRP’ డార్క్ క్రైమ్ కామెడీ ఇష్టపడేవాళ్లు ఓ సారి చూడొచ్చు.
రేటింగ్: 2.5/5
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