Mrunal Thakur On Bipasha Basu: గత కొన్ని రోజులుగా స్టార్ హీరోయిన్ మృణాల్ ఠాకూర్ వీడియో సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా హల్ చల్ చేస్తోంది. అందులో ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలపై నెటిజన్లు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆ వీడియోపై మృణాల్ ఇటీవల వ్యాఖ్యానించారు.. అసలు ఏం జరిగిందో చూద్దాం..
ప్రస్తుతం పాన్ ఇండియా హీరోయిన్ ఆమె. కెరీర్ ప్రారంభంలో అనేక సీరియల్స్లో చిన్న చిన్న పాత్రల్లో నటించింది. తర్వాత హిందీలో హీరోయిన్గా వరుస సినిమాల్లో అవకాశాలు దక్కించుకుంది. 'సీతారామం' సినిమాతో దక్షిణాది చిత్ర పరిశ్రమలోకి అడుగుపెట్టింది. ఆ తర్వాత 'హాయ్ నాన్నా', 'ఫ్యామిలీ స్టార్' వంటి పలు హిట్ చిత్రాల్లో నటించింది. ప్రస్తుతం ఆమె దృష్టంతా బాలీవుడ్ లో అవకాశాలపై ఉంది.
ఇదిలా ఉండగా, మృణాల్ ఠాకూర్కు సంబంధించిన ఓ పాత వీడియో గత కొన్ని రోజులుగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. అందులో నటి బిపాషా బసు అందం, ఫిట్ నెస్ గురించి మృణాల్ కొన్ని వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఇప్పుడు ఆమె మాటలు విమర్శలకు దారితీశాయి. తాజాగా ఆ వీడియోపై నటి మృణాల్ ఠాకూర్ తన ఇన్స్టాగ్రామ్లో స్పందించింది.
బిపాషా బసుపై చేసిన వైరల్ కామెంట్స్పై హీరోయిన్ మృణాల్ ఠాకూర్ ఈ విధంగా స్పందించింది. "నా 19 ఏళ్ల వయసులో నేను చేసిన మూర్ఖపు ప్రకటనలు ఇప్పుడు చాలా మందిని బాధపెడుతున్నాయి. ఎవరినీ అవమానించడానికి నేను అలా చెప్పలేదు. చాలా ఏళ్ల క్రితం ఇది ఒక సరదా ఇంటర్వ్యూ. ఇది ఇంత దూరం వస్తుందని నేను ఎప్పుడూ అనుకోలేదు. నేను అలా చెప్పి ఉండకూడదు" అని ఆమె పోస్ట్లో రాసుకొచ్చింది.
అసలేం జరిగిందంటే?
దాదాపు ఏడాది క్రితం ఒక ఇంటర్వ్యూలో.. మృణాల్ బిపాషా బసు కంటే తాను చాలా అందంగా ఉన్నానని చెప్పుకొచ్చింది. బిపాషా బసు పురుషుడిలా కండలు పెంచి ఉందని.. ఆమె కంటే తాను చాలా రెట్లు అందంగా ఉన్నానని కూడా మృణాలు అంటోంది. గత కొన్నేళ్ల క్రితం ఇంటర్వ్యూ వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ అవ్వడంతో ఆమె బండారం బయటపడింది. సోషల్ మీడియాలో ఆమెపై విమర్శలు పెరుగుతుండడం వల్ల స్టార్ హీరోయిన్ మృణాల్ ఠాకూర్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో క్షమాపణలు చెప్పింది.
Also Read: Saree Cancer: బిగుతుగా చీర కడితే క్యాన్సర్..అమ్మాయిలకు వార్నింగ్ ఇస్తున్న డాక్టర్లు!
Also Read: Heroine Pregnancy: పెళ్లికి ముందే ఆ స్టార్ హీరోయిన్ గర్భవతి? చిత్రసీమలో కలకలం సృష్టించిన వార్త! నిజమా?
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook