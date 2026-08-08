Mrunal Thakur Yashasvi Jaiswal Dating: క్రికెట్ ప్రపంచానికి, సినీ పరిశ్రమకు మధ్య ఉన్న అనుబంధం గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. తరచూ క్రికెటర్లు, నటీమణుల ప్రేమ వ్యవహారాలు, పెళ్లి వార్తలు నెట్టింట వైరల్ అవుతుంటాయి. తాజాగా యువ క్రికెటర్ యశస్వి జైస్వాల్, టాలీవుడ్, బాలీవుడ్ హీరోయిన్ మృణాల్ ఠాకూర్ డేటింగ్లో ఉన్నారంటూ సోషల్ మీడియాలో జోరుగా ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ రూమర్లపై నటి మృణాల్ స్పందించిన తీరు ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.
డేటింగ్ రూమర్స్కు కారణం ఏమిటి?
ఇటీవల ముంబైలోని ఓ కేఫ్ నుంచి మృణాల్ ఠాకూర్, యశస్వి జైస్వాల్ వేర్వేరుగా బయటకు వస్తున్న దృశ్యాలు కెమెరాకు చిక్కాయి. దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో వీరిద్దరూ డేటింగ్ చేస్తున్నారంటూ ఊహాగానాలు మొదలయ్యాయి. 34 ఏళ్ల మృణాల్, 24 ఏళ్ల యశస్వి జైస్వాల్తో ప్రేమలో ఉన్నారంటూ వరుస కథనాలు చక్కర్లు కొట్టాయి. వీరి మధ్య దాదాపు 9-10 ఏళ్ల వయసు తేడా ఉండటం గమనార్హం.
నెట్టింట వైరల్ అవుతున్న మృణాల్ కామెంట్..
ఈ పుకార్లపై తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేస్తూ మృణాల్ ఠాకూర్ స్పందించినట్లు ఓ కామెంట్ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. "బ్రో.. ప్రశాంతంగా ఉండు.. ఇంత చదువుకున్నా కూడా ఇలాంటి పుకార్లను ఎలా నమ్ముతున్నారు? దేశంలో మరే ఇతర విషయాలు లేవా? ఇలాంటివి మానేసి సరైన అంశాలపై వీడియోలు చేయండి, అప్పుడు ఎక్కువ వ్యూస్ వస్తాయి" అంటూ ఆమె గట్టిగానే బదులిచ్చినట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది.
అయితే, ఆ వైరల్ వీడియోలో ప్రస్తుతం ఈ కామెంట్ కనిపించడం లేదు. ఇది నిజంగా మృణాల్ చేసిన కామెంటా లేక ఎడిట్ చేసిన స్క్రీన్ షాట్లా అనే దానిపై స్పష్టత లేదు. గతంలోనూ నటుడు ధనుష్తో మృణాల్ పెళ్లి జరగనుందంటూ వార్తలు రాగా, ఆమె సన్నిహితులు ఆ రూమర్లను ఖండించిన సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా యశస్వి జైస్వాల్తో వస్తున్న వార్తలపై కూడా సోషల్ మీడియాలో రకరకాల చర్చలు నడుస్తున్నాయి.
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