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Mrunal Thakur Dating: యశస్వి జైస్వాల్‌తో స్టార్ హీరోయిన్ డేటింగ్ రూమర్స్..స్పందించిన హీరోయిన్ మృణాల్ ఠాకూర్!

Mrunal Thakur Yashasvi Jaiswal Dating: సోషల్ మీడియాలో తాజాగా యువ సంచలన క్రికెటర్ యశస్వి జైస్వాల్, ప్రముఖ నటి మృణాల్ ఠాకూర్ డేటింగ్‌లో ఉన్నారంటూ సోషల్ మీడియాలో జోరుగా ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ ఊహాగానాలపై నటి మృణాల్ స్పందించిన తీరు ప్రస్తుతం హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 08, 2026, 05:32 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 05:32 PM IST
Mrunal Thakur Dating: యశస్వి జైస్వాల్‌తో స్టార్ హీరోయిన్ డేటింగ్ రూమర్స్..స్పందించిన హీరోయిన్ మృణాల్ ఠాకూర్!
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Mrunal Thakur Dating: యశస్వి జైస్వాల్‌తో స్టార్ హీరోయిన్ డేటింగ్ రూమర్స్..స్పందించిన హీరోయిన్ మృణాల్ ఠాకూర్!
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