English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Mrunal Thakur Video: ఆశ్చర్యపరిస్తున్న మృనాల్ ఠాకూర్ వైరల్ వీడియో.. మరి ఇంత ఘోరం ఏంట్రా బాబు..!

Mrunal Thakur Shocking Video: మృణాల్ ఠాకూర్ సీతారామం, హాయ్ నాన్న..సినిమాలతో తనకంటూ ప్రత్యేక పేరు తెచ్చుకుంది. ఈ రెండు చిత్రాల్లో ఎంతో పద్ధతిగా కనిపించి ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ కి మరింత దగ్గర అయింది ఈ హీరోయిన్. ఈ క్రమంలో ఈ అమ్మడు కి సంబంధించిన ఒక వీడియో (Mrunal Thakur Viral Video) పైన మాత్రం ఆశ్చర్యపరిచే నిజం బయటపడింది..

Written by - Vishnupriya Chowdhary | Last Updated : Aug 12, 2025, 03:59 PM IST

Trending Photos

Double Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు &#039;డబుల్&#039; జాక్‌పాట్‌.. ఇకపై రెండు అలవెన్స్‌లు
7
Double Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు 'డబుల్' జాక్‌పాట్‌.. ఇకపై రెండు అలవెన్స్‌లు
Bank Holiday: రేపు అన్నీ బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎందుకు? ఎక్కడ తెలుసా?
5
Tomorrow Holiday
Bank Holiday: రేపు అన్నీ బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎందుకు? ఎక్కడ తెలుసా?
Gold Rate Today: భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర..ఆగస్టు 11వ తేదీ సోమవారం బంగారం, వెండి ధరలు ఇవే..ఎంత తగ్గిందో తెలిస్తే..!!
7
Gold Rate Today
Gold Rate Today: భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర..ఆగస్టు 11వ తేదీ సోమవారం బంగారం, వెండి ధరలు ఇవే..ఎంత తగ్గిందో తెలిస్తే..!!
School Holidays: విద్యార్థులకు పండగే పండగ.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మరోసారి వరుసగా 3 రోజులు సెలవులు..!
5
school holidays 2025
School Holidays: విద్యార్థులకు పండగే పండగ.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మరోసారి వరుసగా 3 రోజులు సెలవులు..!
Mrunal Thakur Video: ఆశ్చర్యపరిస్తున్న మృనాల్ ఠాకూర్ వైరల్ వీడియో.. మరి ఇంత ఘోరం ఏంట్రా బాబు..!

Mrunal Thakur Viral Video Watch:
హిందీ సీరియల్స్ తో తన కెరియర్ ప్రారంభించిన మృణాల్ ఠాకూర్.. దుల్కర్ సల్మాన్ హీరోగా వచ్చిన సీతారామం చిత్రంతో తెలుగులో మంచి పేరు తెచ్చుకునింది. హను రాఘవపుడి దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ చిత్రం అప్పట్లో బ్లాక్ బస్టర్ విజయం సాధించింది. ముఖ్యంగా ఈ సినిమాలో సీతా క్యారెక్టర్ తో ఫ్యామిలీ ప్రేక్షకులకు మరింత దగ్గర అయింది ఈ హీరోయిన్. 

అంతకుముందు హిందీలో సూపర్ 30, జెర్సీ లాంటి సినిమాల్లో కనిపించిన మృణాల్.. తెలుగులో మాత్రం ఈ ఒక్క సినిమాలోని స్టార్ స్టేటస్ అందుకుంది. ఇక ఆ తర్వాత వెంటనే నాని హీరోగా వచ్చిన హాయ్ నాన్న చిత్రంలో కనిపించి మరింత మెప్పించింది. ఈ సినిమాలో కూడా ఎంతో పద్ధతిగానే కనిపించింది ఈ నటి. 

ఇక వరసగా రెండు సూపర్ హిట్ అందుకోవడంతో ఇక ఈమెకు తెలుగులో తిరిగే ఉండదు.. అనుకున్నరు అందరూ. కానీ ఆ తరువాత ఈ హీరోయిన్ నటించిన ఫ్యామిలీ స్టార్ డిజాస్టర్ గా మిగిలింది. విజయ్ దేవరకొండ హీరోగా వచ్చిన ఈ సినిమా బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర పరాజయం చవిచూడడంతో ఆ తరువాత మృణాల్ కు తెలుగులో పెద్దగా అవకాశాలు రాలేదు. 

 

ఇక ప్రస్తుతం అడివి శేష్ హీరోగా వస్తున్నా... డేకాయిట్ చిత్రంలో హీరోయిన్గా నటిస్తుంది. ఈ క్రమంలో ఈ హీరోయిన్ కి సంబంధించిన ఒక వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతుంది అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తుంది. ఈ వీడియోలు ఈ అమ్మడు ఎప్పుడు లేని విధంగా రెడ్ డ్రెస్.. (Mrunal Thakur Hot Video) లో ఎక్కువగా ఎక్స్పోజింగ్ చేస్తూ కనిపించింది. ఇక ఈ వీడియో చూసిన ఆమె అభిమానులు అందరూ ఇదేంటి ఇంత ఘోరంగా ఉంది అంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

అయితే.. ఈ వీడియో గురించి ఆరా తీయగా తెలిసిన నిజం ఏమిటి అంటే.. ఇది మొత్తం కూడా ఏఐ వీడియో..(Mrunal Thakur Hot AI Video) వేరే హీరోయిన్ వీడియోకి మృనాల్ మొహాన్ని పెట్టి ఈ వీడియో క్రియేట్ చేశారు. ఇప్పటికే ఇలాంటి వీడియోలు పైన రష్మిక లాంటి స్టార్ హీరోయిన్లు సైతం మంది పడిన సంగతి తెలిసిందే. అయినా కానీ ఇలాంటివి చేయడంతో.. ఇంత ఘోరంగా తయారయ్యారేంటి మనుషులు అని కొంతమంది కామెంట్లు పెడుతుండగా.. మరి కొంతమంది మాత్రం ఇలాంటి వారి పైన కేసు నమోదు చేయాల్సిందే అంటూ కామెంట్స్ పెడుతున్నారు.

Also Read: AP RTE Notification: పేద విద్యార్థులకు పెద్ద ఆఫర్.. ప్రైవేట్ స్కూళ్లలో ఫ్రీ అడ్మిషన్ కోసం 12 నుంచి దరఖాస్తుల ఆహ్వానం..!  

Also Read: Telangana Govt: ఇందిరమ్మ ఇళ్లపై రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ బిగ్ అప్డేట్.. ఇకపై ఆన్‌లైన్ లోనే అప్డేట్స్

 

 

 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

Mrunal Thakur Viral VideoViral newsViral latest newsMrunal Thakur Ai VideoMrunal Thakur Red Dress Latest Viral Video

Trending News