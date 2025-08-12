Mrunal Thakur Video: ఆశ్చర్యపరిస్తున్న మృనాల్ ఠాకూర్ వైరల్ వీడియో.. మరి ఇంత ఘోరం ఏంట్రా బాబు..!

Mrunal Thakur Viral Video Watch:
హిందీ సీరియల్స్ తో తన కెరియర్ ప్రారంభించిన మృణాల్ ఠాకూర్.. దుల్కర్ సల్మాన్ హీరోగా వచ్చిన సీతారామం చిత్రంతో తెలుగులో మంచి పేరు తెచ్చుకునింది. హను రాఘవపుడి దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ చిత్రం అప్పట్లో బ్లాక్ బస్టర్ విజయం సాధించింది. ముఖ్యంగా ఈ సినిమాలో సీతా క్యారెక్టర్ తో ఫ్యామిలీ ప్రేక్షకులకు మరింత దగ్గర అయింది ఈ హీరోయిన్.
అంతకుముందు హిందీలో సూపర్ 30, జెర్సీ లాంటి సినిమాల్లో కనిపించిన మృణాల్.. తెలుగులో మాత్రం ఈ ఒక్క సినిమాలోని స్టార్ స్టేటస్ అందుకుంది. ఇక ఆ తర్వాత వెంటనే నాని హీరోగా వచ్చిన హాయ్ నాన్న చిత్రంలో కనిపించి మరింత మెప్పించింది. ఈ సినిమాలో కూడా ఎంతో పద్ధతిగానే కనిపించింది ఈ నటి.
ఇక వరసగా రెండు సూపర్ హిట్ అందుకోవడంతో ఇక ఈమెకు తెలుగులో తిరిగే ఉండదు.. అనుకున్నరు అందరూ. కానీ ఆ తరువాత ఈ హీరోయిన్ నటించిన ఫ్యామిలీ స్టార్ డిజాస్టర్ గా మిగిలింది. విజయ్ దేవరకొండ హీరోగా వచ్చిన ఈ సినిమా బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర పరాజయం చవిచూడడంతో ఆ తరువాత మృణాల్ కు తెలుగులో పెద్దగా అవకాశాలు రాలేదు.
ఇక ప్రస్తుతం అడివి శేష్ హీరోగా వస్తున్నా... డేకాయిట్ చిత్రంలో హీరోయిన్గా నటిస్తుంది. ఈ క్రమంలో ఈ హీరోయిన్ కి సంబంధించిన ఒక వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతుంది అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తుంది. ఈ వీడియోలు ఈ అమ్మడు ఎప్పుడు లేని విధంగా రెడ్ డ్రెస్.. (Mrunal Thakur Hot Video) లో ఎక్కువగా ఎక్స్పోజింగ్ చేస్తూ కనిపించింది. ఇక ఈ వీడియో చూసిన ఆమె అభిమానులు అందరూ ఇదేంటి ఇంత ఘోరంగా ఉంది అంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
అయితే.. ఈ వీడియో గురించి ఆరా తీయగా తెలిసిన నిజం ఏమిటి అంటే.. ఇది మొత్తం కూడా ఏఐ వీడియో..(Mrunal Thakur Hot AI Video) వేరే హీరోయిన్ వీడియోకి మృనాల్ మొహాన్ని పెట్టి ఈ వీడియో క్రియేట్ చేశారు. ఇప్పటికే ఇలాంటి వీడియోలు పైన రష్మిక లాంటి స్టార్ హీరోయిన్లు సైతం మంది పడిన సంగతి తెలిసిందే. అయినా కానీ ఇలాంటివి చేయడంతో.. ఇంత ఘోరంగా తయారయ్యారేంటి మనుషులు అని కొంతమంది కామెంట్లు పెడుతుండగా.. మరి కొంతమంది మాత్రం ఇలాంటి వారి పైన కేసు నమోదు చేయాల్సిందే అంటూ కామెంట్స్ పెడుతున్నారు.
Also Read: AP RTE Notification: పేద విద్యార్థులకు పెద్ద ఆఫర్.. ప్రైవేట్ స్కూళ్లలో ఫ్రీ అడ్మిషన్ కోసం 12 నుంచి దరఖాస్తుల ఆహ్వానం..!
Also Read: Telangana Govt: ఇందిరమ్మ ఇళ్లపై రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ బిగ్ అప్డేట్.. ఇకపై ఆన్లైన్ లోనే అప్డేట్స్
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.