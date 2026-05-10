Dhoni For Peddi Pre-Release Event: గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్ నటిస్తున్న భారీ చిత్రం 'పెద్ది' విడుదలకు సిద్ధమవుతున్న వేళ, సినీ వర్గాల్లో ఒక ఆసక్తికరమైన వార్త హల్ చల్ చేస్తోంది. ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్ కోసం ఏకంగా క్రికెట్ దిగ్గజం మహేంద్ర సింగ్ ధోని రంగంలోకి దిగుతున్నట్లు సమాచారం అందుతోంది. ఈ సినిమా ట్రైలర్ రిలీజ్ లేదా ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్కు ధోనీ హజరయ్యే అవకాశం కనిపిస్తోంది.
రామ్ చరణ్, బుచ్చిబాబు సానా కలయికలో వస్తున్న ఈ చిత్రంపై అంచనాలు భారీగా నెలకొన్నాయి. ఇప్పటికే పలుమార్లు వాయిదా పడిన ఈ సినిమా, ఫైనల్గా జూన్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలోకి రానుంది.
సినిమా రిలీజ్ దగ్గర పడుతుండటంతో మేకర్స్ ప్రమోషన్స్ వేగాన్ని పెంచారు. తాజా సమాచారం ప్రకారం.. 'పెద్ది' సినిమా ట్రైలర్ను మే 16న గ్రాండ్ లాంఛ్ ఈవెంట్ నిర్వహించనున్నారని సమాచారం అందుతోంది. ఈ ఈవెంట్ను తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కాకుండా, నార్త్ మార్కెట్ను లక్ష్యంగా చేసుకుని మధ్యప్రదేశ్ రాజధాని భోపాల్లో నిర్వహించనున్నారని తెలుస్తోంది.
ఈ వేడుకకు మాజీ కెప్టెన్ MS ధోని ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యే అవకాశం ఉందట. రామ్ చరణ్ - ధోని మధ్య ఉన్న స్నేహం, అలాగే ఈ సినిమాలో చరణ్ ఒక రూరల్ క్రికెటర్గా కనిపిస్తారనే ప్రచారం నేపథ్యంలో ధోని రాకకు ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.
మరో విశేషం ఏమిటంటే.. ఈ ఈవెంట్లో ఆస్కార్ విజేత ఏఆర్ రెహమాన్ లైవ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వబోతున్నారట. ఇప్పటికే ఈ సినిమాలోని 'చికిరి చికిరి' పాట 200 మిలియన్లకు పైగా వ్యూస్తో యూట్యూబ్ను షేక్ చేస్తోంది. ఇప్పుడు రెహమాన్ స్వయంగా స్టేజ్ మీద సందడి చేయనుండటం అభిమానులకు కన్నుల పండుగే అని చెప్పాలి. నార్త్ ఇండియాలో 'పుష్ప' సాధించిన ఘనవిజయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని, 'పెద్ది' సినిమాకు కూడా అక్కడ భారీ ఓపెనింగ్స్ రాబట్టాలని మేకర్స్ పట్టుబడుతున్నారు. అందుకే బాలీవుడ్ బెల్ట్లో ఈ స్థాయి ఈవెంట్ను ప్లాన్ చేస్తున్నారని తెలుస్తోంది.
గమనిక: ధోని రాక, భోపాల్ ఈవెంట్పై ఇంకా చిత్ర యూనిట్ అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది. ఒకవేళ ఇది నిజమైతే, ఇండియన్ సినిమా హిస్టరీలోనే ఇది ఒక బిగ్గెస్ట్ ప్రమోషనల్ ఈవెంట్గా మారే అవకాశం కనిపిస్తోంది!
