MS Raju New Pan India Project: ప్రభాస్ నిర్మాత బిగ్గెస్ట్ ప్యాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్..

MS divine Thriller: ఎమ్మెస్ రాజు అంటే నిర్మాతగా ఒక బ్రాండ్. సుమంత్ ఆర్ట్స్ పతాకంపై "శత్రువు, దేవి, మనసంతా నువ్వే, ఒక్కడు, వర్షం, నువ్వొస్తానంటే నేనొద్దంటానా" చిత్రాలు ఒక దాన్ని మించి మరొకటి హిట్ గా నిలిచాయి. బ్లాక్ బస్టర్స్ గా నిలిచాయి. అంతేకాదు నిర్మాతానే కాకుండా దర్శకునిగా కూడా ఆయన తనదైన శైలిలో రాణిస్తున్నారు. 'డర్టీ హరి', 'మళ్లీ పెళ్లి' చిత్రాలు తెరకెక్కించారు. ఒకసారి చేసిన కాన్సెప్ట్ ని మళ్లీ మళ్లీ చేయడం ఎమ్మెస్ రాజుకు నచ్చదు. ఏం చేసినా ప్రేక్షకులకు ఒక యూనిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వాలన్నదే ఎమ్మెస్ రాజు టార్గెట్. తాజాగా ఈయన 'అగధ'ను సిద్ధం చేస్తున్నారు. గత కొంత కాలంగా ఆయన ఈ ప్రాజెక్టు మీదనే అహరహం శ్రమిస్తున్నారు.
'అగధ' ప్రమోషన్స్ విభిన్నంగా మొదలుపెట్టారు ఎమ్మెస్ రాజు. ఈ సినిమా ప్రమోషన్ ను విభిన్నంగా ప్రారంభించారు. ఇందుకు సంబంధించి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫన్నీ వీడియోను విడుదల చేశారు. ఇద్దరు దొంగలు ఎమ్మెస్ రాజు ఆఫీసులో రాబరీకి వెళ్లడం, అక్కడున్న సినిమా పోస్టర్స్ ని చూస్తూ ఆ దొంగలు ఆ సినిమా జ్ఞాపకాలను గుర్తుకు తెచ్చుకుంటారు. చివరగా ఒక పోస్టర్ ని చూసి అక్కడ ఏదో ఉందని భయపడటంతో ఆ వీడియో ఎండ్ అవుతుంది. తీరా అక్కడ ఉన్నది 'అగధ' సినిమా పోస్టర్ . ఆ పోస్టర్ ను తాజాగా విడుదల చేసారు.
ఒక చీకటి గుహ. చుట్టూ వెలుగుతోన్న కొన్ని కాగడాలు. చీకటే కాదు ఆ సన్నని వెలుతురు కూడా భయానకంగా ఉంది.
అక్కడ ఒక భారీ విగ్రహం. మొహమంతా మిస్టిక్ గా ఉంది. ఆ విగ్రహానికి 12 చేతులుండటం విశేషం. ఈ విగ్రహం ముందు … వెనుతిరిగి ఉన్న ఒకమ్మాయి . ఆమె వేషధారణ కూడా చాలా విభిన్నంగా విచిత్రంగా ఉంది.
ఈ పోస్టర్ తోనే ఒక ఆసక్తిని జనరేట్ చేశారు ఎమ్మెస్ రాజు.మిస్టికల్ డివైన్ థ్రిల్లర్ గా ‘అగధ’ను రూపొందిస్తున్నట్టు చెప్పుకొచ్చారు. శ్రీ ఆదివరాహ ప్రొడక్షన్స్ పతాకంపై ఎమ్మెస్ రాజు దర్శకత్వంలో భారీ ఎత్తున రూపొందుతున్న చిత్రం 'అగధ'. కాశీ విశాలాక్షి బలుసు చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ, హిందీ వంటి ప్యాన్ ఇండియా రేంజ్ లో 'అగధ' చిత్రాన్ని రూపొందించారు. ఇప్పటికే చిత్రం షూటింగ్ పార్ట్ పూర్తయింది. ప్రస్తుతం నిర్మాణాంతర కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి.
ఈ చిత్రం గురించి ఎమ్మెస్ రాజు మాట్లాడుతూ "ఇదొక మిస్టికల్ డివైన్ థ్రిల్లర్. ఇందులో నటించింది ఎవరనేది చూడాలి. రకరకాల సెట్లు, విభిన్న లొకేషన్లలో 85 రోజులు షూటింగ్ పూర్తి చేయడం విశేషం. ఈ సినిమాలో 45 నిమిషాల వి ఎఫ్ ఎక్స్ ఉంటుంది. దాన్నిబట్టే ఈ సినిమా ఏ రేంజ్ చెప్పకనే చెప్పారు. అతి త్వరలోనే ప్రేక్షకుల ముందుకు ఈ చిత్రాన్ని తీసుకు రాబోతున్నట్టు తెలిపారు.
