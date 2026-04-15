MS Raju New Pan India Project: ప్రభాస్ నిర్మాత బిగ్గెస్ట్ ప్యాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్..

MS Raju New Pan India Project: ఎమ్మెస్ రాజు తెలుగులో ఓ వెలుగు వెలిగిన నిర్మాత. ఈయన బ్యానర్ నుంచి సినిమా వస్తుందంటే సూపర్ హిట్ అనే టాక్ వినిపడేది. అంతేకాదు ఈయన తెరకెక్కించిన సినిమాలతోనే మహేష్ బాబు, ప్రభాస్ వంటి హీరోలు స్టార్స్  అయ్యారు. మధ్యలో రేసులో వెనకబడ్డ ఈయన.. తాజాగా ఇపుడు మరో బిగ్ ప్యాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్ తో రాబోతున్నాడు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 15, 2026, 12:26 PM IST

Abhishek Sharma: రికార్డుల వేటలో డక్ మాస్టర్.. పరుగుల కంటే సున్నాలే ఎక్కువ..16వ ముద్దు ముచ్చట తీరిందా?
5
Abhishek Sharma
Abhishek Sharma: రికార్డుల వేటలో డక్ మాస్టర్.. పరుగుల కంటే సున్నాలే ఎక్కువ..16వ ముద్దు ముచ్చట తీరిందా?
Today Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఈ 3 రాశులు జాగ్రత్త, అంతా నష్టమే!
5
today Horoscope
Today Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఈ 3 రాశులు జాగ్రత్త, అంతా నష్టమే!
DA Hike Cancelled: 10ఏళ్లలో ఎప్పుడూ లేనంత ఆలస్యం.. డీఏ పెంపుపై ప్రభుత్వం వెనక్కి తగ్గుతోందా? ఆందోళనలో కోటి మంది పెన్షనర్లు..!!
5
Central government employees DA hike delay 2026
DA Hike Cancelled: 10ఏళ్లలో ఎప్పుడూ లేనంత ఆలస్యం.. డీఏ పెంపుపై ప్రభుత్వం వెనక్కి తగ్గుతోందా? ఆందోళనలో కోటి మంది పెన్షనర్లు..!!
Gold Scheme Returns: 302% రిటర్న్…గోల్డ్ బాండ్ స్కీమ్‌తో జాక్‌పాట్.. పెట్టుబడిదారులకు పండగ!
6
Sovereign Gold Bond Returns
Gold Scheme Returns: 302% రిటర్న్…గోల్డ్ బాండ్ స్కీమ్‌తో జాక్‌పాట్.. పెట్టుబడిదారులకు పండగ!
MS divine Thriller: ఎమ్మెస్ రాజు అంటే నిర్మాతగా  ఒక బ్రాండ్. సుమంత్ ఆర్ట్స్ పతాకంపై  "శత్రువు, దేవి,  మనసంతా నువ్వే, ఒక్కడు, వర్షం, నువ్వొస్తానంటే నేనొద్దంటానా" చిత్రాలు ఒక దాన్ని మించి మరొకటి హిట్ గా నిలిచాయి. బ్లాక్ బస్టర్స్ గా నిలిచాయి.  అంతేకాదు  నిర్మాతానే కాకుండా దర్శకునిగా కూడా ఆయన తనదైన శైలిలో  రాణిస్తున్నారు. 'డర్టీ హరి', 'మళ్లీ పెళ్లి' చిత్రాలు తెరకెక్కించారు. ఒకసారి చేసిన కాన్సెప్ట్ ని మళ్లీ మళ్లీ  చేయడం ఎమ్మెస్ రాజుకు నచ్చదు. ఏం చేసినా ప్రేక్షకులకు ఒక యూనిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వాలన్నదే ఎమ్మెస్ రాజు టార్గెట్. తాజాగా ఈయన 'అగధ'ను సిద్ధం చేస్తున్నారు. గత కొంత  కాలంగా ఆయన ఈ ప్రాజెక్టు మీదనే అహరహం శ్రమిస్తున్నారు.
 
'అగధ' ప్రమోషన్స్ విభిన్నంగా మొదలుపెట్టారు ఎమ్మెస్ రాజు. ఈ సినిమా ప్రమోషన్ ను విభిన్నంగా ప్రారంభించారు.  ఇందుకు సంబంధించి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫన్నీ వీడియోను విడుదల చేశారు. ఇద్దరు దొంగలు ఎమ్మెస్ రాజు ఆఫీసులో రాబరీకి వెళ్లడం, అక్కడున్న సినిమా పోస్టర్స్ ని చూస్తూ ఆ దొంగలు ఆ సినిమా జ్ఞాపకాలను గుర్తుకు తెచ్చుకుంటారు. చివరగా ఒక పోస్టర్ ని చూసి అక్కడ ఏదో ఉందని భయపడటంతో ఆ వీడియో ఎండ్ అవుతుంది. తీరా అక్కడ ఉన్నది 'అగధ' సినిమా పోస్టర్ . ఆ పోస్టర్ ను తాజాగా విడుదల చేసారు.  

ఒక చీకటి గుహ. చుట్టూ వెలుగుతోన్న కొన్ని కాగడాలు. చీకటే కాదు ఆ సన్నని వెలుతురు కూడా భయానకంగా ఉంది. 
అక్కడ ఒక భారీ విగ్రహం. మొహమంతా మిస్టిక్ గా ఉంది. ఆ విగ్రహానికి 12 చేతులుండటం విశేషం.  ఈ విగ్రహం ముందు … వెనుతిరిగి ఉన్న ఒకమ్మాయి . ఆమె వేషధారణ కూడా చాలా విభిన్నంగా విచిత్రంగా ఉంది.  

ఈ పోస్టర్ తోనే ఒక ఆసక్తిని జనరేట్ చేశారు ఎమ్మెస్ రాజు.మిస్టికల్ డివైన్ థ్రిల్లర్ గా ‘అగధ’ను రూపొందిస్తున్నట్టు చెప్పుకొచ్చారు. శ్రీ ఆదివరాహ ప్రొడక్షన్స్ పతాకంపై ఎమ్మెస్ రాజు దర్శకత్వంలో భారీ ఎత్తున రూపొందుతున్న చిత్రం 'అగధ'. కాశీ విశాలాక్షి బలుసు చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ, హిందీ వంటి ప్యాన్ ఇండియా రేంజ్ లో  'అగధ' చిత్రాన్ని రూపొందించారు. ఇప్పటికే  చిత్రం షూటింగ్ పార్ట్ పూర్తయింది. ప్రస్తుతం నిర్మాణాంతర కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి.
 
ఈ చిత్రం గురించి ఎమ్మెస్ రాజు మాట్లాడుతూ "ఇదొక మిస్టికల్ డివైన్ థ్రిల్లర్. ఇందులో నటించింది ఎవరనేది చూడాలి. రకరకాల సెట్లు, విభిన్న లొకేషన్లలో 85 రోజులు షూటింగ్ పూర్తి చేయడం విశేషం. ఈ సినిమాలో 45 నిమిషాల వి ఎఫ్ ఎక్స్ ఉంటుంది. దాన్నిబట్టే ఈ సినిమా ఏ రేంజ్ చెప్పకనే చెప్పారు. అతి త్వరలోనే  ప్రేక్షకుల ముందుకు ఈ చిత్రాన్ని తీసుకు రాబోతున్నట్టు తెలిపారు.  

Also Read:​ ‘దురంధర్’ సినిమాపై నోరు మెదపని ఖాన్స్ త్రయం.. ఇతర ఇండస్ట్రీ హీరోలు.

Also Read:​ Dhurandhar The Revenge: ‘దురందర్ 2’లో ప్రధాని మోడీ.. దావూద్ లదే రోల్..

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

