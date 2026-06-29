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Mumbai Hotel Raid: ముగ్గురు హీరోయిన్లతో హైటెక్ లెవల్ వ్యభిచారం..ముంబైలో చీకటి దందా బట్టబయలు

Mumbai Hotel Raid Actress Rescued: ముంబైలో హై-ప్రొఫైల్ వ్యభిచార ముఠా గుట్టు రట్టయ్యింది. ముగ్గురు హీరోయిన్లతో చాటుగా నడుపుతున్న ఈ దందాను ముంబై పోలీసులు బహిర్గతం చేసి పలువురిని అందుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ వార్త ఇప్పుడు బాలీవుడ్‌లో పెద్ద చర్చగా మారింది.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 29, 2026, 01:43 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 01:43 PM IST
Mumbai Hotel Raid: ముగ్గురు హీరోయిన్లతో హైటెక్ లెవల్ వ్యభిచారం..ముంబైలో చీకటి దందా బట్టబయలు
Image Credit: Source: Zee MediaSource: Bureau

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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