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'జనసేన కార్యక్రమాలకు మ్యూజిక్ ఇచ్చా.. నా వర్క్ చూసి పర్సనల్‌గా పవన్ కళ్యాణ్ పిలిచారు'

Music Director Ajay Arasada: టాలీవుడ్ యువ సంగీత దర్శకుడు అజయ్ అరసాడ తన పదేళ్ల సినీ ప్రయాణం, కెరీర్ విశేషాలను తాజా ఇంటర్వ్యూలో పంచుకున్నారు. పవన్ కళ్యాణ్‌తో ప్రాజెక్ట్ చర్చలు, ఏఐ టెక్నాలజీపై అభిప్రాయాలు, ఇండస్ట్రీలో క్రెడిట్స్ వివాదంపై మాట్లాడారు. పవన్ కళ్యాణ్‌తో భేటీ గురించి చెప్పారు.

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 18, 2026, 02:51 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 02:51 PM IST
'జనసేన కార్యక్రమాలకు మ్యూజిక్ ఇచ్చా.. నా వర్క్ చూసి పర్సనల్‌గా పవన్ కళ్యాణ్ పిలిచారు'
Image Credit: Ajay Arasada

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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'జనసేన కార్యక్రమాలకు మ్యూజిక్ ఇచ్చా.. నా వర్క్ చూసి పర్సనల్‌గా పవన్ కళ్యాణ్ పిలిచారు'
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