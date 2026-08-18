Music Director Ajay Arasada: 'ఆయ్', 'సేవ్ ది టైగర్స్', 'వికటకవి' వంటి విజయవంతమైన ప్రాజెక్ట్లతో టాలీవుడ్లో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు యువ సంగీత దర్శకుడు అజయ్ అరసాడ. వరుస సినిమా ఆఫర్లతో బిజీగా ఉన్న అజయ్.. రీసెంట్గా ఇచ్చిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో తన పదేళ్ల సినీ ప్రయాణం, పవన్ కళ్యాణ్తో భేటీ గురించి ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకున్నారు. వైజాగ్కు చెందిన అజయ్ అరసాడ.. టీసీఎస్లో ఏడేళ్లపాటు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా పనిచేశారు. దేవీ శ్రీ ప్రసాద్ను స్ఫూర్తిగా తీసుకున్న ఆయన.. ఉద్యోగం చేస్తూనే రెండు సినిమాలకు పనిచేశారు. తన అమ్మ గారు, భార్య ఇచ్చిన ప్రోత్సాహంతోనే సినీ రంగంలోకి అడుగుపెట్టానని.. స్నేహితుడు శ్రీచరణ్ పాకాల ప్రోత్సాహంతో ‘గూఢచారి’ చిత్రానికి కీబోర్డ్ ప్రోగ్రామర్గా పనిచేశానని తెలిపారు. చిన్న సినిమాలకు పని చేయడం వల్ల తనకు ఎక్కడా ఇబ్బంది కలగలేదని.. మంచి ప్రొడక్షన్స్ కావడంతో ఎప్పుడూ కూడా పేమెంట్స్ విషయంలో తేడా రాలేదని చెప్పారు.
పవన్ కళ్యాణ్తో అరగంట భేటీ
డిప్యూటీ సీఎం, జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్తో భేటీ గురించి ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకున్నారు అజయ్. జనసేన పార్టీ కార్యక్రమాలతో పాటు, ప్రధాని మోదీని పవన్ కలిసిన సమయంలో ప్రత్యేకంగా స్కోర్ అందించినట్లు తెలిపారు. తన పనితనం నచ్చి పవన్ కళ్యాణ్ స్వయంగా పిలిపించి దాదాపు అరగంట పాటు మాట్లాడారని అన్నారు. "పవన్ గారితో కేవలం 5 నిమిషాల మీటింగ్ అనుకున్నా. కానీ ఆయన దాదాపు అరగంట పాటు ముచ్చటించారు. పొలిటికల్ ప్రాజెక్ట్లు లేదా పీకే క్రియేటివ్స్ బ్యానర్లో కలిసి పనిచేద్దామని హామీ ఇచ్చారు. నా దగ్గరున్న కాఫీ మగ్ షేప్ బోస్ స్పీకర్ను చూసి పవన్ గారు సరదాగా జోకులు వేశారు" అని అజయ్ గుర్తుచేసుకున్నారు.
ఆ నిర్మాత ఏమన్నారంటే..
అన్ని రకాల జానర్లు, కథలను చేయాలని అనుకుంటున్నానని.. తన వద్దకు వచ్చిన స్టోరీ న్యాయం చేయాలని చూస్తానని అజయ్ అన్నారు. తన వద్దకు మాస్ కథ వస్తే.. మాస్ మ్యూజిక్ వస్తుందని.. తమిళ్ నుంచి వస్తే కొత్తగా ఇస్తాడని.. మలయాళం నుంచి వస్తే ఫ్రెష్గా ఇస్తారని ఇక్కడ కొంత మంది నమ్ముతారని ఇండస్ట్రీ గురించి చెప్పుకొచ్చారు. సింగర్స్ రెమ్యూనరేషన్ గురించి మాట్లాడుతూ.. ఒక్కో సింగర్ ఒక్కోలా ఛార్జ్ చేస్తారని.. తన పాటకు ఎవరు సెట్ అవుతారని అనుకుంటే వారితోనే ప్రొసీడ్ అవుతానని అన్నారు. తన కెరీర్ స్టార్టింగ్లో అనురాగ్ కులకర్ణితో పాడిస్తానని చెబితే.. అంటే ఓ నిర్మాత వద్దని అన్నాడని.. ఇప్పుడు ఆ నిర్మాతే అనురాగ్తో పాడించుకునే స్థాయిలో లేడని నవ్వుతూ చెప్పాడు.
సంగీత రంగంపై AI ప్రభావం
ఏఐ (AI) ఎంత అభివృద్ధి చెందినా.. మ్యూజిక్పై రంగంపై పెద్దగా ప్రభావం చూపలేదని అన్నారు. ఏఐలో ఎంత ప్రాంప్టింగ్ ఇచ్చినా.. ఒకేలాంటి ఔట్పుట్ వస్తుందని, ఏఐని టూల్గా వాడొచ్చు కానీ, దాన్ని ఉపయోగించి ఎవరూ సంగీత దర్శకులు కాలేరన్నారు. కొంతమంది నిర్మాతలు ఏఐ ట్రాక్స్ పంపి అలా కావాలన్నప్పుడు విచిత్రంగా అనిపిస్తుందన్నారు.
కొత్త దర్శకులు, క్రెడిట్స్ వివాదంపై కామెంట్స్
ఇప్పటి తరం దర్శకుల్లో చాలామంది సీన్స్ చెబుతున్నారు తప్ప.. కాన్సెప్ట్ ఏంటో స్పష్టంగా వివరించలేకపోతున్నారని అజయ్ అభిప్రాయపడ్డారు. 'ఆయ్' సినిమా సమయంలో క్రెడిట్స్ విషయంలో కొంత గందరగోళం ఏర్పడిన విషయాన్ని ఒప్పుకున్నారు. అప్పుడు మీడియాలో తప్పుడు ప్రచారం జరిగిందని, అయితే నిర్మాత బన్నీ వాస్ స్వయంగా ప్రతి ఈవెంట్లో తన పేరు ప్రస్తావించి సరిదిద్దారని తెలిపారు. అలాగే ఓటీటీకి వచ్చేసరికి థియేటర్ సౌండింగ్ ఎఫెక్ట్ 50 శాతానికి పడిపోవడం బాధ కలిగిస్తుందన్నారు. ఎలాంటి పెద్ద కమర్షియల్ ప్రాజెక్ట్కైనా అద్భుతమైన సంగీతం అందించే కాన్ఫిడెన్స్ తనకు ఉందని, సరైన అవకాశాల కోసం ఎదురుచూస్తున్నానని అజయ్ అరసాడ ధీమా వ్యక్తం చేశారు.