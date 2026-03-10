English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Mark K Robin: గద్దర్ అవార్డుల్లో సత్తా చాటిన దండోరా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మార్క్ కె రాబిన్

Mark K Robin: గద్దర్ అవార్డుల్లో సత్తా చాటిన 'దండోరా' మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మార్క్ కె రాబిన్

Mark K Robin: టాలీవుడ్‌ ఇండస్ట్రీలో తనదైన ముద్ర వేస్తున్న యంగ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మార్క్ కె రాబిన్‌కు అరుదైన గౌరవం లభించింది. ‘దండోరా’ సినిమాకి గానూ ఆయన అందించిన అద్భుతమైన సంగీతానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం 'ఉత్తమ సంగీత దర్శకుడు-గద్దర్ అవార్డు'ను ప్రకటించింది. ‘అ!’ సినిమాతో ప్రయాణం మొదలుపెట్టిన మార్క్.. తక్కువ కాలంలోనే తన వైవిధ్యమైన బాణీలతో మ్యూజిక్ లవర్స్‌ని ఆకట్టుకుంటున్నారు.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Mar 10, 2026, 06:29 PM IST

Mark K Robin Wins Gaddar Award: ‘అ!’ సినిమాతో తన సినీ ప్రయాణం మొదలు పెట్టారు సంగీత దర్శకుడు మార్క్ కె రాబిన్. అనతి కాలంలోనే టాలీవుడ్‌లో మంచి పేరుని సంపాదించుకున్నారు. చిన్న, పెద్ద సినిమాలన్న తేడాను చూడకుండా తన వద్దకు వచ్చిన, తనకు నచ్చిన, తాను మెచ్చిన కథలకు జీవం పోస్తూ.. తన మార్క్‌ను చూపిస్తూ వచ్చారు మార్క్ కె రాబిన్. హైదరాబాద్‌లో పుట్టి పెరిగిన మార్క్ కె రాబిన్ తన సంగీతంతో తెలుగు ప్రేక్షకుల్ని ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటూ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్‌గా దూసుకుపోతోన్నారు. 

"8AM Metro"తో మార్క్ బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలోకి కూడా ఎంట్రీ ఇచ్చారు. అక్కడ తన ఫస్ట్ సినిమాతోనే బెస్ట్ మ్యూజిక్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఐరా అవార్డును సాధించారు. అలా మెట్టు మెట్టు ఎదుగుతూ వస్తున్న మార్క్ కె రాబిన్‌కి.. ఇప్పటి వరకు ఎన్నో అవార్డులు, ఎంతో గుర్తింపు లభించింది. కానీ తాజాగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం అతడి ప్రతిభకి తగ్గ పురస్కారాన్ని అందించింది.

మార్క్ కె రాబిన్‌కి ‘దండోరా’ సినిమాకి గానూ బెస్ట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్‌గా గద్దర్ అవార్డు లభించింది. దండోరా చిత్రానికి మార్క్ అందించిన పాటలు, ఇచ్చిన సోల్ ఫుల్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్‌కి.. మరీ ముఖ్యంగా టైటిల్ సాంగ్ ప్రేక్షకులను కదిలించాయి. ‘దండోరా’ సినిమాని తన ఆర్ఆర్‌తో మరో స్థాయికి తీసుకు వెళ్లిన మార్క్ కె రాబిన్‌కి తెలంగాణ ప్రభుత్వం సముచిత గౌరవాన్ని, అవార్డుని ఇచ్చింది.

మార్క్ కె రాబిన్ కెరీర్‌లో ‘మల్లేశం’లాంటి గొప్ప సినిమాలెన్నో ఉన్నాయి. ఆయన సంగీత సారథ్యంలో వచ్చిన  ‘జాంబీ రెడ్డి’, ‘మిషన్ ఇంపాజిబుల్’, ‘ఏజెంట్ సాయి శ్రీనివాస ఆత్రేయ’ మంచి విజయాల్ని నమోదు చేశాయి. నిర్మాతలకు ఎప్పుడూ అందుబాటులో ఉండి, చెప్పిన టైంలోనే సంగీతాన్ని అందిస్తుంటారు మార్క్ కె రాబిన్. అలాంటి మార్క్‌కి ‘మళ్లీ కలుద్దాం’తో సైమా 2017 బెస్ట్ మ్యూజిక్ అవార్డు వచ్చింది. నోయిడా ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్‌లో డిలి బిలీకి సైతం అవార్డు వచ్చింది. ‘సూర్యకాంతం’ సినిమాకి గానూ మార్క్ ఇచ్చిన సంగీతానికి మిర్చి మ్యూజిక్‌ వారి నుంచి బెస్ట్ అప్ కమింగ్ కంపోజర్ అవార్డు వచ్చింది. ‘మల్లేశం’ సినిమాలోని ‘నాకు నువ్వని’ పాటకి బెస్ట్ కంపోజర్‌గా మిర్చి మ్యూజిక్ అవార్డ్ లభించింది. ఐరా అవార్డుల్లో భాగంగా బెస్ట్ మ్యూజిక్ ప్రొడ్యూసర్‌గా మార్క్‌కి గుర్తింపు దక్కింది. ఇప్పటి వరకు ఆయన దాదాపు 20కి పైగా చిత్రాలకు సంగీతాన్ని అందించారు.

అవార్డు అందుకున్న సందర్భంగా మార్క్ కె రాబిన్ తన ఆనందాన్ని పంచుకున్నారు. చిన్నప్పటి నుంచీ గద్దర్ పాటలు అంటే ఇష్టమని, అవి పాటలు కాదు ఫైర్ అని, ఆయన పాటలు వింటూ పెరిగిన తనకు ఈనాడు గద్దర్ అవార్డు రావడం ఆనందంగా ఉందన్నారు. తనకు ఈ అవార్డుని, గుర్తింపును ఇచ్చిన తెలంగాణ ప్రభుత్వంకు, సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి, డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టి విక్రమార్క, సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రి కోమటి రెడ్డి వెంకట్ రెడ్డికి, జ్యూరీ మెంబర్లకు మార్క్ కె రాబిన్ ధన్యవాదాలు తెలిపారు. తనకు ఇంత మంచి స్టోరీని, సినిమాని ఇచ్చిన దర్శకుడు మురళీకాంత్, నిర్మాత రవీంద్ర బెనర్జీ గారికి, తనకు ఈ ప్రయాణంలో సపోర్ట్ చేసిన తన లిరిసిస్ట్, సింగర్స్‌కి మార్క్ కె రాబిన్ థాంక్స్ చెప్పారు.

Also Read: Lavanya Tripathi: సోషల్ మీడియాలో అసభ్య పోస్టులు.. సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులకు లావణ్య త్రిపాఠి ఫిర్యాదు!

Also Read: BCCI: టీమిండియాకు బీసీసీఐ భారీ న‌జ‌రానా.. రోహిత్ శర్మ టీమ్ కంటే ఎన్ని కోట్లు ఎక్కువ అంటే..?

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

